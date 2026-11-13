Previsioni Meteo Veneto: sabato anticiclonico, poi nuove precipitazioni ad inizio settimana

La pressione è in aumento sul Veneto: sabato 14 novembre circolazione anticiclonica, mentre da domenica 15 situazione nuovamente ciclonica per il riavvicinamento di una depressione da nord-ovest con precipitazioni più probabilmente tra lunedì 16 e martedì 17 novembre. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “nel pomeriggio di venerdì 13, venti da nordest anche forti sulla costa, specie centrale e meridionale, e pianura limitrofa, in attenuazione dalla serata”.

Pomeriggio/sera di Venerdì 13

A partire dai monti piogge modeste in esaurimento e nuvolosità in diminuzione, di sera ovunque precipitazioni assenti e cielo anche sereno. Temperature: di pomeriggio in aumento e di sera in calo con differenze anche sensibili rispetto a giovedì; minime a fine giornata, valori sopra la media in modo leggero/moderato.

Sabato 14

Cielo: Fino al pomeriggio sereno o poco nuvoloso, di sera da sud-ovest nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Più basse rispetto a venerdì e alla media, anche di molto.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana. In montagna deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e in quota da ovest.

Mare: Mosso.

Domenica 15

Cielo: In prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per pioviggini locali/brevi, sui monti assenti.

Temperature: In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a sabato.

Venti: In alta montagna da moderati a tesi da sud-ovest. Altrove deboli/moderati, sulla pianura fino al mattino da nord-est e per il resto con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Lunedì 16

Nuvoloso, a tratti precipitazioni modeste con quota neve mediamente attorno ai 1500 metri, temperature in aumento.

Martedì 17

Piovoso e sui monti generalmente nevoso sopra i 2000 metri, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

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