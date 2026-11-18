Un intervento di chirurgia robotica ricostruttiva eseguito a Reggio Emilia ha aperto una nuova prospettiva nel trattamento delle patologie urologiche complesse. Al Salus Hospital, struttura di Alta Specialità di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, è stato realizzato il primo intervento in Europa con il sistema robotico Edge per la ricostruzione di un uretere utilizzando la mucosa buccale, un tessuto prelevato dalla parte interna della guancia. L’operazione ha consentito di rimuovere un calcolo che aveva provocato un grave restringimento delle vie urinarie e di ricostruire il tratto compromesso dell’uretere, con l’obiettivo di salvaguardare un rene la cui funzionalità era ormai ridotta al 24%. Un intervento particolarmente delicato, reso necessario dalle condizioni della paziente e dal pericolo di una perdita definitiva della funzione renale.

Rene con il 24% di funzionalità: il grave restringimento dell’uretere causato da un calcolo

La paziente presentava una stenosi dell’uretere, il condotto che trasporta l’urina dal rene alla vescica, estesa per oltre tre centimetri. Il restringimento era associato alla presenza di un calcolo rimasto a lungo intrappolato nella parete del condotto, ostacolando il normale deflusso dell’urina e provocando una sofferenza renale importante. La situazione richiedeva un intervento in grado non soltanto di eliminare l’ostruzione, ma anche di ripristinare la continuità e la funzionalità delle vie urinarie, preservando la capacità residua del rene. “In una situazione come questa era fondamentale intervenire per ripristinare il corretto drenaggio dell’urina e preservare la funzione renale ancora disponibile – spiega il professor Lorenzo Gatti, urologo di Salus Hospital –. Se fossimo arrivati più tardi, avremmo rischiato di perdere completamente il rene, con la necessità di procedere alla sua asportazione e con ulteriori rischi di infezioni anche gravi”. La necessità di intervenire su un tratto così esteso ha portato l’équipe chirurgica a scegliere una tecnica ricostruttiva basata sull’impiego della mucosa buccale, evitando l’asportazione completa del segmento ureterale danneggiato.

Come funziona la ricostruzione dell’uretere con un tessuto prelevato dalla guancia

La particolarità dell’intervento riguarda l’utilizzo di un innesto di mucosa buccale per ampliare il tratto ristretto dell’uretere. Dopo aver aperto il condotto e rimosso il calcolo responsabile dell’ostruzione, i chirurghi hanno applicato il tessuto prelevato dall’interno della bocca sulla porzione danneggiata. Questa soluzione permette di ricostruire e ampliare il condotto urinario senza dover asportare l’intero segmento compromesso. Nel caso specifico, infatti, la rimozione completa del tratto interessato dalla stenosi avrebbe comportato difficoltà nel ripristinare la continuità dell’uretere. Il prelievo della mucosa e la ricostruzione ureterale vengono effettuati durante la stessa seduta operatoria, con due operatori impegnati contemporaneamente nelle diverse fasi della procedura. L’intervento viene eseguito in anestesia generale e ha una durata complessiva di circa un’ora e mezza. Il percorso postoperatorio previsto consente alla paziente di alzarsi e riprendere ad alimentarsi già dal giorno successivo, mentre la degenza media è di circa tre giorni.

Il robot Edge a Reggio Emilia: chirurgia mininvasiva per le patologie urologiche

L’operazione rappresenta una delle applicazioni del sistema robotico Edge, introdotto al Salus Hospital nel settembre 2026 per ampliare le possibilità di trattamento chirurgico delle patologie urologiche, comprese quelle oncologiche e ricostruttive. La piattaforma permette di effettuare interventi attraverso piccole incisioni, utilizzando strumenti di pochi millimetri, una visione tridimensionale magnificata e un controllo estremamente preciso dei movimenti chirurgici. “Abbiamo voluto sviluppare a Reggio Emilia un’attività urologica di elevata qualità, accessibile anche attraverso il Servizio Sanitario Nazionale – sottolinea il professor Giovanni Ferrari, urologo di Salus Hospital –. L’introduzione del robot Edge risponde alla volontà di mettere a disposizione dei pazienti del territorio una tecnologia avanzata per il trattamento delle patologie urologiche, comprese quelle oncologiche e ricostruttive, senza che debbano necessariamente rivolgersi a strutture di altre città”. L’introduzione della tecnologia si inserisce nell’attività sviluppata dai professori Lorenzo Gatti e Giovanni Ferrari, entrambi tra i soci fondatori del Centro Urologico Europeo, che vantano 15 anni di esperienza nella chirurgia robotica.

