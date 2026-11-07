Previsioni meteo Veneto, domenica torna il sole ma dura poco: nuova perturbazione con piogge e neve sulle Dolomiti

Il meteo in Veneto si prepara a una fase caratterizzata da condizioni atmosferiche variabili, con il ritorno di ampie schiarite nella giornata di domenica 8 novembre, seguito da un nuovo aumento della nuvolosità e dalla possibilità di precipitazioni sparse tra lunedì e mercoledì. La settimana si aprirà dunque con un progressivo cambiamento del tempo, accompagnato da piogge generalmente modeste, nevicate soltanto alle quote più elevate e oscillazioni delle temperature. Queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Meteo Veneto, un nucleo di aria fredda attraversa l’Europa: gli effetti sulla regione

Lo scenario meteorologico europeo è caratterizzato dallo spostamento di un moderato nucleo ciclonico di aria fredda in quota, in movimento dalle Isole Britanniche verso il Mar Baltico e successivamente l’Europa orientale. La sua influenza sul Veneto sarà tuttavia marginale, poiché la circolazione ciclonica viene ostacolata da un promontorio anticiclonico in estensione da sud. Questa configurazione favorirà inizialmente condizioni di maggiore stabilità, soprattutto domenica, quando sono previste schiarite anche ampie. Nei giorni successivi, invece, la copertura nuvolosa tornerà ad aumentare e potranno verificarsi modeste precipitazioni a carattere intermittente. La maggiore presenza di nubi contribuirà inoltre a ridurre l’escursione termica diurna, ossia la differenza tra le temperature minime e massime registrate nell’arco della giornata.

Previsioni meteo Veneto sabato 7 novembre: molte nuvole e possibili precipitazioni, neve dai 1500 metri

Nel pomeriggio e nella serata di sabato 7 novembre, il cielo passerà da molto nuvoloso o coperto a irregolarmente nuvoloso. Le schiarite più significative interesseranno soprattutto le zone pianeggianti verso la fine della giornata, mentre fino al primo pomeriggio rimarrà la possibilità di locali precipitazioni di modesta intensità. In montagna, qualora si verificassero precipitazioni, il limite delle nevicate si collocherà intorno ai 1500 metri di quota. Dal punto di vista termico, le temperature massime risulteranno generalmente in diminuzione rispetto a venerdì 6 novembre, con la possibilità di valori localmente stazionari nei settori occidentali della regione.

Meteo Veneto domenica 8 novembre: ampie schiarite, torna il sole su pianure e montagne

La giornata di domenica 8 novembre rappresenterà la fase più favorevole dell’evoluzione meteorologica prevista. Nelle prime ore il cielo sarà ancora nuvoloso sulle zone montane e parzialmente nuvoloso sulle aree pianeggianti, ma con il passare delle ore la copertura tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni generalmente poco nuvolose e a schiarite anche ampie, particolarmente evidenti durante la serata. Fino al primo mattino potranno formarsi nebbie locali sulla bassa pianura veneta, con maggiore probabilità nei settori sud-occidentali. Le precipitazioni saranno generalmente assenti su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda le temperature, le minime subiranno un moderato calo e saranno raggiunte prevalentemente nelle ore serali. Le massime, invece, aumenteranno moderatamente sulle zone montane e lievemente su quelle pianeggianti. La ventilazione in quota proverrà dai quadranti occidentali, con intensità da debole a moderata, soprattutto sulle Prealpi. Sul resto della regione prevarranno venti deboli e di direzione variabile, fatta eccezione per temporanei rinforzi moderati dai quadranti settentrionali che potranno interessare la costa fino al mattino. Il mare Adriatico sarà poco mosso, al più mosso nelle primissime ore al largo, per diventare anche quasi calmo entro la fine della giornata.

Previsioni meteo Veneto lunedì 9 novembre: tornano le nuvole e aumenta il rischio di pioggia

Un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche è previsto per lunedì 9 novembre. Dopo un inizio di giornata caratterizzato da cielo poco nuvoloso e da maggiori spazi di sereno nelle primissime ore, la nuvolosità aumenterà progressivamente, fino a determinare condizioni di cielo molto nuvoloso verso sera. Durante le prime ore del mattino saranno ancora probabili alcuni banchi di nebbia sulla bassa pianura. Dal tardo pomeriggio aumenterà invece la probabilità di precipitazioni sparse e generalmente modeste, soprattutto sulle zone centro-meridionali del Veneto. In montagna, il limite delle eventuali nevicate sarà in rialzo, fino a raggiungere quote dell’ordine dei 2000 metri. Le temperature presenteranno variazioni locali contenute, con una prevalenza di leggere diminuzioni per quanto riguarda i valori minimi. I venti in quota soffieranno dai quadranti occidentali, con intensità da moderata a tesa, specialmente sulle Prealpi. Altrove la ventilazione sarà prevalentemente debole e variabile, pur con la possibilità di occasionali rinforzi moderati. Il mare sarà quasi calmo.

Meteo Veneto martedì 10 novembre: piogge soprattutto in pianura e rinforzi di Libeccio in quota

La giornata di martedì 10 novembre inizierà con cielo molto nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Successivamente la copertura diventerà irregolare, con schiarite più significative soprattutto nelle aree montane. Saranno possibili modeste precipitazioni, concentrate in particolare nella prima parte della giornata e prevalentemente sulle zone pianeggianti. Sulle Dolomiti, eventuali fiocchi di neve potranno comparire soltanto ad alta quota, senza un interessamento delle quote inferiori indicato dall’attuale previsione. Un elemento rilevante sarà rappresentato dalla ventilazione, con temporanei ma significativi rinforzi di Libeccio in quota durante le ore mattutine. Sul fronte delle temperature, le minime saranno in aumento, mentre le massime cresceranno sulle zone montane. In pianura, invece, i valori massimi rimarranno stazionari o subiranno una leggera diminuzione.

Previsioni meteo Veneto mercoledì 11 novembre: ancora instabilità e possibili nevicate sulle Dolomiti

Anche mercoledì 11 novembre sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con un cielo compreso tra irregolarmente nuvoloso e molto nuvoloso. Le schiarite risulteranno più probabili nella fase iniziale della giornata, mentre nel corso delle ore potranno nuovamente manifestarsi condizioni di maggiore copertura. Non si esclude la possibilità di qualche modesta precipitazione a tratti, mentre sulle Dolomiti eventuali nevicate continueranno a interessare esclusivamente le quote più elevate. Le temperature minime mostreranno variazioni locali contenute, senza una tendenza uniforme sull’intero territorio. Per le massime è invece previsto un aumento più apprezzabile, soprattutto sulle zone pianeggianti. La giornata di mercoledì si inserirà così in una fase atmosferica segnata dall’alternanza tra annuvolamenti e schiarite, con fenomeni precipitativi generalmente modesti e con la neve confinata alle alte quote dolomitiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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