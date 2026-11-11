Puglia, Decaro punta sulla Cittadella della Ricerca di Brindisi per attrarre investimenti e creare lavoro: “i giovani devono restare”

Trasformare la Cittadella della Ricerca di Brindisi in un punto di riferimento per l’attrazione di nuovi investimenti, rafforzare il collegamento tra innovazione e industria e creare opportunità di lavoro qualificato per i giovani pugliesi. Sono gli obiettivi indicati dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, durante la visita di oggi al Centro Ricerche ENEA di Brindisi e al Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico CETMA, due realtà impegnate nello sviluppo di materiali e tecnologie innovative per settori strategici dell’economia. La visita ha rappresentato l’occasione per approfondire il ruolo delle infrastrutture scientifiche presenti sul territorio e le prospettive di una maggiore integrazione tra ricerca, imprese e istituzioni. Al centro dell’attenzione anche la possibilità di valorizzare le competenze scientifiche locali per rendere la Puglia più competitiva, favorire nuovi insediamenti produttivi e contrastare la necessità, per molti giovani qualificati, di trasferirsi fuori regione alla ricerca di opportunità professionali.

Decaro: “la Cittadella della Ricerca di Brindisi strategica per gli investimenti in Puglia”

Il presidente della Regione ha individuato nella Cittadella della Ricerca una delle infrastrutture sulle quali costruire le future politiche regionali di sviluppo economico, sottolineando il valore della collaborazione tra i centri scientifici e il sistema produttivo. “La Cittadella della Ricerca di Brindisi, che vanta due presidii di ricerca e sviluppo tecnologico di straordinario valore come il Centro Ricerche ENEA di Brindisi e il Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico CETMA, può rappresentare uno snodo importante nelle politiche di attrazione di investimenti a cui la Regione Puglia sta lavorando”, ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. “Avere sul territorio un polo unico capace di proporre soluzione di ricerca avanzata sia per le piccole e medie imprese sia per le grandi aziende che vogliono investire e lavorare in Puglia è un elemento di valore che ci aiuterà ad essere più competitivi agli occhi degli investitori che possono e vogliono insediarsi nella nostra Regione. Oggi investire nella ricerca è fondamentale, se non vitale, se non vogliamo perdere terreno rispetto alle altre regioni o agli altri Paesi. La localizzazione di questo polo, al centro della Puglia nei pressi di infrastrutture logistiche importanti come porto e aeroporto, può determinare un ulteriore fattore di attrazione e di sviluppo del territorio e dell’intera Regione. L’investimento della Regione Puglia in ricerca e sviluppo negli ultimi anni è cresciuto molto, tanto da posizionarci al terzo posto in Italia per valore di crescita, +12,9%. Ma siamo consapevoli che questo può soltanto essere un punto di partenza se vogliamo continuare ad accogliere nuovi investimenti e allo stesso tempo offrire opportunità di formazione e lavoro di eccellenza a centinaia di giovani pugliesi che spesso per lavorare in centri di eccellenza come quelli esistenti a Brindisi sono costretti a lasciare la nostra Regione. Per questo vogliamo nella prossima programmazione europea costruire insieme a università e centri di ricerca un framework volto a caratterizzare la Puglia negli ambiti strategici europei e finanziare investimenti di medio periodo e favorire ulteriormente la stretta collaborazione tra industria e ricerca”, ha concluso Decaro. Il dato del +12,9% nella crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo, richiamato dal presidente, si inserisce dunque in una strategia che punta a rafforzare la capacità della Puglia di competere nell’attrazione di aziende e capitali. La prospettiva delineata da Decaro riguarda anche la prossima programmazione europea, attraverso la costruzione di un quadro di interventi condiviso con università e centri di ricerca, orientato agli ambiti strategici europei e al sostegno di investimenti di medio periodo.

La visita ai laboratori ENEA e CETMA: dalle energie rinnovabili all’aerospazio

La visita istituzionale si è concentrata sulle infrastrutture e sui laboratori di ricerca che operano nello sviluppo di materiali avanzati e tecnologie innovative per i trasporti, l’aerospazio, l’energia, le fonti rinnovabili e l’ambiente. Ad accogliere Decaro sono stati la presidente dell’ENEA Francesca Mariotti e il presidente del CETMA Roberto Morabito, insieme a Marco Alvisi, direttore generale del CETMA, Nicola Ranieri, direttore dei Centri di Ricerca ENEA, Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento ENEA di Sostenibilità, Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, e Pietro Talmesio, responsabile del Centro ENEA di Brindisi. Nel corso degli incontri sono state illustrate alcune delle principali attività sperimentali e delle infrastrutture scientifiche presenti nel centro brindisino, con particolare attenzione alle applicazioni industriali della ricerca e al contributo delle nuove tecnologie nei processi di transizione energetica, ecologica e digitale.

