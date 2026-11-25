L’Europa si prepara a compiere un nuovo passo decisivo per il monitoraggio del clima e delle condizioni meteorologiche globali con un lancio fissato per il 17 dicembre 2026 alle 21:36 ora locale, quando in Italia saranno le 01:36 del 18 dicembre. Dalla base spaziale europea nella Guyana Francese, il vettore Ariane 6 decollerà nella sua configurazione a 2 booster, nota come Ariane 62, per portare in orbita il satellite meteorologico Metop-SGB1. La missione, identificata con la sigla VA272, segnerà l’11° volo complessivo per il razzo pesante sviluppato da ArianeGroup sotto la guida dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e il 7° in questa specifica configurazione. Con una durata prevista di circa 1 ora e 5 minuti dal decollo fino alla separazione del carico utile, il lanciatore inserirà il satellite su un’orbita polare eliosincrona a circa 800 km di altitudine. Questo traguardo arriva a pochi mesi di distanza dal lancio del satellite MTG-I2 in orbita di trasferimento geostazionaria, confermando il ruolo centrale di Arianespace nel dispiegamento delle infrastrutture spaziali europee dedicate all’osservazione della Terra.

Una coppia spaziale per anticipare gli eventi estremi

Metop-SGB1, acronimo di Second Generation B1, rappresenta il 2° tassello del programma europeo EPS-SG gestito da EUMETSAT e affianca il gemello Metop-SGA1, già portato in orbita da un Ariane 6 nell’agosto 2025. Costruito da Airbus Defence and Space su contratto dell’ESA, il nuovo satellite lavorerà in stretta sinergia con il suo predecessore per offrire una copertura senza precedenti del nostro pianeta. A bordo di Metop-SGB1 trovano posto 5 strumenti scientifici avanzati progettati per integrare le rilevazioni già effettuate da Metop-SGA1, creando un sistema di osservazione completo e ad altissima precisione.

Grazie alla combinazione dei dati raccolti dai 2 satelliti, i meteorologi potranno analizzare con estremo dettaglio i venti, le precipitazioni, l’umidità del suolo, le nubi e l’estensione dei ghiacci marini. Le informazioni trasmesse a terra permetteranno di affinare le previsioni meteorologiche sia su scala regionale che globale, migliorando sensibilmente la capacità di anticipare i fenomeni meteorologici estremi e di monitorare l’evoluzione dei cambiamenti climatici. Le ricadute pratiche riguarderanno anche il controllo della qualità dell’aria, l’idrologia, l’oceanografia e lo studio continuo delle superfici terrestri.

I numeri di un’eccellenza industriale europea

La missione VA272 non rappresenta soltanto un avanzamento scientifico, ma anche una dimostrazione della solidità della filiera aerospaziale del continente. Per realizzare Ariane 6, ArianeGroup coordina infatti una catena di approvvigionamento che coinvolge oltre 600 aziende distribuite in 13 paesi europei. Con questo decollo, Arianespace raggiungerà quota 364 lanci effettuati nella sua storia, portando a termine la 6ª missione del 2026 e il 4° volo di Ariane 6 diretto verso un’orbita eliosincrona, confermando la piena operatività del vettore.