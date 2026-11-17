Osservare il cielo e i suoi capricci è una delle sfide più affascinanti della meteorologia moderna, soprattutto quando si parla di temporali severi e scariche elettriche. Fino a poco tempo fa, il monitoraggio dei fulmini si affidava principalmente a reti di sensori terrestri che, sebbene molto precise nel tracciare le saette che colpiscono direttamente il suolo, faticavano a catturare l’intera dinamica elettrica che si sviluppa all’interno delle nubi. La svolta è arrivata con il programma europeo Meteosat Third Generation e, in particolare, con lo strumento Lightning Imager installato a bordo del satellite geostazionario. Un recente studio scientifico, pubblicato sulla rivista Atmospheric Measurement Techniques, ha analizzato per la prima volta i dati completi raccolti durante il primo anno di osservazioni continue, svelando una mappa globale dei fulmini senza precedenti e offrendo agli scienziati uno strumento straordinario per anticipare i fenomeni meteorologici estremi.

I risultati del primo anno: quasi 600 milioni di fulmini registrati dallo spazio

I numeri emersi da questo primo anno di monitoraggio continuo, compreso tra il luglio del 2024 e il giugno del 2025, descrivono un pianeta incredibilmente elettrico. L’osservatore spaziale europeo ha rilevato complessivamente ben 595 milioni di lampi attraverso il suo vasto campo visivo, che abbraccia l’Europa, l’Africa e le vaste distese oceaniche circostanti. Il satellite ha registrato mediamente tra 1 e 3,5 milioni di fulmini al giorno, consentendo di ricostruire con grande dettaglio la distribuzione geografica e stagionale delle scariche elettriche. Analizzando i dati su scala globale, la distribuzione dei fulmini segue logiche ben precise, concentrandosi in modo massiccio sulle regioni tropicali terrestri, mentre le latitudini elevate e gli oceani aperti registrano un’attività notevolmente inferiore. Il grande vantaggio di questa tecnologia geostazionaria risiede nella sua capacità di monitorare l’attività totale dei fulmini, inclusi quelli che avvengono internamente alle nubi e che sfuggono spesso ai radar a terra, offrendo una sensibilità superiore e una visione continua del ciclo diurno e stagionale dei temporali.

Le aree più colpite al mondo: il record assoluto nella Repubblica Democratica del Congo

Quando si parla di geografia dei fulmini, lo studio conferma che il pianeta ha un cuore elettrico ben localizzato e batte con forza straordinaria in Africa centrale. Il primato mondiale assoluto per densità di fulmini è stato registrato nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, appena a ovest della catena montuosa dei Monti Rwenzori. In quest’area geografica specifica, i ricercatori hanno calcolato una densità annuale record pari a ben 189 fulmini per chilometro quadrato all’anno. Questa zona caldissima è inserita all’interno di una regione ancora più vasta compresa tra l’equatore e pochi gradi a sud, dove la maggior parte delle celle della griglia supera agevolmente i 100 o 125 fulmini per chilometro quadrato ogni anno, con picchi locali che oltrepassano quota 150. Valori impressionanti che superano nettamente la media già elevata del resto del bacino del Congo, confermando l’area come il vero e proprio epicentro mondiale delle tempeste elettriche.

Il quadro europeo e le particolarità territoriali tra laghi e montagne

Spostando lo sguardo verso latitudini diverse, lo studio evidenzia come l’osservazione satellitare permetta di cogliere peculiarità uniche legate alla morfologia del territorio e ai cicli giornalieri. Nel contesto europeo, viene confermata la nota area di forte attività temporalesca localizzata nel nord-est dell’Italia, dove i sensori spaziali hanno registrato una frequenza di 44 fulmini per chilometro quadrato all’anno. Questo valore supera sensibilmente le stime tradizionali ottenute con i soli sistemi terrestri, evidenziando proprio la marcia in più dei sensori orbitali nel rilevare le scariche intra-nube. Altre zone con frequenza significativa di scariche comprendono il settore settentrionale italiano, i Pirenei e alcune aree della Spagna orientale, con valori generalmente compresi tra 15 e 25 fulmini per chilometro quadrato all’anno. Gran parte dell’Italia, della Francia e della Germania meridionale presenta invece valori mediamente inferiori, nell’ordine di 5-10 scariche per chilometro quadrato all’anno.

Anche il Medio Oriente presenta alcune zone caratterizzate da un’elevata frequenza di scariche elettriche. In particolare, lungo il versante occidentale della Penisola Arabica, nei pressi delle montagne dell’Hijaz, sono state rilevate densità locali fino a 97 fulmini per chilometro quadrato all’anno. Sul fronte africano, l’osservatore ha tracciato con precisione chirurgica fenomeni suggestivi come il massimo notturno di fulmini sopra il Lago Victoria, dimostrando come i grandi corpi idrici influenzino la convezione atmosferica durante le ore notturne, in netto contrasto con i cicli pomeridiani terrestri in cui l’energia solare scatena i temporali più violenti nel pieno delle ore di luce.

Come la tecnologia satellitare cambia le previsioni meteo e lo studio del clima

Analizzare una mole così ingente di dati elettrici non rappresenta soltanto un esercizio di catalogazione geografica, ma costituisce un pilastro fondamentale per la protezione civile e la meteorologia operativa. I fulmini sono indicatori precoci e diretti della violenza dei temporali e della convezione atmosferica, capaci di anticipare fenomeni meteorologici estremi come grandinate violente, raffiche di vento distruttive e nubifragi improvvisi. La capacità del sistema satellitare europeo di fornire osservazioni omogenee, stabili e in tempo quasi reale su scala emisferica apre una nuova era nelle previsioni meteo e nella comprensione delle dinamiche climatiche globali. Monitorare come variano nel tempo e nello spazio queste immense quantità di scariche elettriche aiuterà la scienza a decifrare meglio i cambiamenti in atto nel nostro cielo, offrendo strumenti di allerta sempre più tempestivi per le popolazioni esposte ai rischi naturali.