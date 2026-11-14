Previsioni Meteo Veneto: da domani condizioni tipicamente novembrine con nuvole e piogge

Sabato alta pressione e temperature sotto la media in Veneto. Da domenica 15 novembre, circolazione nuovamente in prevalenza ciclonica per il riavvicinamento di depressioni da nord-ovest; condizioni meteorologiche tipicamente novembrine, ossia con frequente nuvolosità e precipitazioni a tratti. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di Sabato 14

segnala di pomeriggio sereno o poco nuvoloso, di sera da sud-ovest nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso ma senza precipitazioni. Temperature più basse rispetto a venerdì e alla media, anche di molto.

Domenica 15

Cielo: In prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per pioviggini locali/brevi, sui monti assenti.

Temperature: In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a sabato. Sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile. Sui monti da sud-ovest, deboli/moderati nelle valli e da moderati a tesi in quota.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Lunedì 16

Cielo: Fino al mattino in prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto. Nella seconda metà di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata probabilità medio-bassa (25-50%); saranno modeste, brevi, con quota neve mediamente attorno ai 1500 m e accumuli sparsi. Dal pomeriggio assenti.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a domenica.

Venti: In alta montagna tesi/forti da ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Martedì 17

Nuvolosità in aumento. Dal pomeriggio precipitazioni con quota neve in risalita fino a superare i 2000 metri. Temperature con andamento irregolare.

Mercoledì 18

Nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni, temperature in aumento sulla pianura e con andamento irregolare sui monti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.