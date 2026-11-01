Previsioni meteo Veneto, irrompe l’aria fredda da Est: Bora forte sulla costa, raffiche intense e neve a 1.400 metri

Il Veneto è interessato da un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche a causa dell’ingresso di un nucleo di aria fredda proveniente da Est, in transito sul Nord Italia nella giornata di oggi, domenica 1 novembre 2026. L’impulso perturbato determina una fase di tempo variabile, accompagnata da un sensibile rinforzo della ventilazione e da un abbassamento delle temperature. Il fenomeno più rilevante riguarda la Bora sulla costa veneta, destinata a soffiare con intensità sostenuta e raffiche anche forti, soprattutto lungo i settori centro-meridionali del litorale. Il vento rappresenterà un elemento caratterizzante anche dei prossimi giorni, con una circolazione dai quadranti orientali che continuerà a interessare la regione almeno fino a mercoledì 4 novembre. Il passaggio dell’aria fredda è accompagnato anche da precipitazioni localizzate, con possibilità di rovesci e occasionali temporali in pianura e fenomeni nevosi sui rilievi fino a quote intorno ai 1.400-1.500 metri. Le temperature massime sono previste in diminuzione, con valori inferiori alla media del periodo. Dopo il transito della perturbazione, la depressione tenderà progressivamente ad allontanarsi, favorendo condizioni di maggiore stabilità atmosferica, pur in presenza di una nuvolosità che potrà risultare a tratti estesa. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Previsioni meteo Veneto domenica 1 novembre: rovesci, neve in montagna e raffiche di Bora

Nel corso del pomeriggio e della serata di domenica 1 novembre, il quadro meteorologico sarà caratterizzato da una modesta variabilità, con schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti locali. Fino a parte del pomeriggio saranno ancora probabili precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovescio o occasionalmente di temporale, soprattutto sui settori occidentali della pianura veneta. In montagna sarà possibile qualche fenomeno di nevischio intorno ai 1.400-1.500 metri, mentre successivamente le precipitazioni tenderanno a esaurirsi. L’aspetto maggiormente significativo della giornata sarà rappresentato dalla ventilazione. In quota soffieranno venti moderati o tesi inizialmente da Est e Nord-Est, mentre lungo la costa e sulla pianura immediatamente limitrofa la Bora raggiungerà intensità tese o forti. Le raffiche potranno risultare particolarmente intense sui settori costieri centro-meridionali, dove il vento sarà più insistente. Nell’entroterra, invece, la ventilazione si manterrà generalmente debole o moderata dai quadranti orientali. Le temperature massime registreranno una diminuzione, portandosi su valori inferiori rispetto alle medie stagionali.

Lunedì 2 novembre, Bora ancora forte sulla costa veneta e mare mosso

La giornata di lunedì 2 novembre sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del Veneto. Nonostante la persistenza della copertura nuvolosa, le precipitazioni saranno generalmente assenti, in un contesto meteorologico più stabile rispetto alla giornata precedente. Sul fronte termico è prevista una ripresa delle temperature, che potranno risultare localmente stazionarie in pianura. Continuerà invece a farsi sentire l’azione dei venti orientali. In quota la ventilazione sarà moderata o tesa da Est e Nord-Est, mentre in pianura persisteranno correnti provenienti dai quadranti orientali. Sulla costa, soprattutto nei settori centro-meridionali, la Bora continuerà a soffiare con intensità tesa e a tratti forte, accompagnata da probabili raffiche. Le condizioni del mare risentiranno direttamente della ventilazione, con mare mosso lungo i settori costieri centro-meridionali e poco mosso altrove.

Martedì 3 novembre, temperature massime nuovamente in calo e venti forti da Nord-Est

Per martedì 3 novembre è prevista la persistenza di condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, senza precipitazioni significative, che saranno generalmente assenti. Dopo la temporanea ripresa termica di lunedì, le temperature massime torneranno a diminuire, mentre in quota si manterranno sostanzialmente stazionarie. Le minime non subiranno variazioni di particolare rilievo. La circolazione atmosferica continuerà a essere dominata dalle correnti orientali. In quota soffieranno venti moderati dai quadranti orientali, mentre lungo il litorale persisteranno venti tesi e a tratti forti da Nord-Est. Nell’entroterra la ventilazione sarà invece debole e prevalentemente orientale. Anche lo stato del mare manterrà caratteristiche analoghe a quelle del giorno precedente, con condizioni di mare mosso sui settori costieri centro-meridionali e poco mosso lungo gli altri tratti della costa.

Mercoledì 4 novembre, Bora ancora sostenuta ma arrivano le prime ampie schiarite

Un’evoluzione più favorevole è prevista nel corso di mercoledì 4 novembre. La mattinata sarà ancora caratterizzata da un cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma durante il pomeriggio la copertura tenderà progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a schiarite che potranno diventare anche ampie in serata. Le precipitazioni resteranno generalmente assenti, anche se non si esclude qualche debole fenomeno sulle aree montane. Le temperature minime diminuiranno in pianura, mentre altrove rimarranno stazionarie o potranno registrare un lieve aumento. Le massime non presenteranno variazioni significative. In quota i venti tenderanno a disporsi da Est e Sud-Est, con intensità debole o moderata. Sulla costa continueranno invece a soffiare correnti da Nord-Est, ancora moderate o tese, mentre nell’entroterra prevarrà una ventilazione debole dai quadranti orientali. La giornata segnerà quindi un graduale miglioramento delle condizioni del cielo, pur senza un completo esaurimento della ventilazione costiera.

Giovedì 5 novembre, torna il sole sul Veneto: ampie schiarite e Bora in attenuazione

Le previsioni per giovedì 5 novembre indicano un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche sull’intero territorio regionale. Nelle prime ore della giornata potranno ancora essere presenti nubi basse a ridosso delle Prealpi e localmente sulle zone pianeggianti, ma successivamente la nuvolosità tenderà a dissolversi, favorendo un cielo sereno o poco nuvoloso. Si concluderà così la fase caratterizzata dalla maggiore persistenza delle nubi e dalla ventilazione più sostenuta che accompagnerà l’inizio della settimana. Dal punto di vista termico, le temperature minime saranno in ulteriore diminuzione, mentre le massime si manterranno generalmente stazionarie, con un possibile lieve aumento in quota. Anche la ventilazione mostrerà segnali di attenuazione: in quota soffieranno venti deboli orientali, mentre sulla costa permarranno correnti da Nord-Est di intensità debole o moderata. Il miglioramento sarà dunque accompagnato da una riduzione dell’intensità della Bora rispetto alle giornate precedenti, in un contesto atmosferico progressivamente più stabile.

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