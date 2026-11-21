Un vero e proprio corteo spaziale sta per attraversare le vicinanze del nostro pianeta nel giro di appena 48 ore. Tra oggi sabato 21 e lunedì 23 novembre 2026, infatti, 4 piccoli asteroidi passeranno a meno di 4,5 volte la distanza che separa la Terra dalla Luna, offrendo agli astronomi un’interessante finestra di osservazione ravvicinata. Secondo i calcoli orbitali elaborati dal Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, nessuno di questi corpi celesti rappresenta una minaccia per la sicurezza terrestre, poiché le loro traiettorie rimarranno ben lontane dalla nostra atmosfera. Il passaggio più ravvicinato in assoluto vedrà protagonista l’asteroide denominato 2026 WA1, che sfreccerà a circa 474mila km dal centro della Terra nella serata del 21 novembre, seguito poche ore dopo dal più grande 2026 WJ. Si tratta di oggetti di classe Apollo, costantemente monitorati dai sistemi di difesa planetaria che calcolano con estrema precisione ogni singolo parametro di volo, dalle velocità relative fino ai margini di incertezza temporale.

Il doppio passaggio ravvicinato nella serata del 21 novembre

Ad aprire questa sequenza di incontri ravvicinati sarà l’asteroide 2026 WB1, atteso al suo punto di massimo avvicinamento intorno alle 19:53 UTC del 21 novembre, con un margine di incertezza temporale di circa 6 minuti. Questo frammento roccioso, il cui diametro è stimato tra i 7 e i 17 metri in base alla sua magnitudine assoluta di 27,8, transiterà a una distanza nominale di 732mila km, pari a circa 1,9 distanze lunari, viaggiando a una velocità relativa di 50mila 300 km/h (ovvero 14 km/s).

Meno di 3 ore più tardi, attorno alle 22:27 UTC dello stesso giorno, sarà la volta del piccolo 2026 WA1, che conquisterà il primato del passaggio più stretto di questa serie. Con una dimensione stimata tra i 3 e gli 8 metri, questo oggetto sfreccerà a 49mila 100 km/h (13,6 km/s) passando a soli 474mila km dal centro terrestre, l’equivalente di 1,2 volte la distanza della Luna. Per questo specifico sorvolo i tecnici della NASA segnalano un’incertezza temporale di circa 36 minuti, dovuta al fatto che l’orbita è stata calcolata su 13 osservazioni raccolte in meno di 24 ore.

I sorvoli di 2026 WJ e 2026 WD tra il 22 e il 23 novembre

Nelle prime ore di domenica 22 novembre, precisamente intorno alle 04:19 UTC, entrerà in scena 2026 WJ, un corpo celeste dal diametro compreso tra i 10 e i 23 metri. Le 12 osservazioni effettuate tra il 16 e il 18 novembre indicano che transiterà a circa 645mila km dal nostro pianeta, pari a 1,7 distanze lunari, muovendosi a una velocità più moderata di 33mila km/h (9,2 km/s) e con un margine di errore sulla distanza di appena 4mila 200 km.

A chiudere la rassegna sarà infine 2026 WD nella serata di lunedì 23 novembre, intorno alle 18:12 UTC. Si tratta del più grande del quartetto, con un diametro stimato tra gli 11 e i 25 metri ricavato da 19 rilevazioni raccolte tra il 16 e il 19 novembre. Questo asteroide passerà molto più al largo rispetto ai precedenti, mantenendosi a 1 milione e 707mila km di distanza, corrispondenti a 4,4 distanze lunari, mentre viaggerà alla velocità di 50mila km/h (13,9 km/s).

Nessun pericolo di impatto e il monitoraggio del sistema Sentry

Nonostante la relativa vicinanza su scala astronomica, la NASA non classifica nessuno dei 4 visitatori come asteroide potenzialmente pericoloso, una categoria riservata a corpi ben più massicci e capaci di avvicinarsi maggiormente all’orbita terrestre. Le dimensioni indicate dagli scienziati restano comunque delle stime basate sulla luminosità, poiché il calcolo esatto dipende dalla capacità di riflessione della superficie rocciosa, nota come albedo.

Un dettaglio curioso riguarda infine il piccolo 2026 WA1: il sistema automatizzato Sentry del JPL ha individuato alcune probabilità di impatto virtuale estremamente remote tra il 2093 e il 2125, tutte classificate al livello 0 della Scala Torino e del tutto scollegate dal passaggio di questo novembre. Simili scenari ipotetici emergono spesso quando un oggetto viene osservato per un arco di tempo molto breve e tendono a svanire non appena nuovi dati permettono di affinare con maggiore precisione la sua traiettoria nello Spazio.