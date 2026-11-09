Pubblicato il più grande archivio fotografico europeo di mammiferi e uccelli | FOTO

Oltre 100mila immagini per comporre una fotografia senza precedenti della fauna selvatica europea. È il risultato di Snapshot Europe, il più grande campionamento di mammiferi e uccelli mai realizzato su scala continentale, un vero e proprio inventario della biodiversità che negli ultimi cinque anni ha coinvolto 160 ecologi e zoologi, appartenenti a 118 enti di ricerca, università, musei e parchi di 20 Paesi. Un progetto internazionale al quale hanno partecipato anche la Fondazione Edmund Mach (FEM), il MUSE – Museo delle Scienze di Trento, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, insieme a numerosi altri enti italiani, tra cui l’Università di Firenze. Proprio in questi giorni i risultati dell’iniziativa sono stati presentati in un data paper pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Ecology.

Il lavoro sul campo è stato scandito da un appuntamento annuale: ogni autunno, centinaia di professionisti e volontari si sono coordinati per installare simultaneamente fototrappole automatiche in montagne, foreste, terreni agricoli, spiagge, città e parchi urbani. Oltre mille i siti monitorati nei 20 Paesi europei, secondo un protocollo condiviso, pensato per raccogliere dati confrontabili e superare i confini nazionali.

Avviato nel 2021 dal Max Planck Institute of Animal Behavior, in Germania, insieme a Euromammals, la rete europea dedicata allo studio dell’ecologia del movimento dei mammiferi coordinata dalla Fondazione Edmund Mach, Snapshot Europe punta a costruire un archivio pubblico e open-access sulla presenza e sulla distribuzione della fauna selvatica. Un patrimonio scientifico destinato a offrire nuove risposte alle domande sulla biodiversità, sugli effetti del disturbo antropico e sulle strategie di conservazione delle specie.

Un obiettivo particolarmente importante in Europa, dove gli animali selvatici si spostano attraverso territori sottoposti a legislazioni e sistemi di gestione differenti. La disponibilità di dati raccolti con criteri uniformi consente quindi di osservare fenomeni ecologici che difficilmente potrebbero essere compresi limitando l’analisi ai singoli confini nazionali. Sulla stessa impostazione è nato anche Snapshot Global, progetto che estende il modello di campionamento agli altri continenti.

Il contributo del Trentino e delle aree protette alpine

In Trentino, Fondazione Edmund Mach e MUSE collaborano da tempo al monitoraggio della fauna selvatica e degli effetti delle attività umane sugli ecosistemi. Una sinergia che ha permesso di includere nel progetto europeo anche i dati raccolti in diverse aree del territorio provinciale, tra cui il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e il settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.

“Sono rimasta subito colpita dall’incredibile potenziale di questa iniziativa proposta dai colleghi del Max Planck Institute for Animal Behaviour di Costanza, e in particolare Fabiola Iannarilli, post-doc nel gruppo di Martin Wikelski. Sfruttando la rete di Euromammals, già solida ed estesa, siamo riusciti a coinvolgere decine di potenziali collaboratori“, racconta Francesca Cagnacci, coordinatrice di Euromammals, responsabile del gruppo di ricerca di Ecologia Animale presso il Centro Ricerca e Innovazione della FEM e ultima autrice dello studio. “Nel giro di pochi mesi, Snapshot Europe contava già collaboratori in 20 Paesi e decine di aree di studio in tutta Europa“.

Il protocollo prevede che, ogni anno tra agosto e novembre, le fototrappole vengano collocate in ambienti naturali e antropizzati. Posizionate all’altezza del ginocchio, le apparecchiature scattano automaticamente una sequenza di immagini quando i sensori a infrarossi rilevano un movimento. I dati vengono quindi raccolti, analizzati e organizzati dal gruppo di ricerca. Le fotografie che ritraggono persone sono state escluse per tutelare la privacy.

Dall’analisi emerge che la specie più frequentemente immortalata è il cervo, seguito a breve distanza dal capriolo. Tra gli animali più comuni figurano anche il cinghiale, la volpe e il coniglio selvatico. Un quadro che restituisce una prima panoramica della presenza delle specie nei diversi ambienti europei e che costituisce una base di confronto per le future attività di monitoraggio.

Particolarmente significativo il contributo del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, dove il campionamento è stato condotto in Val di Pejo, a quote tra le più elevate dell’intero progetto europeo. Le fototrappole sono state installate fino a 2.400 metri di altitudine, consentendo di documentare la presenza di specie tipiche degli ambienti alpini e di animali che stanno ampliando la propria frequentazione delle fasce montane più elevate.

Luca Pedrotti, coordinatore scientifico del Parco, sottolinea la versatilità di questo strumento per lo studio degli ecosistemi d’alta quota: “Abbiamo ottenuto osservazioni di specie tipiche alpine, come camoscio e stambecco, e di altre che si espandono verso altitudini maggiori, come il capriolo o il cervo, ma anche volpi, pernici bianche e mustelidi“.

Casentino, primato europeo per la ricchezza di specie

Tra i risultati più rilevanti del campionamento spicca quello del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in Italia, che si è classificato al primo posto assoluto per diversità della fauna selvatica, con 15 specie documentate. Un risultato che conferma il valore naturalistico di un territorio caratterizzato da una notevole ricchezza di habitat e da una biodiversità particolarmente significativa. Ilaria Greco, ricercatrice dell’Università di Firenze, che ha coordinato e condotto il monitoraggio nell’area insieme all’ente Parco, racconta: “Negli anni di svolgimento del progetto abbiamo raccolto moltissimi dati importanti che ci confermano la straordinaria biodiversità e ricchezza di specie di quest’area, con la presenza di animali rari ed elusivi come la puzzola europea e il gatto selvatico“.

Alle osservazioni raccolte in Casentino si aggiungono quelle provenienti dagli altri siti italiani, che contribuiscono a delineare una mappa sempre più articolata della fauna selvatica nazionale e continentale. Il valore dell’iniziativa va tuttavia oltre il semplice censimento delle specie. La possibilità di disporre di osservazioni raccolte in modo sistematico e standardizzato permette infatti di studiare non soltanto la distribuzione degli animali, ma anche le loro abitudini e le modalità con cui rispondono alla presenza e alle attività dell’uomo.

Un aspetto evidenziato anche da Francesco Rovero e Marco Salvatori, dell’Ufficio Ricerca del MUSE e coautori dello studio: “Solo con il campionamento sistematico e standardizzato si possono ottenere informazioni affidabili sulla distribuzione e il comportamento della fauna, nonché sulle risposte dei selvatici alle attività umane. Si tratta di un prezioso contributo scientifico per migliorare gli sforzi di conservazione e gestione“.

Con oltre 100mila immagini e una rete di collaborazioni che attraversa l’Europa, Snapshot Europe mette così a disposizione della comunità scientifica uno strumento di conoscenza condiviso, destinato a sostenere nel tempo le politiche di tutela della biodiversità. Un progetto che dimostra come la cooperazione internazionale e l’utilizzo di metodologie comuni possano trasformare migliaia di singole osservazioni in un patrimonio scientifico di portata continentale.

Gli enti italiani coinvolti: Fondazione Edmund Mach, MUSE – Museo delle Scienze di Trento, Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Università di Firenze, Università dell’Insubria, Fondazione Ethoikos, Università di Udine, ISPRA, Università di Torino, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Università di Pisa.