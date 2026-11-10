Protezione Civile, consegnate le benemerenze a Roma: premiati Vigili del Fuoco, Forze Armate e operatori impegnati nelle grandi emergenze

Una giornata dedicata al riconoscimento dell’impegno, della professionalità e dello spirito di servizio dimostrati durante alcune delle più gravi emergenze degli ultimi anni. Si è svolta oggi, martedì 10 novembre, a Roma, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la cerimonia di consegna delle attestazioni di pubblica benemerenza alle strutture operative e alle componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile che si sono distinte nelle attività di soccorso, assistenza e gestione delle situazioni emergenziali. A consegnare i riconoscimenti è stato il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano, alla presenza delle autorità civili e militari. Le benemerenze hanno riguardato gli interventi effettuati durante l’emergenza Coronavirus del 2020, gli eventi meteorologici che hanno colpito la Campania il 21 e 22 dicembre 2019 e il Veneto nell’agosto 2020, le operazioni di supporto successive al terremoto del 6 febbraio 2023 in Turchia e Siria e gli interventi all’estero in seguito agli eccezionali eventi che hanno interessato la Libia il 10 settembre 2023.

Protezione Civile, Fabio Ciciliano: “una giornata di orgoglio per l’intero Servizio Nazionale”

Nel corso della cerimonia, il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha sottolineato il valore dell’impegno dimostrato dalle diverse componenti del sistema di protezione civile, evidenziando l’importanza della collaborazione e della solidarietà nella gestione delle emergenze. “Questa giornata è motivo di orgoglio per l’intero Servizio Nazionale che, ancora una volta, ha mostrato capacità, abnegazione e spirito di servizio in scenari di crisi e contesti emergenziali in cui la professionalità si è unita alla solidarietà e allo spirito di collaborazione”. Le attestazioni consegnate rappresentano il riconoscimento delle attività svolte da Prefetture, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Carabinieri, strutture sanitarie ed enti impegnati nel sostegno alla popolazione, in occasione di emergenze nazionali e internazionali.

Emergenza Coronavirus 2020, premiate la Prefettura di Bergamo e le Capitanerie di Porto

Il primo riconoscimento della cerimonia è stato consegnato al Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, per ricordare l’eccezionale impegno profuso dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bergamo durante l’emergenza Coronavirus del 2020. La benemerenza è stata conferita per le attività svolte nell’assicurare assistenza alla popolazione durante la crisi sanitaria, riconoscendo il ruolo della struttura prefettizia nella gestione dell’emergenza. Sempre per le attività connesse alla pandemia è stata assegnata un’attestazione di pubblica benemerenza allo Stendardo delle Unità Navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, in considerazione dell’eccezionale impegno dimostrato durante l’emergenza del 2020.

Vigili del Fuoco, benemerenze ai Comandi di Verona e Pisa per il maltempo e il terremoto in Turchia e Siria

Tra le strutture operative insignite delle pubbliche benemerenze figura il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, premiato per gli interventi effettuati in occasione di gravi calamità naturali, sia sul territorio italiano sia all’estero. In particolare, il riconoscimento è stato conferito per l’eccezionale impegno dimostrato durante gli eventi meteorologici che hanno interessato il Veneto nell’agosto 2020 e a seguito dei terremoti che hanno colpito la Repubblica di Turchia e la Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023. A ricevere le attestazioni sono stati l’ingegnere Giuseppe Lomoro, per il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, e l’ingegnere Antonio Giangiobbe, per il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa.

Esercito Italiano, quattro riconoscimenti ai reparti impegnati durante la pandemia

Un’importante parte della cerimonia è stata dedicata all’Esercito Italiano, che ha ricevuto diverse attestazioni di pubblica benemerenza per l’impegno assicurato durante l’emergenza Coronavirus del 2020. Per il 3° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “Aquila” il riconoscimento è stato assegnato al Colonnello Nicola Carraro, mentre per il 28° Gruppo Squadroni Aviazione dell’Esercito “Tucano” è stato conferito al Tenente Colonnello Davide Grasso. Premiati anche i reparti sanitari dell’Esercito, con l’attestazione assegnata al Tenente Colonnello Romina Fedeli per il 1° Reparto Sanità “Torino” e al Tenente Colonnello Domenico Porrino per il 3° Reparto Sanità “Milano”.

