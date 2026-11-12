Previsioni Meteo Veneto: piogge e vento fino a domani, temperature in calo

Si struttura un’estesa saccatura che interessa l’Europa con significative differenze bariche tra nord e sud, seguita sabato da un flusso leggermente anticiclonico dai quadranti occidentali e poi dall’avvicinamento di una saccatura di origine atlantica; per il Veneto, ne conseguono molte nubi e precipitazioni inizialmente fino a venerdì mattina, spazi di sereno sabato con calo soprattutto delle temperature minime, nubi almeno a tratti in nuovo aumento da domenica con altre probabili precipitazioni lunedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare per venerdì 13 novembre “vento di Bora sulla costa, a tratti anche forte nelle ore centrali”.

Pomeriggio/sera di Giovedì 12

Cielo coperto; precipitazioni da sparse a diffuse, con quantitativi anche consistenti almeno localmente sulle zone pianeggianti; limite delle nevicate sui 2300-2600 metri; in quota, discreto Libeccio a tratti; rinforzi di vento in pianura, più significativi sulla costa nelle ultime ore, sul litorale sud dai quadranti meridionali e per il resto da quelli nord-orientali.

Venerdì 13

Cielo: Nelle prime ore cielo molto nuvoloso o coperto, poi variabilità con nubi in diminuzione e significativi spazi di sereno specie verso sera.

Precipitazioni: Fenomeni fino al primo mattino piuttosto diffusi e di entità localmente moderata, poi più modesti e da sparsi a locali, con diradamento a partire dalle Dolomiti fino a risultare assenti pressoché ovunque prima di sera; limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 1700-2000 metri.

Temperature: Minime raggiunte di sera, senza notevoli variazioni a sud-est e per il resto in diminuzione, più sensibile in montagna; per le massime leggere diminuzioni in quota e sulla costa, valori stazionari o in lieve aumento altrove.

Venti: In quota perlopiù moderati dai quadranti settentrionali, ma inizialmente anche tesi sulle Dolomiti; nelle valli probabili episodi di Foehn soprattutto sulle zone dolomitiche, per il resto deboli con direzione variabile; in pianura nelle prime ore dai quadranti occidentali e poi da quelli nord-orientali, sull’entroterra a tratti deboli e a tratti moderati con culmine nelle ore centrali, sulla costa da moderati a più spesso tesi in particolare nel pomeriggio.

Mare: Nelle prime ore da mosso a temporaneamente poco mosso, poi più decisamente mosso.

Sabato 14

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulle zone pianeggianti, in moderata diminuzione; sulle zone montane, contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, da deboli occidentali a moderati sud-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti settentrionali con iniziale prevalenza da nord-est, sull’entroterra deboli e sulla costa perlopiù moderati ma con attenuazione a fine giornata.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Domenica 15

Cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con maggiori spazi di sereno nelle prime ore e addensamenti più significativi a fine giornata; possibile qualche modesta precipitazione di sera sulle zone centro-occidentali, eventualmente nevosa da circa 1700-2000 metri; riguardo alle temperature, prevalgono in montagna moderati aumenti delle minime e lievi diminuzioni delle massime, in pianura diminuzioni leggere delle minime e al più moderate delle massime.

Lunedì 16

Cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti fino alle ore centrali e maggiori spazi di sereno verso fine giornata; alcune fasi di precipitazioni sparse, localmente significative sulle zone centro-settentrionali, in diradamento probabilmente più netto alla sera; limite delle nevicate sui 1700-2000 metri; temperature minime un po’ in aumento, salvo locali leggere controtendenze; riguardo alle temperature massime, aumenti su bassa pianura e costa, diminuzioni in quota, contenute variazioni di carattere locale altrove.

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