Previsioni Meteo Veneto: nuvole, pioggia e vento nei prossimi giorni

Correnti in quota a tratti piuttosto intense dai quadranti occidentali fanno alternare moderate saccature e flussi a scarsa curvatura; per il Veneto ne consegue una nuvolosità abbastanza frequente ma con precipitazioni non significative, mentre spiccano fasi ventose per Libeccio in alta montagna. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che il pomeriggio/sera di Domenica 15 segnala cielo in prevalenza nuvoloso; Libeccio in quota, specie sulle Prealpi.

Lunedì 16

Cielo: Cielo spesso nuvoloso, ma con alcuni spazi di sereno specie a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Possibile al più qualche modesto fenomeno sparso nella prima parte della giornata, eventualmente con fiocchi di neve da 1600-1900 metri circa.

Temperature: In contenuto aumento, salvo valori minimi localmente stazionari o in leggera diminuzione sulla pianura centro-meridionale.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, nelle primissime ore forti, poi da tesi a moderati e a tarda sera nuovamente tesi; altrove deboli con direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti occidentali in qualche valle e nelle ore diurne sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Al largo da quasi calmo a poco mosso, sottocosta in genere quasi calmo.

Martedì 17

Cielo: Prevale un cielo molto nuvoloso, anche se a tratti è possibile qualche schiarita; nelle ore più fredde, non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni: Specie di pomeriggio è probabile qualche fase di fenomeni sparsi, perlopiù modesti, con fiocchi di neve da circa 1900-2200 metri.

Temperature: Minime un po’ in aumento, specie sulle zone montane; per le massime prevale una contenuta diminuzione, salvo locali controtendenze sulle Prealpi e soprattutto sulle zone pianeggianti più a sud-est.

Venti: In quota da sud-ovest, da forti a tesi, anche molto forti nelle ore centrali; altrove deboli con direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti occidentali in qualche valle e occasionalmente in pianura.

Mare: Al largo da poco mosso a mosso, sottocosta in genere poco mosso.

Mercoledì 18

Modesta variabilità, con annuvolamenti e spazi di sereno anche ampi; nelle ore più fredde, probabili locali nebbie in pianura e in alcune valli; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di diminuzioni in montagna e aumenti in pianura; temperature massime in contenuto aumento, salvo locale stazionarietà a sud-est.

Giovedì 19

Tempo un po’ variabile, con qualche addensamento nuvoloso e spazi di sereno più ampi verso fine giornata; nelle ore più fredde, probabili locali nebbie in pianura e in alcune valli; non si escludono locali modeste precipitazioni, eventualmente nevose da circa 2000-2300 metri; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale ma con prevalenza, specie riguardo alle massime, di diminuzioni in montagna e aumenti in pianura.

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