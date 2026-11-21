Quando un’infrastruttura viene abbattuta con l’esplosivo, la terra trema e l’aria vibra, generando segnali che viaggiano su binari paralleli ma con caratteristiche fisiche profondamente diverse. Un recente studio pubblicato sul blog INGVterremoti, firmato dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Thomas Braun, Camilla Bidini, Aladino Govoni, Ulderico Piccolini e Mario Anselmi, analizza proprio ciò che accade durante le demolizioni controllate lungo la Strada Statale 675 Umbro-Laziale. L’indagine sfrutta una tecnologia innovativa affiancata alla tradizionale Rete Sismica Nazionale: i sensori infrasonici. Questi strumenti, installati a partire dal 2022 in Italia centrale nell’ambito del sottoprogetto ACU (finanziato dal progetto DL50) e acquisiti nella sede INGV di Arezzo, captano fenomeni acustici impercettibili all’orecchio umano. Come spiegano i ricercatori nell’approfondimento, la rete dedicata all’osservazione di questi eventi in atmosfera “registra nella stessa banda di frequenza delle registrazioni sismiche“, offrendo un punto di vista complementare e prezioso per comprendere ciò che accade sopra e sotto la superficie terrestre.

Il monitoraggio acustico dai boati naturali alle opere pubbliche

Negli ultimi anni, la rete ACU ha dimostrato la propria efficacia nel rilevare una vasta gamma di eventi impulsivi. Gli esperti dell’INGV ricordano che sono stati già osservati fenomeni legati a “incidenti durante attività industriale/antropica, ad esempio l’esplosione a Roma del 4 luglio 2025, l’esplosione a San Zeno del 20 novembre 2024, o boati in ambiente carsico, come il monitoraggio dell’area di Cassino o gli studi multiparametrici nell’area del Gran Sasso“. A questo elenco si aggiungono ora i cantieri avviati dall’ANAS nel 2025 per la riqualificazione della SS 675 Umbro-Laziale. Il piano di risanamento prevede, per le strutture più critiche, la completa rimozione dei vecchi impalcati tramite esplosivo per fare spazio a nuove opere miste in acciaio e calcestruzzo. I riflettori degli studiosi si sono accesi su due infrastrutture specifiche: il viadotto Malle e il viadotto Tevere.

Le demolizioni controllate dei viadotti Malle e Tevere

Il primo caso analizzato riguarda il viadotto Malle, lungo circa 400 metri e suddiviso in 10 campate. Qui la carreggiata in direzione Civitavecchia – Terni è stata abbattuta il 20 marzo 2025, mentre quella opposta il 30 luglio 2026. Decisamente più articolate si sono rivelate le operazioni sul viadotto Tevere, un colosso da circa 1,4 km composto da 33 campate che scavalca sia il fiume Tevere sia la linea ferroviaria. Pianificato in 3 fasi dalla seconda metà di settembre 2026, l’intervento ha visto una tappa fondamentale domenica 11 ottobre, giorno in cui “sono state demolite le prime 13 campate – sulle 33 totali – della carreggiata in direzione Terni“, mentre l’abbattimento di altre 19 campate è stato programmato per il 22 novembre 2026. In entrambi i cantieri, i tecnici hanno applicato brillamenti in sequenza sulle diverse campate, innescando un crollo progressivo avvenuto, come descrivono gli autori, “quasi come le tessere di un domino“.

Perché l’aria racconta la sequenza meglio della terra

A poca distanza dai cantieri si trova la stazione della Rete Sismica Nazionale IV.ORTE, nata nel marzo 2021 dopo alcuni boati avvertiti dalla popolazione e dotata di recente di un sensore infrasonico Seismowave SIS-1. Questa vicinanza ha permesso di confrontare i sismogrammi con i tracciati acustici. Dal punto di vista sismico, le registrazioni mostrano “una sovrapposizione di vari pacchetti d’onda, senza la possibilità di individuare delle fasi sismiche distinte (ad esempio, fasi P ed S)“, mentre i dati infrasonici evidenziano con estrema nitidezza ogni singola esplosione.

La ragione di questa differenza risiede nella fisica della sorgente sismo-acustica. L’esplosione in cima ai piloni genera un’onda d’urto che viaggia nell’aria e raggiunge il sensore infrasonico come un impulso netto. Al contrario, il sismometro nel terreno subisce tre diverse sollecitazioni per ogni singola campata: “Il primo è l’onda d’urto trasmessa come onda sismica che parte dalla base dei pilastri, seguito dall’onda d’urto (acustica) che batte sul terreno, per concludersi poi con l’onda provocata dall’impatto con il sottosuolo del materiale demolito (crollo)“.

Quando le esplosioni si susseguono a pochi istanti l’una dall’altra, questi 3 momenti si mescolano nel sottosuolo creando “una serie di transienti indefiniti, che non consentono di distinguere il singolo evento“. L’accoppiamento tra sensori sismici e infrasonici si conferma dunque uno strumento fondamentale per la ricerca geofisica, capace di isolare con precisione l’energia liberata in atmosfera anche quando il terreno restituisce un segnale complesso e sovrapposto.