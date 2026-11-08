Previsioni Meteo Veneto: piogge discontinue da inizio settimana

Nei prossimi giorni, correnti dai quadranti occidentali con circolazione prevalentemente ciclonica. In Veneto, nuvolosità specie da lunedì pomeriggio e poi piogge discontinue più probabilmente da martedì 10 novembre e sulla pianura. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di Domenica 8 novembre segnala annuvolamenti e schiarite senza precipitazioni. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a sabato, sotto la media in modo leggero/moderato nelle ore pomeridiane e non distanti dalla media nelle ore serali.

Lunedì 9

Cielo: Sulla pianura nella prima metà di giornata nuvoloso con nebbie locali fino al primo mattino, dal pomeriggio coperto. Sui monti inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo coperto dal pomeriggio sulle Prealpi e di sera anche sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Di sera probabilità medio-bassa (25-50%) per modeste piogge locali, per il resto assenti.

Temperature: Simili a domenica. Valori notturni non distanti dalla media, valori diurni sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: In alta montagna tesi/forti da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Martedì 10

Cielo: Coperto, eccetto leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità a tratti sui monti.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità medio-alta (50-75%) per modeste piogge a tratti che prima o poi interesseranno tutte le zone. Sui monti probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali di breve durata.

Temperature: In aumento, eccetto cali diurni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: In alta montagna tesi/forti da ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 11

Coperto, eccetto temporanee diminuzioni della nuvolosità sui monti. Attese modeste piogge a tratti, locali sui monti e che invece prima o poi interesseranno tutte le zone sulla pianura. Temperature in aumento, eccetto cali diurni sulla pianura.

Giovedì 12

Piovoso specie dal pomeriggio e sulla pianura, temperature in aumento.

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