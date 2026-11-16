Previsioni Meteo Veneto, periodo variabile con precipitazioni e significativo Libeccio in alta montagna

Correnti in quota a tratti piuttosto intense dai quadranti occidentali fanno alternare moderate saccature e flussi a scarsa curvatura; per il Veneto ne consegue un periodo nel complesso variabile caratterizzato dall’alternanza tra spazi di sereno e fasi piuttosto nuvolose, dapprima con significativo Libeccio in alta montagna, poi anche con possibili temporanee precipitazioni. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di lunedì 16 segnala modesta variabilità con addensamenti nuvolosi più presenti all’inizio sulle zone pianeggianti e spazi di sereno a partire da quelle occidentali; temperature diurne in contenuto aumento rispetto a domenica, minime in pianura attese di sera.

Martedì 17

Cielo: Prevale un cielo nuvoloso, con addensamenti più significativi nel pomeriggio e spazi di sereno soprattutto nelle ore più fredde, quando in pianura sono probabili alcune nebbie.

Precipitazioni: Più che altro di pomeriggio sono probabili fenomeni sparsi, in genere modesti, con fiocchi di neve da circa 2200-2500 metri.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti delle minime sulle zone montane e prevalenza di diminuzioni delle massime in genere.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, nelle prime ore da tesi a forti, in quelle centrali forti o a tratti molto forti, di sera da tesi a moderati; altrove deboli con direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti occidentali in qualche valle, nonché una lieve prevalenza dai quadranti settentrionali su bassa pianura e costa.

Mare: Sottocosta da quasi calmo a poco mosso, al largo da poco mosso a mosso.

Mercoledì 18

Cielo: Modesta variabilità, con spazi di sereno anche ampi specie nelle ore diurne e annuvolamenti più significativi in quelle più fredde, quando nelle valli e soprattutto in pianura sono probabili anche alcune nubi basse o locali nebbie.

Precipitazioni: In genere assenti.

Temperature: In aumento, salvo contenute controtendenze delle minime a nord.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, a tratti moderati e a tratti tesi, occasionalmente anche forti; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti occidentali in qualche valle e fino a metà giornata sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Prevalentemente poco mosso, sottocosta anche quasi calmo.

Giovedì 19

Tempo nel complesso variabile; crescente nuvolosità e precipitazioni temporaneamente diffuse più che altro nelle ore centrali, spazi di sereno e possibili locali nebbie più probabili in pianura di sera; limite delle nevicate sui 2000-2300 metri; calo termico in montagna; altrove, per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale.

Venerdì 20

Tempo un po’ variabile, con nubi basse e alcune nebbie più probabili nelle ore più fredde a bassa quota, nubi medio-alte a tratti da metà giornata specie sulle Dolomiti, per il resto significativi spazi di sereno; precipitazioni generalmente assenti; riguardo alle temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, ma con prevalenza di diminuzioni per le minime in pianura e aumenti per le massime in montagna.

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