Chirurgia robotica, oltre 2.180 interventi dal 2015: i numeri dell’équipe

L’attività chirurgica sviluppata dall’équipe ha raggiunto, dal 2015, un totale di 2.180 interventi robotici, con una media di circa 280 procedure all’anno. Volumi che collocano il gruppo al terzo posto in Emilia Romagna e all’undicesimo a livello nazionale per attività di chirurgia robotica. Nei primi mesi di attività presso il Salus Hospital sono stati effettuati 15 interventi di chirurgia oncologica della prostata. L’obiettivo è arrivare a circa 25 procedure entro la fine del 2026 e consolidare ulteriormente l’attività nel corso del 2027. Il sistema Edge amplia le possibilità operative dell’équipe, consentendo di affrontare procedure complesse con un approccio mininvasivo e con un elevato livello di precisione nelle fasi di dissezione e ricostruzione dei tessuti. “L’impiego di Edge aggiunge nuove possibilità al nostro lavoro, permettendoci di affrontare interventi complessi con un approccio mininvasivo e una maggiore precisione nella dissezione e nella ricostruzione dei tessuti, anche negli interventi ricostruttivi più complessi”, spiega il prof. Ferrari.

Tumori della prostata, del rene e della vescica: le applicazioni del robot Edge

Oltre agli interventi di ricostruzione delle vie urinarie, il robot Edge viene impiegato nel trattamento chirurgico di diverse patologie oncologiche urologiche, in particolare dei tumori della prostata, del rene e della vescica. Nella prostatectomia radicale, la precisione dei movimenti robotici può favorire la preservazione delle strutture anatomiche coinvolte nella continenza urinaria e, quando le caratteristiche della malattia lo consentono, dei fasci vascolo-nervosi responsabili della funzione erettile. Nella chirurgia del tumore del rene, la tecnologia consente di asportare la lesione tumorale cercando di conservare il più possibile il tessuto sano e la funzionalità dell’organo. Per quanto riguarda il tumore della vescica, il sistema può supportare anche procedure ricostruttive particolarmente complesse, comprese quelle che prevedono l’utilizzo di segmenti intestinali e che vengono realizzate interamente all’interno della cavità addominale.

Controllo intraoperatorio, connettività 5G e intelligenza artificiale

Il sistema Edge integra funzionalità avanzate dedicate al controllo dei parametri intraoperatori, tra cui lo scambio di anidride carbonica e la pressione all’interno della cavità addominale. Questi strumenti contribuiscono a mantenere stabile il campo operatorio durante le procedure chirurgiche. La piattaforma è inoltre predisposta per la connettività 5G, una caratteristica che apre nuove possibilità per il tutoraggio a distanza tra chirurghi, e per l’integrazione con sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di funzionalità che accompagnano lo sviluppo della chirurgia robotica verso modelli di collaborazione professionale e formazione specialistica basati anche sulle tecnologie digitali.

Salus Hospital, collaborazione internazionale con l’University of Illinois di Chicago

Lo sviluppo dell’attività di chirurgia robotica a Reggio Emilia comprende anche una prospettiva di formazione e collaborazione internazionale, attraverso il confronto scientifico e professionale con specialisti attivi in altri centri. In questo percorso si inserisce il rapporto con il professor Simone Crivellaro, urologo dell’University of Illinois di Chicago e riferimento internazionale nella chirurgia robotica, con il quale l’équipe condivide da diversi anni esperienze professionali e scientifiche. La collaborazione rappresenta una risorsa per lo scambio di competenze, il confronto sui casi chirurgici complessi e la formazione specialistica. L’obiettivo è sviluppare presso il Salus Hospital un centro di tutoraggio destinato a professionisti italiani e internazionali, valorizzando l’esperienza maturata nell’ambito della chirurgia robotica.

Movember, novembre dedicato alla prevenzione maschile e alla diagnosi precoce

Accanto all’introduzione delle nuove tecnologie chirurgiche, un ruolo centrale nella gestione delle patologie urologiche continua a essere svolto dalla diagnosi tempestiva. Il mese di novembre, attraverso il movimento internazionale Movember, richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione maschile e della salute urologica, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. “Con il movimento internazionale Movember si accendono i riflettori sulla prevenzione maschile – spiega il prof. Gatti –. Il tumore della prostata, soprattutto nelle fasi iniziali, può non dare sintomi. Per questo è importante non trascurare la salute urologica e rivolgersi allo specialista per valutare, sulla base dell’età, della storia familiare e dei fattori individuali, gli accertamenti più appropriati”. L’assenza di sintomi nelle fasi iniziali del tumore della prostata rende particolarmente importante una valutazione specialistica che tenga conto dei fattori individuali e familiari nella scelta degli accertamenti più appropriati.

Tumore della prostata in Italia: oltre 40mila nuove diagnosi stimate nel 2024

Secondo il rapporto I numeri del cancro in Italia 2025, nel 2024 sono state stimate circa 40.192 nuove diagnosi di tumore della prostata, che rappresenta la neoplasia più frequente nella popolazione maschile. I decessi stimati nel 2022 sono stati 8.200, mentre la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi raggiunge il 91%. In Italia sono inoltre circa 485.000 gli uomini che vivono dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore della prostata. Per quanto riguarda le altre neoplasie urologiche, nel 2024 sono state stimate circa 13.282 nuove diagnosi di tumore del rene e 31.016 diagnosi di tumore della vescica. Per quest’ultima patologia emerge una netta prevalenza maschile: dei casi stimati, 25.227 riguardano uomini e 5.789 donne.