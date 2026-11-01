Prima neve autunnale sull’Umbria: imbiancate le alture di Gualdo Tadino | FOTO

Prima neve autunnale sulle montagne dell’Umbria grazie all’irruzione di aria fredda da est, che sta portando un anticipo di inverno sull’Italia nonostante il calendario segni solo 1 novembre. La precipitazione ha interessato in particolare la zona di Gualdo Tadino, sull’Appennino al confine con le Marche. I fiocchi di neve sono caduti sul Monte Cucco, a quasi 1100 metri sul livello del mare, ma anche sul Serrasanta e in Valsorda. In gran parte della regione, le temperature hanno registrato una diminuzione, raggiungendo valori vicino allo zero sulle cime. Le temperature sono rimaste a lungo poco sopra lo zero sullo stesso Monte Cucco e a Castelluccio di Norcia, che però non è stata interessata dalla neve.

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