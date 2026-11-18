A causa di problemi tecnici dovuti all’usura dei motori, la sonda spaziale giapponese Hayabusa cambia rotta: invece che raggiungere l’asteroide 1998 KY26 nel 2031 come previsto, effettuerà un passaggio ravvicinato ad alta velocità dell’asteroide 2015 BM510 nell’aprile 2028, un obiettivo considerato più facile da raggiungere. Lo ha comunicato l’agenzia spaziale giapponese JAXA. Dopo 12 anni trascorsi nello spazio, durante i quali è riuscita a raccogliere campioni dell’asteroide Ryugu e a recapitarli sulla Terra nel 2020, Hayabusa sta mostrando segni sempre più evidenti di deterioramento delle apparecchiature di bordo.

Dopo il successo del sorvolo dell’asteroide Torifune, avvenuto lo scorso luglio, ad agosto si è verificato un grave guasto all’unico motore ionico ancora in buone condizioni. La sonda è quindi passata a una modalità operativa che le consente di proseguire la missione, ma la durata residua dei motori è ormai imprevedibile. Inoltre, la spinta disponibile non è sufficiente per eseguire la manovra di assist gravitazionale che avrebbe sfruttato la gravità terrestre per modificare la traiettoria della sonda e consentirle di raggiungere l’asteroide 1998 KY26.

Nuovo obiettivo: l’asteroide 2015 BM510

I tecnici della JAXA hanno quindi deciso di rivedere i piani, optando per una soluzione che potesse essere attuata in sicurezza. La scelta di un nuovo obiettivo è ricaduta sull’asteroide 2015 BM510, che ha un diametro compreso tra i 17 e i 74 metri e compie una rotazione completa ogni 49 minuti. Si tratta di un asteroide piccolo e scuro, e per questo il sorvolo sarà particolarmente complesso. L’operazione potrà fornire un contributo alle future missioni di difesa planetaria, volte a deviare asteroidi che altrimenti potrebbero entrare in collisione con la Terra.