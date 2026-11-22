Il Veneto si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo, con piogge diffuse, un progressivo abbassamento delle temperature massime e nevicate fino a quote relativamente basse sulle montagne. Dopo la perturbazione che sta attraversando la regione nella giornata di oggi, domenica 22 novembre, l’evoluzione meteorologica prevede un temporaneo miglioramento tra lunedì 23 e martedì 24, prima dell’arrivo di un’altra saccatura di origine atlantica che determinerà un nuovo peggioramento nella giornata di mercoledì 25 novembre.

La fase più significativa è attesa proprio a metà settimana, quando il cielo tornerà molto nuvoloso o coperto e le precipitazioni potranno risultare persistenti, diffuse e localmente consistenti. Particolarmente rilevante sarà l’andamento della quota neve, prevista fino ai fondovalle sulle Dolomiti e intorno ai 600-800 metri sulle Prealpi. Anche giovedì 26 novembre permarranno condizioni di variabilità, con ulteriori possibilità di precipitazioni e un limite delle nevicate che potrà collocarsi intorno ai 500-700 metri. Il quadro meteorologico regionale sarà quindi caratterizzato dall’alternanza tra il passaggio di sistemi perturbati atlantici e una temporanea rimonta anticiclonica dal Mediterraneo. Quest’ultima favorirà condizioni relativamente più stabili all’inizio della settimana, senza tuttavia determinare una fase completamente soleggiata e priva di fenomeni su tutto il territorio. Queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Meteo Veneto oggi, domenica 22 novembre: piogge diffuse e neve fino a fondovalle sulle Dolomiti

La giornata di domenica 22 novembre è caratterizzata dal transito di una perturbazione atlantica che interessa il Veneto con frequenti annuvolamenti, precipitazioni estese di moderata intensità e un deciso rinforzo della ventilazione. Nel corso del pomeriggio e della serata il tempo si mantiene perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto e fenomeni frequenti su gran parte della regione. Le precipitazioni assumono carattere nevoso sulle montagne, con un limite della neve che si colloca intorno ai 1.200 metri sulle Prealpi, mentre sulle Dolomiti le nevicate possono raggiungere i fondovalle. Si tratta di una distribuzione altimetrica differenziata che caratterizza il passaggio perturbato, con condizioni favorevoli alla neve anche a quote particolarmente basse nei settori dolomitici.

Le temperature diurne risultano in diminuzione, fatta eccezione per una possibile controtendenza locale sulla pianura sud-orientale. Al peggioramento delle condizioni atmosferiche si accompagna una ventilazione sostenuta, con venti in quota da tesi a forti, inizialmente provenienti da sud-ovest e successivamente in rotazione fino a disporsi da nord-ovest. Anche in pianura i venti soffiano con intensità moderata e a tratti tesa, soprattutto in prossimità della costa. Nella prima parte della giornata prevalgono correnti da nord-est, con possibili temporanei apporti da sud-est sulla costa meridionale. Dal pomeriggio la ventilazione ruota progressivamente fino a provenire dai quadranti occidentali. Un primo miglioramento è previsto dalla sera, quando le precipitazioni inizieranno a diradarsi e a esaurirsi a partire dalle zone occidentali del Veneto. La cessazione dei fenomeni segnerà l’avvio della temporanea fase più stabile prevista per l’inizio della nuova settimana.

Previsioni Meteo Veneto lunedì 23 novembre: schiarite, temperature in rialzo e possibili episodi di Foehn

La giornata di lunedì 23 novembre sarà contraddistinta da condizioni meteorologiche variabili, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite. Il miglioramento risulterà più evidente sulle zone montane, dove dalle ore centrali sono previste aperture del cielo più ampie e durature. Le precipitazioni saranno prevalentemente assenti. Sulle zone pianeggianti permarrà tuttavia una probabilità bassa, compresa tra il 5% e il 25%, di sporadiche piogge deboli, soprattutto durante il pomeriggio e la serata. Il quadro sarà quindi sensibilmente diverso rispetto alla domenica perturbata, pur conservando alcuni elementi di instabilità residua. Dal punto di vista termico, le temperature minime non subiranno variazioni significative oppure potranno registrare una locale ripresa in pianura. Sulle montagne, invece, è prevista una diminuzione dei valori minimi, che saranno raggiunti in serata. Le temperature massime risulteranno prevalentemente in rialzo, accompagnando la temporanea attenuazione del maltempo. Un elemento caratteristico della giornata sarà rappresentato dalla ventilazione in montagna. In quota soffieranno venti tesi da nord-ovest, a tratti forti soprattutto nelle prime ore, con la possibilità di episodi di Foehn nelle valli. Si tratta di un fenomeno legato alla discesa delle correnti lungo i versanti montuosi, che può determinare condizioni localmente differenti rispetto alle aree circostanti. In pianura i venti saranno generalmente deboli, a tratti moderati, prevalentemente provenienti da nord-est. Le condizioni del mare Adriatico saranno caratterizzate da moto ondoso poco mosso.