Materie prime critiche, riciclo e sicurezza alimentare: le eccellenze della ricerca ENEA

Tra le strutture presentate al presidente della Regione figura l’hub tecnologico dedicato alle materie prime critiche, composto da sei laboratori specializzati in attività di urban mining, riciclo ecosostenibile, eco-design e manifattura avanzata. Si tratta di ambiti di ricerca che riguardano il recupero e la valorizzazione delle risorse, lo sviluppo di processi produttivi sostenibili e l’innovazione dei materiali. Un altro settore illustrato durante la visita è quello delle infrastrutture scientifiche applicate al comparto agroalimentare. In questo ambito opera METROFOOD-RI, infrastruttura di ricerca a supporto della qualità, della sicurezza, dell’autenticità e della sostenibilità delle produzioni alimentari. Spazio anche a MIRRI, dedicata alla selezione di ceppi microbici per la produzione di molecole di valore e alla biodiversità. Le attività rappresentano un ulteriore ambito di specializzazione della ricerca presente a Brindisi, con applicazioni legate alle risorse biologiche e alla loro valorizzazione.

Idrogeno, cattura della CO₂ e biomateriali: le tecnologie per la transizione energetica

Una parte significativa della visita ha riguardato i laboratori dedicati ai materiali avanzati e ai componenti innovativi per applicazioni energetiche. Le attività comprendono lo sviluppo di tecnologie per la filiera dell’idrogeno, la cattura e il riuso della CO₂ e la valorizzazione di biomasse, residui e rifiuti. Tra i filoni di ricerca presentati figurano anche lo sviluppo di biomateriali e la produzione di bioplastiche biodegradabili e compostabili attraverso il recupero di sottoprodotti agroalimentari, nell’ambito delle attività orientate alla sostenibilità dei materiali e all’utilizzo delle risorse disponibili. Il panorama delle competenze scientifiche comprende inoltre le tecnologie ICT, le comunità energetiche rinnovabili, le smart city e l’efficienza energetica degli edifici, oltre alla stampa 3D e alle tecniche di diagnostica non distruttiva. La visita è proseguita presso il CETMA, organizzazione di ricerca e tecnologia attiva nei settori dell’ingegneria dei materiali, dell’informatica e del design industriale, con attività rivolte allo sviluppo e al trasferimento di soluzioni tecnologiche al sistema produttivo.

ENEA, Mariotti: “valorizzare la ricerca per creare occupazione qualificata in Puglia”

Il presidente dell’ENEA, Francesca Mariotti, ha evidenziato l’importanza della presenza istituzionale e il contributo che le strutture scientifiche brindisine possono offrire alla crescita del territorio. “Apprezziamo la visita del Presidente della Regione perché testimonia l’attenzione all’impegno e al ruolo cruciale della ricerca e dell’innovazione tecnologica per la crescita e la competitività della Regione”, ha dichiarato il presidente dell’ENEA Francesca Mariotti. “Grazie a competenze, infrastrutture e professionalità pluriennali, la Cittadella della Ricerca di Brindisi può rappresentare un volano per l’innovazione, lo sviluppo di filiere e l’occupazione qualificata, in stretta sinergia con il mondo accademico, l’industria e la Pubblica Amministrazione”, ha aggiunto il presidente. “Il nostro obiettivo è fare in modo che il valore generato dalla ricerca cresca e resti in Puglia, ma anche creare un ecosistema che renda il territorio più attrattivo per investimenti ad alto valore aggiunto e per i giovani talenti, in modo da favorirne l’ingresso nelle reti nazionali e internazionali di eccellenza e rendere Brindisi un punto di raccordo stabile tra ricerca, industria, formazione e politiche regionali”. Le parole del presidente ENEA pongono l’accento sulla dimensione territoriale dello sviluppo scientifico, con l’obiettivo di collegare le competenze presenti nei laboratori alle esigenze del sistema economico e alle prospettive professionali dei giovani ricercatori e delle figure altamente specializzate.

CETMA, Morabito chiede alla Regione la riqualificazione della Cittadella della Ricerca

Accanto alle prospettive di sviluppo e attrazione degli investimenti emerge anche il tema delle condizioni infrastrutturali del sito. Il presidente del CETMA, Roberto Morabito, ha infatti rivolto alla Regione Puglia un appello affinché promuova e sostenga una profonda operazione di riqualificazione della Cittadella della Ricerca di Brindisi. “Ringraziamo il Presidente Decaro per la visita che testimonia l’attenzione alla ricerca e all’innovazione in funzione dello sviluppo del territorio”, ha detto il presidente di CETMA Roberto Morabito. “La Cittadella della Ricerca di Brindisi ospita competenze e infrastrutture, a partire da quelle di ENEA e CETMA, che rappresentano un supporto all’implementazione di metodologie e tecnologie nei processi di transizione ecologica e digitale. Come CETMA lavoriamo ogni giorno per mettere la ricerca a disposizione delle realtà che non hanno un proprio centro di ricerca, trasformando idee in prodotti e processi industriali. Il nostro impegno è che il valore generato dalla ricerca resti sul territorio e crei occupazione qualificata, a partire dai giovani. L’auspicio, dunque, è che la Regione si faccia promotrice e sostenga interventi per una profonda operazione di riqualificazione del sito della cittadella quanto prima”. La richiesta di Morabito introduce così un ulteriore elemento nel confronto tra la Regione e le realtà scientifiche brindisine: la necessità di accompagnare il rafforzamento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico con interventi di riqualificazione del sito che ospita i centri.