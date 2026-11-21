Il Veneto si prepara a un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di una perturbazione atlantica destinata a riportare piogge diffuse, venti sostenuti e nevicate sulle montagne. Dopo la relativa stabilità di sabato 21 novembre, caratterizzata soprattutto dalla presenza di nebbie e nubi basse nelle aree pianeggianti e nei fondovalle, la situazione cambierà sensibilmente già dalla mattinata di domenica 22 novembre, quando una saccatura proveniente dall’Atlantico raggiungerà la regione determinando una fase di maltempo organizzato. Le previsioni meteo per il Veneto, aggiornate alle ore 13 di sabato 21 novembre 2026, delineano una settimana caratterizzata dall’alternanza tra perturbazioni e brevi intervalli più stabili. Il primo peggioramento interesserà la regione domenica, mentre lunedì 23 e martedì 24 novembre si assisterà a una temporanea rimonta della pressione atmosferica. La tregua sarà però di breve durata: mercoledì 25 novembre è atteso un nuovo peggioramento, accompagnato da precipitazioni diffuse, più consistenti in pianura, e da nevicate fino a quote basse sulle zone montane. Queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Meteo Veneto oggi, sabato 21 novembre: nebbie in pianura e nubi in aumento dalla sera

Il pomeriggio di sabato 21 novembre trascorrerà all’insegna di condizioni prevalentemente stabili, anche se la presenza di umidità nei bassi strati atmosferici continuerà a favorire la formazione di foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli. Questi fenomeni tenderanno a dissolversi parzialmente durante le ore centrali della giornata, per poi tornare a svilupparsi dal tardo pomeriggio, quando il raffreddamento dell’aria favorirà nuovamente la riduzione della visibilità. Nel corso della serata si registrerà inoltre un progressivo aumento delle nubi medio-alte da ovest, primo segnale dell’evoluzione atmosferica prevista per la giornata successiva. Non sono attese precipitazioni, mentre le temperature massime risulteranno per lo più in diminuzione, soprattutto sulle aree pianeggianti. La ventilazione rimarrà generalmente contenuta nei bassi strati, con venti deboli e variabili, mentre in quota prevarranno correnti dai settori occidentali, prevalentemente moderate. La giornata rappresenterà quindi l’ultimo intervallo di stabilità prima dell’arrivo del sistema perturbato atlantico.

Domenica 22 novembre, maltempo sul Veneto: probabilità di pioggia fino al 100%

La giornata di domenica 22 novembre sarà caratterizzata da un sensibile deterioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del territorio regionale. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con condizioni variabili e a tratti perturbate. Soltanto nelle prime ore della giornata potranno verificarsi alcune parziali schiarite sulle zone nord-orientali, mentre dalla serata le aperture tenderanno a ripresentarsi progressivamente a partire dai settori occidentali. In pianura saranno ancora possibili foschie e nebbie fino al primo mattino, prima che l’evoluzione della perturbazione determini un aumento della nuvolosità e l’arrivo delle precipitazioni. Il peggioramento prenderà avvio già durante la mattinata, con una probabilità di precipitazioni in progressivo aumento fino a raggiungere valori elevati, compresi tra il 75% e il 100%. Le piogge, generalmente di moderata intensità, si estenderanno progressivamente da ovest verso il resto della regione, interessando diffusamente il territorio veneto. La fase più perturbata si concentrerà nella parte centrale della giornata, mentre dal pomeriggio e dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente a diradarsi e a esaurirsi, ancora una volta a partire dalle zone occidentali. Il passaggio della perturbazione sarà dunque relativamente rapido, ma sufficiente a determinare una giornata prevalentemente piovosa e instabile.

Neve sulle Dolomiti domenica 22 novembre: fiocchi dai 900-1200 metri e localmente più in basso

Uno degli aspetti più significativi del peggioramento di domenica riguarderà il ritorno della neve sulle montagne del Veneto. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso indicativamente a partire dai 900-1200 metri di altitudine, con un limite che potrà risultare leggermente inferiore sulle Dolomiti. La quota delle nevicate non sarà quindi uniforme sull’intero territorio montano regionale, ma presenterà differenze legate alle condizioni atmosferiche locali. Sulle Dolomiti, in particolare, i fiocchi potranno raggiungere altitudini inferiori rispetto alla fascia generalmente prevista per le altre aree montuose. Le precipitazioni nevose accompagneranno il transito della perturbazione, seguendo la stessa evoluzione temporale del peggioramento: aumento dei fenomeni dalla mattina e successivo diradamento dal pomeriggio e dalla sera, a partire dai settori occidentali.