Marina Militare, riconoscimenti al Comando Marittimo Sicilia e ai reparti impegnati nelle emergenze

Tra i riconoscimenti consegnati a Roma figurano quelli destinati alla Marina Militare, per l’eccezionale impegno dimostrato durante l’emergenza Coronavirus del 2020 e per le attività svolte all’estero in conseguenza degli eventi eccezionali che hanno colpito la Libia il 10 settembre 2023. Le attestazioni sono state conferite all’Ammiraglio di Divisione Lorenzano Di Renzo per il Comando Marittimo Sicilia e al Contrammiraglio Stefano Frumento per il Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei”. Riconoscimento anche al Capitano di Vascello Salvatore Antonio Mirabile per l’Infermeria Presidiaria di Augusta, al Capitano di Vascello Luca Moro per i militari di Nave San Marco e al Capitano di Vascello Salvatore D’Avena per la pubblica benemerenza conferita ai militari di Nave San Giorgio. La cerimonia ha così valorizzato anche il contributo delle strutture navali, sanitarie e operative della Marina Militare nelle attività di assistenza e negli interventi effettuati in contesti emergenziali nazionali e internazionali.

Aeronautica Militare e Carabinieri, gli operatori insigniti delle pubbliche benemerenze

Per l’Aeronautica Militare, in relazione all’eccezionale impegno profuso durante l’emergenza Coronavirus del 2020, hanno ricevuto il riconoscimento il Maresciallo di 1ª Classe Francesco Piccolo e il Maresciallo di 2ª Classe Luigi Cacciapuoti. Le attestazioni hanno riguardato anche l’Arma dei Carabinieri. Il Generale di Brigata Luigi Manzini, Vicecomandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, ha ricevuto la pubblica benemerenza per il Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, in considerazione dell’impegno dimostrato durante l’emergenza sanitaria del 2020. Il Luogotenente Carica Speciale Franco Rianna è stato invece insignito del riconoscimento per l’eccezionale impegno profuso a seguito degli eventi meteorologici verificatisi il 21 e 22 dicembre 2019 in Campania.

Sanità ed enti filantropici, premiati l’Area Sociosanitaria della Spezia ed Enel Cuore

La cerimonia ha riservato spazio anche al contributo delle strutture sanitarie e degli enti impegnati nel sostegno alla popolazione durante la pandemia. Nell’ambito sanitario, il direttore Alessandro Sarteschi ha ricevuto l’attestazione per l’Area Sociosanitaria Locale 5 della Spezia, per l’eccezionale impegno profuso durante l’emergenza Coronavirus del 2020. Per le attività svolte nello stesso periodo, il presidente di Enel Cuore, Leonardo Bellodi, ha ritirato la benemerenza conferita all’ente filantropico del Gruppo Enel.

Protezione Civile, riconoscimento speciale al Servizio sanitario dell’Aeronautica Militare

Prima della conclusione della cerimonia, il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha consegnato al Generale Ispettore Giuseppe De Simone un’ulteriore attestazione di pubblica benemerenza destinata all’Aeronautica Militare – Servizio sanitario del Comando logistico. Il riconoscimento era stato conferito il 22 dicembre 2025, con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in occasione del centenario dell’ordinazione del Servizio sanitario dell’Aeronautica Militare. La motivazione ufficiale richiama il contributo assicurato dal Servizio sanitario dell’Aeronautica Militare nell’ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile, attraverso attività che comprendono i trasporti in alto biocontenimento, i trasporti umanitari nelle emergenze internazionali e i trasporti sanitari d’urgenza dei cittadini italiani. In particolare, l’attestazione è stata attribuita con la seguente motivazione: “per il supporto professionale, operativo e logistico che ha sempre assicurato, nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile con i trasporti in alto biocontenimento, i trasporti umanitari nelle emergenze internazionali e i trasporti sanitari d’urgenza dei nostri concittadini sul territorio italiano e in ogni parte del mondo.” La consegna di quest’ultima benemerenza ha concluso la cerimonia romana, che ha riunito rappresentanti delle diverse componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, riconoscendo il servizio prestato nelle emergenze sanitarie, meteorologiche e sismiche che hanno richiesto l’intervento delle strutture operative italiane.