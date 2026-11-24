La ricerca scientifica italiana nella lotta contro i tumori passa attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative e la collaborazione tra istituzioni scientifiche e sanitarie. Giovedì 26 novembre 2026, il Centro Ricerche ENEA di Frascati, in provincia di Roma, ospiterà un evento dedicato a TOP-IMPLART, l’innovativo acceleratore di protoni sviluppato per la protonterapia oncologica, un progetto che apre prospettive di ricerca anche in diversi settori industriali, dalla caratterizzazione dei materiali all’elettronica aerospaziale. L’appuntamento si svolgerà dalle ore 9 alle 13 presso l’Aula Brunelli del Centro Ricerche ENEA di Frascati, in via Enrico Fermi 45, e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo della ricerca scientifica, della medicina oncologica e del trasferimento tecnologico.

TOP-IMPLART: il progetto italiano per la protonterapia oncologica

Il progetto TOP-IMPLART, acronimo di Terapia Oncologica con Protoni – Intensity Modulated Proton Linear Accelerator for RadioTherapy, è stato realizzato da ENEA in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IFO), con il sostegno della Regione Lazio. Al centro del progetto vi è lo sviluppo di un acceleratore lineare di protoni destinato alla ricerca nel campo della radioterapia oncologica. L’iniziativa rappresenta un punto di incontro tra competenze multidisciplinari, dalla fisica degli acceleratori alla ricerca biomedica, attraverso una collaborazione che coinvolge istituzioni attive nei settori della salute e dell’innovazione tecnologica.

Protonterapia e ricerca oncologica: l’incontro all’ENEA di Frascati

Ai lavori interverranno, tra gli altri, Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Nucleare dell’ENEA, Giovanni Blandino, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – IFO, e Paola Fattibene, dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità. La partecipazione delle tre istituzioni coinvolte nella realizzazione del progetto offrirà l’occasione per approfondire le diverse dimensioni scientifiche e tecnologiche dell’acceleratore, con particolare attenzione alle applicazioni che possono svilupparsi dall’impiego dei fasci di protoni.

Non solo tumori: le applicazioni dell’acceleratore nella radiobiologia e nella dosimetria

Le potenzialità di TOP-IMPLART si estendono oltre l’ambito strettamente oncologico. Il programma dell’evento prevede infatti una tavola rotonda dedicata alle ulteriori applicazioni scientifiche e industriali dell’acceleratore, moderata da Alessandro Coppola, direttore del Trasferimento Tecnologico dell’ENEA. Tra i principali argomenti del confronto figurano la radiobiologia, disciplina che studia gli effetti delle radiazioni ionizzanti sui sistemi biologici, e la dosimetria, relativa alla misurazione delle dosi di radiazioni. Due ambiti di ricerca strettamente collegati allo studio delle interazioni tra radiazioni e materia biologica. Un ulteriore settore di interesse riguarda la caratterizzazione dei materiali, che amplia il campo delle possibili applicazioni dell’infrastruttura scientifica verso il mondo industriale.

Dall’elettronica all’aerospazio: le prospettive per il sistema produttivo

Particolare attenzione sarà riservata anche alla possibilità di utilizzare l’acceleratore per verificare la resistenza alle radiazioni dei componenti elettronici, comprese le applicazioni destinate al settore aerospaziale, nel quale lo studio degli effetti delle radiazioni sui dispositivi rappresenta un aspetto rilevante per la loro affidabilità. L’obiettivo della tavola rotonda sarà valutare le opportunità di trasferimento tecnologico al sistema produttivo, approfondendo le possibilità di valorizzazione industriale delle competenze e delle tecnologie sviluppate nell’ambito del progetto TOP-IMPLART.