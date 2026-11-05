Prima neve protagonista in Piemonte: le montagne si vestono d’inverno | FOTO

Il Piemonte si risveglia sotto una nuova veste. La mattinata di giovedì 5 novembre è caratterizzata da una consistente nevicata sulle Alpi, in particolare tra le province di Cuneo e Torino, dove le precipitazioni hanno portato i primi importanti accumuli della stagione. Tra le località maggiormente interessate spicca Prato Nevoso, dove alle 9 si registravano già oltre 20-30 cm di neve fresca. È però tutto il comparto alpino cuneese a fare i conti con gli accumuli più significativi, con punte superiori ai 20-40 cm oltre i 1.500-1.800 metri di quota. Immagini suggestive arrivano dalle webcam di Acceglio, Limone Piemonte, Rifugio Jervis e Pian della Mussa, dove il paesaggio è ormai pienamente invernale. Le precipitazioni più intense e persistenti stanno interessando proprio il Cuneese, favorendo anche un progressivo abbassamento della quota neve. In Val Vermenagna, in particolare, la pioggia si è temporaneamente trasformata in neve anche a circa 800 metri di altitudine.

Alla base di questa fase perturbata c’è un vortice depressionario posizionato tra Francia e Spagna, responsabile del richiamo di correnti umide e fresche verso il Nord-Ovest italiano. La fase instabile dovrebbe proseguire ancora nelle prossime ore, prima di una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio di domani. Per sabato è invece atteso un deciso miglioramento, con ampie schiarite sui rilievi alpini e nuvolosità irregolare sul resto della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.