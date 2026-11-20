Le radiazioni ionizzanti potrebbero favorire lo sviluppo di tumori cerebrali anche attraverso meccanismi indiretti, modificando l’ambiente biologico in cui le cellule si sviluppano e interagiscono. È quanto emerge dalle ricerche condotte nell’ambito di DISCOVER (Dissecting radIation effectS into the Cerebellum micrOenVironmEnt driving tumour pRomotion), il progetto europeo coordinato da ENEA e finanziato attraverso il programma Euratom, che indaga il possibile ruolo dell’esposizione radiologica nella comparsa del medulloblastoma, una neoplasia cerebrale che colpisce prevalentemente i bambini.

La ricerca punta ad approfondire i processi biologici alla base degli effetti delle radiazioni ionizzanti, con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze utili alla valutazione del rischio radiologico e allo sviluppo di strategie di radioprotezione. Particolare attenzione è riservata alle fasi precoci della vita, considerate centrali nello studio degli effetti dell’esposizione alle radiazioni.

Non soltanto danni al DNA: il ruolo del microambiente

Finora gli studi si sono concentrati soprattutto sulla capacità delle radiazioni ionizzanti di danneggiare direttamente il DNA, provocando alterazioni genetiche che possono contribuire alla trasformazione tumorale. Le ricerche più recenti stanno però delineando uno scenario più articolato, nel quale entrano in gioco anche le modificazioni del microambiente tissutale. Si tratta dell’insieme delle cellule e dei segnali molecolari che regolano le interazioni e il comportamento delle diverse componenti di un tessuto. Quando questo sistema viene alterato dall’esposizione alle radiazioni, possono crearsi condizioni favorevoli alla sopravvivenza e alla proliferazione di cellule già predisposte allo sviluppo di un tumore, contribuendo così alla sua progressione. È proprio su questi meccanismi che si concentra DISCOVER, con l’intento di comprendere come le modificazioni dell’ambiente cellulare possano influenzare il processo di formazione e sviluppo del medulloblastoma.

Le ricerche tra modelli cellulari e tessuti cerebrali

Per verificare le ipotesi, il gruppo di ricerca ha adottato un approccio multidisciplinare, combinando modelli sperimentali in vivo, in vitro ed ex vivo e integrando analisi istologiche, cellulari, molecolari e funzionali. Tra gli strumenti utilizzati figurano colture cellulari e colture organotipiche di cervelletto (OCSC), modelli sperimentali che conservano parte dell’organizzazione tridimensionale del tessuto e delle interazioni tra le diverse popolazioni cellulari. Questi sistemi consentono di studiare separatamente e in combinazione le risposte delle cellule da cui può originare il medulloblastoma e quelle delle principali componenti del microambiente cerebellare, tra cui astrociti, microglia e cellule vascolari.

Un’attenzione particolare è dedicata alla comunicazione tra le cellule, un processo che potrebbe avere un ruolo determinante nella risposta biologica all’esposizione radiologica. “Una particolare attenzione è stata rivolta ai meccanismi di comunicazione intercellulare. Le cellule irradiate possono infatti rilasciare nell’ambiente circostante molecole biologicamente attive e vescicole extracellulari, piccole strutture delimitate da membrana che trasportano proteine, lipidi e acidi nucleici”, spiega la coordinatrice ENEA del progetto DISCOVER Simonetta Pazzaglia, responsabile del Laboratorio Biotecnologie RED. “Attraverso questi segnali, una cellula può modificare il comportamento di cellule vicine anche senza che queste siano state direttamente esposte alle radiazioni. Ora con DISCOVER intendiamo verificare se e come tali segnali possano influenzare la risposta delle cellule alle radiazioni ionizzanti e contribuire alla promozione tumorale”.

Le vescicole extracellulari, in particolare, rappresentano un importante canale di comunicazione biologica: trasportando molecole da una cellula all’altra, possono contribuire a modificare il comportamento delle cellule circostanti anche in assenza di un’esposizione diretta alle radiazioni. Comprendere il funzionamento di questi segnali potrebbe quindi aiutare a chiarire i meccanismi attraverso cui il microambiente contribuisce alla promozione tumorale.

I primi risultati: aumenta l’incidenza dopo l’esposizione precoce

Un primo importante risultato scientifico del progetto è stato pubblicato sulla rivista internazionale Neoplasia. Lo studio ha evidenziato che l’esposizione precoce alle radiazioni gamma è associata a un aumento dell’incidenza del medulloblastoma. La ricerca ha inoltre rilevato che i tumori indotti presentano caratteristiche molecolari differenti a seconda della dose di radiazioni somministrata. Un’evidenza che rafforza l’interesse verso lo studio dei meccanismi biologici coinvolti nella risposta alle radiazioni e suggerisce che gli effetti dell’esposizione non si esauriscano nel danno diretto al patrimonio genetico delle cellule.

Il lavoro di DISCOVER proseguirà quindi nell’analisi delle interazioni tra cellule irradiate e microambiente cerebellare, cercando di individuare i segnali molecolari responsabili delle modificazioni osservate. Una prospettiva di ricerca che potrebbe contribuire a rendere più accurata la valutazione dei rischi radiologici, soprattutto durante l’infanzia, e a fornire nuove basi scientifiche per strategie di prevenzione e radioprotezione.