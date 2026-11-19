Quando si affronta il tema delle tendenze stagionali, il pensiero corre immediatamente al Pacifico e alle sue immense correnti calde. Quest’anno la presenza di un intenso super El Niño ha spinto molti analisti a prevedere un trimestre complessivamente più mite e piovoso per il nostro continente. Tuttavia, le approfondite analisi pubblicate da testate tecniche come Severe Weather Europe hanno acceso i riflettori su un co-protagonista spesso sottovalutato ma altrettanto decisivo: l’Oceano Indiano. Attualmente, in questo specchio d’acqua sta operando una forte anomalia termica che prende il nome di dipolo dell’Oceano Indiano (IOD). Le misurazioni registrano un riscaldamento insolito e molto intenso delle acque nella porzione occidentale dell’oceano, vicino alle coste africane, contrapposto a un raffreddamento in prossimità dell’Indonesia. Questa enorme massa di calore, in combinazione con l’energia sprigionata da El Niño, sta iniettando quantità impressionanti di umidità e aria calda nell’alta atmosfera equatoriale, creando un effetto domino che raggiunge rapidamente l’emisfero settentrionale.

Come si altera la corrente a getto sopra l’emisfero nord

Questa immensa fornace equatoriale alimentata da due oceani non si limita a riscaldare i tropici, ma agisce come una gigantesca montagna invisibile contro cui sbattono i venti globali. Il surriscaldamento profondo innescato dalla sinergia tra il super El Niño e il dipolo dell’Oceano Indiano va a colpire direttamente il motore meteorologico dell’Europa, ovvero la corrente a getto. Questo fiume di aria fortissima, che scorre a dieci chilometri di altitudine da ovest verso est, ha il compito di trasportare le miti perturbazioni oceaniche fin sopra le nostre teste. Sotto la spinta di questa duplice anomalia oceanica, la corrente a getto sta subendo una drammatica ondulazione, perdendo il suo moto teso e rettilineo per assumere un andamento sempre più sinuoso. Inizia a compiere ampi meandri, salendo vertiginosamente verso il Polo Nord per poi precipitare a piombo verso le latitudini meridionali.

Il blocco delle correnti atlantiche e la fine del clima mite

Questa marcata ondulazione della corrente a getto favorisce l’instaurarsi di condizioni di blocco atmosferico. Si tratta di immense figure di alta pressione che si innalzano come muri invisibili nel mezzo dell’Oceano Atlantico o sulla Penisola Scandinava. Quando questi mastodontici campi anticiclonici si consolidano, sbarrano la strada alle umide e tiepide correnti atlantiche, impedendo loro di raggiungere l’Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo. L’influenza calmierante dell’oceano viene così neutralizzata, spazzando via le probabilità di un inverno mite e senza scossoni. La stabilità di questi blocchi anticiclonici fa sì che il nostro continente rimanga intrappolato per settimane in configurazioni sinottiche chiuse, favorendo la stagnazione dell’aria, l’aumento dell’inquinamento nelle pianure, ma soprattutto preparando il terreno per le temibili incursioni retrograde di aria gelida provenienti dalle pianure siberiane.

La minaccia delle irruzioni artiche improvvise sull’Europa centrale

Le conseguenze pratiche di questo blocco atmosferico possono rivelarsi dirompenti. Poiché la risalita dell’aria mite atlantica spinge verso il circolo polare, l’aria gelida che staziona in quelle aree viene letteralmente scalzata dalla sua sede naturale e spinta a riversarsi verso sud per colmare il vuoto lasciato dall’ondulazione della corrente a getto. È in questo preciso incastro di forze che risiede il rischio per le previsioni meteo per l’inverno in Europa. I portali internazionali avvertono che il Vecchio Continente, specialmente nei suoi settori centrali e orientali, potrebbe divenire bersaglio di reiterate e feroci irruzioni artiche improvvise. Non si tratterebbe del classico freddo graduale, ma di colate di aria pellicolare densa e pesantissima, capace di abbattere le colonnine di mercurio di decine di gradi in poche ore e di scatenare vere e proprie tormente di neve laddove si scontrasse con l’umidità residua del Mediterraneo.

Cosa dicono i centri di calcolo internazionali su questo fenomeno

Questa specifica configurazione atmosferica sta spingendo i meteorologi d’oltreoceano a ricalibrare le visioni troppo ottimistiche diramate in autunno. Se inizialmente si riteneva che il Pacifico avrebbe garantito un sereno dominio atlantico sull’inverno europeo, ora la voce fuori dal coro dell’Oceano Indiano ha rimescolato tutte le carte in tavola. L’integrazione di questi dati all’interno dei modelli ad altissima risoluzione mostra un’Europa divisa a metà, costantemente in bilico tra la protezione innalzata dagli anticicloni e le staffilate gelide pronte a infiltrarsi da est. Per chi vive in Europa, tutto questo si tradurrà nella necessità di affrontare un clima dai connotati estremi e dai fortissimi contrasti, in cui il calore anomalo di certe giornate dicembrine non deve assolutamente trarre in inganno, poiché la minaccia di un freddo senza precedenti storici resterà in agguato per l’intera durata della stagione invernale.

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