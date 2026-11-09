Quando le lune si eclissano a vicenda: lo spettacolo celeste offerto dai satelliti di Giove

Il periodo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 rappresenta una fase particolare per le principali lune di Giove: dalla nostra prospettiva terrestre, esse si incrociano, passando l’una davanti all’altra. Si tratta della cosiddetta “stagione di transiti ed eclissi reciproche“, un momento ideale per osservare la complessa dinamica che coinvolge i maggiori satelliti del pianeta. I transiti e le eclissi reciproche tra le lune di Giove si verificano in cicli che si ripetono ogni vent’anni circa, con una fase centrale che ricorre ogni cinque anni – un intervallo pari a circa la metà del tempo impiegato da Giove per completare un’orbita attorno al Sole.

Come avvengono i transiti e le eclissi reciproche tra le lune di Giove

Se le orbite di questi satelliti non fossero leggermente inclinate rispetto al percorso di Giove attorno al Sole, tali fenomeni si verificherebbero in modo continuo, analogamente a quanto accade per le eclissi sulla Terra. L’inclinazione delle orbite dei satelliti – da Io, il più interno, passando per Europa e Ganimede, fino a Callisto, il più esterno – è in ogni caso inferiore a un grado rispetto al piano equatoriale di Giove; quest’ultimo, a sua volta, è inclinato di poco più di tre gradi rispetto all’orbita del pianeta attorno al Sole. L’orbita di Giove, nel suo complesso, presenta un’inclinazione di poco più di un grado rispetto al piano dell’eclittica, ovvero il percorso tracciato dalla Terra nel suo moto attorno al Sole.

Una curiosità: Callisto è l’unico tra i principali satelliti galileiani che, in determinate occasioni, può non proiettare la propria ombra su Giove. Il 20 maggio 2025, questo satellite ha ripreso a proiettare la sua ombra sul pianeta, segnando l’avvicinarsi della stagione di transiti ed eclissi reciproche, che proseguirà fino al 5 agosto 2028.

Quando è possibile osservare i fenomeni

Il culmine di questo periodo è stato intorno a metà ottobre 2026. Sebbene la stagione in corso sia già ben avviata, essa ha avuto inizio in concomitanza con il passaggio di Giove in congiunzione solare, avvenuto il 29 luglio. Attualmente, Giove è ben visibile nel cielo prima dell’alba e gli eventi che coinvolgono i suoi quattro satelliti principali stanno diventando sempre più frequenti. Si noti che Giove proietta la propria ombra lateralmente quando si avvicina alla quadratura, a 90 gradi a ovest del Sole (il 18 novembre), per poi vederla restringersi e allinearsi quasi esattamente dietro il pianeta in prossimità dell’opposizione, l’11 febbraio 2027. Anche le ombre dei satelliti seguono lo stesso schema: si spostano lateralmente, per poi riallinearsi dietro il pianeta e infine scomparire.

La complessità dei fenomeni

I fenomeni a cui si può assistere possono essere straordinariamente complessi. Un satellite può passare davanti a un altro, dando luogo a un’occultazione, mentre l’ombra di un satellite può attraversare il disco di un altro, creando un’eclissi. Analogamente alle eclissi terrestri, ne esistono tre tipologie: totale (oscuramento completo), anulare (a forma di anello) e parziale (oscuramento solo parziale). Un osservatore esperto è in grado di riconoscere quale satellite stia proiettando l’ombra basandosi esclusivamente sul suo aspetto: dall’ombra ampia, irregolare e diffusa di Callisto, fino al minuscolo punto nero, nitido come un punto tipografico, lasciato da Io.

Inoltre, i tre satelliti maggiori più interni – Ganimede, Europa e Io – si trovano in una risonanza orbitale 1:2:4. Ciò significa, ad esempio, che per ogni orbita compiuta da Europa, Io ne compie due attorno a Giove. Di conseguenza, in rare occasioni, può verificarsi un triplo transito di ombre. L’ultimo evento di questo tipo risale al 24 gennaio 2015, mentre il prossimo avverrà il 20 marzo 2032.

I servizi per seguire i fenomeni

Per prevedere i fenomeni che coinvolgono i satelliti di Giove, è possibile consultare risorse come il sito dell’ICMME. Anche i software planetari, come Stellarium, offrono strumenti validi per prevedere e simulare i fenomeni futuri riguardanti le lune di Giove. L’osservazione e la ripresa fotografica di tali eventi possono risultare complesse, a causa delle dimensioni estremamente ridotte dei satelliti stessi. La luna più grande, Ganimede, appare come un minuscolo disco di 1,3 secondi d’arco. Eppure, anche con un piccolo telescopio, è possibile osservare una luna in eclissi totale, oscurata dall’ombra di un’altra, mentre svanisce lentamente dalla vista per poi riapparire. Le occultazioni, invece, somigliano più a delle fusioni: le due lune sembrano unirsi per poi separarsi nuovamente e proseguire ciascuna per la propria strada.

L’osservazione della Germania

Quando, 400 anni fa, il grande astronomo Galileo Galilei scoprì le lune di Giove, esse apparivano nel suo telescopio rudimentale poco più che come minuscoli punti luminosi. Facendo un salto al 2026, le ritroviamo come mondi sferici perfettamente distinguibili. “Nelle prime ore del mattino del 7 novembre, Europa, una delle lune di Giove, è passata davanti a Ganimede. Non è stato semplice osservare questa occultazione”, racconta l’astrofilo Günther Strauch, che ha ripreso l’evento da Borken, in Germania, utilizzando un telescopio Meade da 16 pollici.