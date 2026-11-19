Per la prima volta è stato osservato un fenomeno che si verifica solo quando il campo magnetico della Terra viene fortemente perturbato: dopo la forte tempesta geomagnetica dell’11 maggio 2024, attorno al nostro pianeta si sono formate quattro fasce di radiazione formate da particelle ad alta energia, al posto delle due consuete a forma di ciambella note come fasce di Van Allen. L’osservazione si deve al gruppo di ricerca guidato dall’Istituto Reale Belga di Aeronomia Spaziale, che ha seguito il fenomeno grazie al satellite Proba-V dell’Agenzia Spaziale Europea. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista npj Space Exploration.

I ricercatori guidati da Viviane Pierrard hanno visto che, mentre le perturbazioni elettromagnetiche spazzavano via gli elettroni che formano le fasce, si sono venuti a creare temporaneamente nuovi spazi liberi da occupare, e le particelle si sono così distribuite in quattro fasce. Il processo è avvenuto in un periodo compreso tra diversi giorni e alcune settimane dopo la tempesta, e la normale configurazione è stata poi ripristinata in agosto, circa tre mesi dopo.

“Probabile che siano comparse anche in altri eventi passati”

“Durante i periodi di intensa attività solare – dice all’ANSA Mirko Piersanti, professore all’Università dell’Aquila ed esperto di meteo spaziale – la perturbazione del campo magnetico può generare una terza fascia, che è stata osservata in diversi casi. Ma l’evento del 2024 è stato così forte da iniettare nel campo geomagnetico una quantità enorme di particelle solari. Una volta passata la perturbazione, le particelle sono poi state redistribuite temporaneamente in quattro fasce. È la prima volta che osserviamo questo fenomeno – aggiunge Piersanti – perché ora abbiamo gli strumenti adatti, ma probabilmente si è verificato anche in altri eventi simili del passato, come la tempesta del luglio 2000“.