Meteo Veneto martedì 24 novembre: sole in montagna, nubi basse in pianura e peggioramento dalla sera

Per martedì 24 novembre è prevista una giornata inizialmente caratterizzata da condizioni relativamente stabili, ma con importanti differenze tra le zone montane e quelle pianeggianti. In quota il tempo sarà piuttosto soleggiato, mentre sulla pianura e nei fondovalle prevarranno condizioni più nuvolose per la presenza di nubi basse, soprattutto durante le ore più fredde. La distribuzione della nuvolosità determinerà quindi un quadro variabile a seconda dell’altitudine. Le aree montane potranno beneficiare di una maggiore presenza del sole, mentre sulle zone pianeggianti e nei fondovalle gli addensamenti potranno risultare più persistenti. Per buona parte della giornata la probabilità di precipitazioni sarà bassa, compresa tra il 5% e il 25%, e riguarderà principalmente la possibilità di qualche pioviggine sulle zone pianeggianti. La situazione inizierà però a cambiare verso sera, quando è previsto un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, accompagnato da una crescente probabilità di precipitazioni. Questo peggioramento serale rappresenterà l’avvicinamento della nuova perturbazione atlantica destinata a interessare il Veneto nella giornata successiva. Le temperature minime rimarranno pressoché stazionarie o presenteranno variazioni locali, mentre le massime saranno prevalentemente in diminuzione. In quota la ventilazione sarà moderata o tesa dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi di Foehn in alcune valli. In pianura soffieranno venti moderati, a tratti tesi, prevalentemente da nord-est, con l’eccezione della costa meridionale, dove le correnti proverranno da sud-est. Il mare si manterrà poco mosso.

Maltempo Veneto mercoledì 25 novembre: precipitazioni persistenti e nevicate a bassa quota

Il passaggio meteorologico più importante della settimana è previsto per mercoledì 25 novembre, quando una nuova saccatura atlantica raggiungerà la regione determinando un peggioramento diffuso delle condizioni atmosferiche. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con un’alta probabilità di precipitazioni persistenti, da diffuse a estese, che potranno risultare localmente consistenti. La fase più intensa della nuova perturbazione è attesa proprio durante questa giornata, che segnerà il ritorno di condizioni di marcato maltempo dopo la temporanea attenuazione dei fenomeni tra lunedì e martedì. Particolare attenzione sarà rivolta alla quota delle nevicate, che si abbasserà fino a raggiungere nuovamente i fondovalle sulle Dolomiti. Sulle Prealpi venete il limite della neve è previsto intorno ai 600-800 metri, una quota sensibilmente inferiore rispetto ai 1.200 metri indicati per la perturbazione di domenica. L’evoluzione determinerà quindi un nuovo episodio di precipitazioni nevose sulle montagne, con interessamento anche delle fasce altimetriche relativamente basse, soprattutto nei settori dolomitici. Le temperature presenteranno un andamento differenziato tra i valori minimi e massimi. Le minime saranno prevalentemente in aumento, mentre le massime subiranno un ulteriore calo, in un contesto dominato dalla nuvolosità estesa e dalle precipitazioni.

Previsioni Meteo Veneto giovedì 26 novembre: ancora variabilità e neve fino a 500-700 metri

La perturbazione di metà settimana lascerà spazio, nella giornata di giovedì 26 novembre, a condizioni di variabilità atmosferica, senza un ritorno generalizzato del bel tempo. La nuvolosità sarà variabile, ma tenderà a risultare più persistente e consistente sulle zone montane, mentre in pianura saranno più probabili alcune schiarite. Le condizioni del cielo potranno quindi presentare differenze significative tra i diversi settori regionali. Non mancherà la possibilità di ulteriori deboli precipitazioni, che saranno prevalentemente locali in pianura, mentre sulle montagne potranno assumere una distribuzione sparsa o diffusa. Il limite delle nevicate è previsto intorno ai 500-700 metri, mantenendo quindi la possibilità di neve anche a quote relativamente basse sulle aree montane del Veneto. Pur in presenza di fenomeni generalmente deboli, la giornata conserverà caratteristiche meteorologiche legate alla fase perturbata precedente. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie oppure presenteranno soltanto lievi variazioni locali. La seconda parte della settimana si aprirà dunque con un’attenuazione del peggioramento più intenso di mercoledì, ma con nuvolosità ancora presente soprattutto in montagna e ulteriori occasioni per precipitazioni nevose.

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