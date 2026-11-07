Primo assaggio d’inverno in Alto Adige: la neve imbianca le valli sopra i 1.200 metri

Un piccolo anticipo d’inverno ha fatto capolino oggi in Alto Adige, regalando alle valli più alte della provincia la prima neve della stagione. Un sottile velo bianco ha avvolto alcune delle località più suggestive del territorio, trasformando Badia, Dobbiaco e Sesto in autentici scenari invernali. A renderlo noto è il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, che ha spiegato la dinamica all’origine del fenomeno: l’aria umida proveniente dal Mediterraneo si è scontrata con le masse d’aria più fredde presenti sull’arco alpino, dando vita a precipitazioni nevose soprattutto nella parte orientale dell’Alto Adige.

La quota neve si è attestata intorno ai 1.200 metri, permettendo ai primi fiocchi di imbiancare le località più elevate e di depositare i primi accumuli al suolo. È bastato questo breve colpo di coda invernale per cambiare il volto delle montagne: boschi, prati e tetti si sono risvegliati sotto una leggera coltre bianca, regalando immagini che profumano già di inverno. Un primo saluto della stagione fredda, dunque, che riporta l’atmosfera delle Dolomiti verso i suoi colori più caratteristici e ricorda che, in quota, l’inverno può arrivare anche quando il calendario non sembra ancora annunciarlo.

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