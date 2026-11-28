Da sabato 28 novembre, l’espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale apporterà tempo stabile e asciutto in Veneto, con rinforzi di Bora sulla costa. Lunedì 30, una veloce saccatura in arrivo da ovest, porterà un aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni associate. Da martedì tempo nuovamente stabile, associato a marcato calo dei valori minimi, con diffuse gelate anche in pianura. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.
Pomeriggio/sera di Sabato 28
Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo in montagna, stazionarie o in lieve calo in pianura. Venti in quota deboli/moderati nord-orientali; in pianura deboli variabili nell’entroterra, moderati/tesi da nord-est su costa e zone limitrofe.
Domenica 29
Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, per transito di velature, specie nella seconda parte della giornata. Possibile qualche foschia o locale nebbia nelle ore più fredde sulla pianura occidentale e in qualche fondovalle prealpino.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In pianura minime in ulteriore lieve calo, massime stazionarie; in aumento in quota.
Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Sulla costa permarranno venti di Bora moderati/tesi; nell’entroterra della pianura deboli variabili.
Mare: Mosso.
Lunedì 30
Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Minime in aumento, ma con valori sulle zone più interne della pianura prossimi allo zero; massime stazionarie o in lieve aumento in quota, in calo in pianura.
Venti: In quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Su costa ed aree limitrofe permangono venti di Bora moderati/tesi, nell’interno della pianura venti deboli-variabili.
Mare: Mosso.
Martedì 1
Tempo stabile e ben soleggiato. Generale calo delle temperature minime, con valori diffusamente sotto zero anche in pianura con estese gelate, salvo sulla costa dove saranno di qualche grado superiori; massime stazionarie. In quota venti deboli orientali. Bora moderata sulla costa, in attenuazione nel corso della giornata.
Mercoledì 2
In prevalenza soleggiato, salvo possibili locali riduzioni della visibilità in pianura, durante le ore più fredde. Temperature minime stazionarie o in locale ulteriore diminuzione, con diffuse gelate, in aumento in quota; massime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura. Venti deboli occidentali a tutte le quote.
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