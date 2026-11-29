Domenica la presenza di un promontorio anticiclonico manterrà condizioni di tempo stabile e asciutto in Veneto, con rinforzi di Bora sulla costa. Lunedì 30 novembre, una veloce saccatura in arrivo da ovest, porterà un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni associate. Da martedì tempo nuovamente stabile, associato a marcato calo dei valori minimi, con diffuse gelate anche in pianura. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.
Pomeriggio/sera di Domenica 29
Cielo sereno o poco nuvoloso, per transito di velature, in intensificazione verso fine giornata. Temperature massime stazionarie in pianura, in aumento in quota. Sulla costa venti di Bora moderati/tesi; nell’entroterra della pianura deboli variabili; in quota deboli dai quadranti settentrionali.
Lunedì 30
Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Minime in aumento, ma con valori localmente sulle zone più interne della pianura ancora prossimi allo zero; massime stazionarie o in lieve aumento in quota, in generale calo in pianura.
Venti: In quota venti deboli/moderati nord-orientali. Su costa ed aree limitrofe permangono venti di Bora moderati/tesi, nell’interno della pianura venti deboli, a tratti moderati da nord-est.
Mare: Mosso sui settori meridionali, poco mosso altrove.
Martedì 1
Cielo: Iniziali residue nubi alte, seguite da tempo stabile e ben soleggiato.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Generale calo delle temperature minime, con valori diffusamente sotto zero anche in pianura, con estese gelate, salvo sulla costa dove saranno di qualche grado superiori; massime stazionarie.
Venti: In quota deboli/moderati in rotazione da est a sud-est. Sulla costa ed aree limitrofe Bora moderata/tesa, nell’entroterra della pianura al mattino deboli dai quadranti orientali, nel pomeriggio deboli da ovest.
Mare: Fino a parte della mattinata mosso sui settori meridionali, poco mosso altrove; poi moto ondoso in graduale attenuazione.
Mercoledì 2
In prevalenza soleggiato, salvo possibili locali riduzioni della visibilità in pianura, durante le ore più fredde. Temperature minime stazionarie o in locale ulteriore diminuzione, con diffuse gelate, in aumento in quota; massime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura. Venti deboli occidentali a tutte le quote.
Giovedì 3
Ben soleggiato con temperature in pianura stazionarie, in aumento in quota; nelle ore più fredde probabili foschie e nebbie in pianura. Venti in pianura deboli occidentali; in quota ventilazione debole.
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