Venti forti in montagna e raffiche sostenute sulla costa veneta: le condizioni di domenica

Il passaggio della saccatura atlantica sarà accompagnato anche da un sensibile rinforzo della ventilazione. In quota sono previsti venti da tesi a forti, inizialmente provenienti da sud-ovest fino al pomeriggio e successivamente in rotazione verso nord-ovest. Nelle valli la ventilazione manterrà invece una direzione variabile. Anche in pianura i venti risulteranno più sostenuti rispetto a sabato, generalmente moderati e a tratti tesi, soprattutto in prossimità della costa. Nella prima parte della giornata prevarranno correnti da nord-est, mentre lungo la costa meridionale potranno soffiare venti da sud-est. Dal pomeriggio si assisterà a una progressiva rotazione della ventilazione verso i quadranti occidentali. Le condizioni del mare Adriatico lungo il litorale veneto saranno caratterizzate da moto ondoso in aumento, con mare da poco mosso a mosso. Sul fronte termico, le temperature minime rimarranno sostanzialmente stazionarie o subiranno variazioni locali di lieve entità, con una tendenza all’aumento in pianura e alla diminuzione in quota. Le temperature massime saranno invece generalmente in calo, fatta eccezione per possibili variazioni di segno opposto sulla pianura sud-orientale.

Lunedì 23 novembre, migliora il tempo in Veneto: schiarite e possibili episodi di Foehn

Dopo il passaggio della perturbazione domenicale, lunedì 23 novembre il Veneto sarà interessato da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, favorito dalla temporanea rimonta della pressione atmosferica. La giornata inizierà con una nuvolosità variabile, soprattutto nelle prime ore, ma con il trascorrere del tempo le schiarite diventeranno progressivamente più ampie. Le precipitazioni saranno in prevalenza assenti, anche se nelle aree pianeggianti rimarrà una probabilità bassa, compresa tra il 5% e il 25%, di sporadiche e deboli piogge. Le temperature minime non subiranno variazioni particolarmente significative oppure registreranno un calo locale, soprattutto sulle zone montane. In diversi casi i valori minimi saranno raggiunti prevalentemente in serata. Le temperature massime, invece, tenderanno generalmente a risalire rispetto alla giornata precedente. Particolarmente interessante sarà l’evoluzione della ventilazione sulle montagne, dove continueranno a soffiare venti da nord-ovest tesi e a tratti forti. Questa configurazione potrà favorire episodi di Foehn nelle valli, mentre in pianura i venti saranno generalmente deboli, occasionalmente moderati, con prevalenza della componente nord-orientale. Il mare tenderà progressivamente a calmarsi, risultando quasi calmo o poco mosso, soprattutto verso sera.

Martedì 24 novembre, torna la stabilità ma persistono nubi basse e temperature in calo

La giornata di martedì 24 novembre rappresenterà la fase più stabile dell’inizio della settimana. La temporanea rimonta della pressione favorirà condizioni meteorologiche generalmente tranquille, anche se con differenze significative tra le aree montane e quelle pianeggianti. In quota il tempo sarà prevalentemente ben soleggiato, mentre sulle pianure e in alcuni fondovalle continueranno a essere presenti nubi basse, responsabili di condizioni più grigie e di una minore presenza del sole. Dal punto di vista termico si registrerà una prevalente diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi. La stabilità atmosferica non coinciderà quindi necessariamente con un aumento delle temperature, in particolare nelle zone interessate dalla persistenza della copertura nuvolosa nei bassi strati.

Mercoledì 25 novembre, nuova perturbazione atlantica: piogge diffuse e neve a quote basse

La tregua meteorologica sarà destinata a interrompersi già nella giornata di mercoledì 25 novembre, quando una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Veneto, determinando un ulteriore e significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo tornerà a presentarsi molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione, con un’alta probabilità di precipitazioni diffuse. A differenza della perturbazione domenicale, le indicazioni disponibili evidenziano la possibilità di fenomeni più consistenti sulle aree pianeggianti. Particolare attenzione sarà rivolta nuovamente alle montagne, dove il limite delle nevicate è previsto a quote basse. Si tratta di un elemento significativo rispetto al peggioramento di domenica, per il quale la quota neve è indicata generalmente intorno ai 900-1200 metri, con valori leggermente inferiori sulle Dolomiti. Le temperature minime saranno prevalentemente in aumento, mentre le massime subiranno un ulteriore calo. Il contrasto tra l’aumento dei valori notturni e la diminuzione di quelli diurni accompagnerà quindi il nuovo episodio perturbato, che riporterà condizioni pienamente instabili sul territorio regionale. L’evoluzione prevista per mercoledì 25 novembre conferma così una fase meteorologica dinamica per il Veneto, con due distinti passaggi perturbati nell’arco di quattro giorni, separati da un temporaneo miglioramento tra lunedì e martedì. Le precipitazioni diffuse, il ritorno della neve sulle montagne e la successione dei cambiamenti termici costituiranno gli elementi principali di questa fase di fine novembre.

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