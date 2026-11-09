Raffica di Superlune consecutive in arrivo: lo spettacolo astronomico che illuminerà l’inverno

A partire da questo mese di novembre potremo ammirare una sequenza di 4 Superlune consecutive. Dopo quasi 11 mesi di attesa, il satellite raggiungerà infatti la fase di Luna Piena in stretta concomitanza con il perigeo, ovvero il punto della sua orbita ellittica che risulta più vicino alla Terra. Questo allineamento ci farà compagnia per l’intera stagione invernale, debuttando ufficialmente con il plenilunio del 24 novembre. L’evento cosmico proseguirà poi con un magico appuntamento nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, per spingersi fino alle prime settimane del nuovo anno e concludersi in modo scenografico nel mese di febbraio 2027.

Cosa avviene durante questo fenomeno celeste

Il termine scientifico per descrivere questo evento astronomico è plenilunio al perigeo. Poiché l’orbita descritta dalla Luna attorno al nostro pianeta non è perfettamente circolare, la distanza varia costantemente nel tempo. Nel punto più lontano, chiamato apogeo, la distanza supera i 405mila km, mentre nel punto più vicino scende a circa 356mila km. Quando la Luna Piena si verifica in questa fase di massima vicinanza, il disco luminoso ci appare leggermente più grande e più brillante rispetto a un plenilunio medio. L’illusione ottica risulta ancora più evidente quando l’astro sorge o tramonta, per una particolare percezione del cervello umano rispetto agli elementi del paesaggio circostante.

Le date da segnare sul calendario

La 1ª tappa di questa avventura è fissata per il 24 novembre 2026, con la cosiddetta Luna del Castoro, che si troverà a una distanza di circa 360mila km. Esattamente 1 mese dopo assisteremo a una suggestiva Luna Piena Fredda con il picco esatto previsto alle 02:28 del 24 dicembre, rendendo la notte tra il 23 e il 24 dicembre il momento geometricamente perfetto per l’osservazione. Questa 2ª superluna sarà la più vicina dell’intero ciclo, transitando ad appena 356mila km da noi. La sequenza offrirà la 3ª opportunità nella notte del 22 gennaio 2027, con il satellite distante circa 357mila km. Infine, il 20 febbraio 2027 andrà in scena la 4ª e ultima Superluna, una configurazione definibile “rasentata” per via della distanza di circa 363mila km, ma che può essere considerata una Superluna e che regalerà l’emozione aggiuntiva di un’affascinante eclissi lunare di penombra.

Consigli pratici per ammirare il firmamento

Per godersi appieno lo spettacolo non sono necessari telescopi o attrezzature costose. Basterà scegliere un luogo buio, preferibilmente lontano dai lampioni e dall’inquinamento luminoso tipico dei grandi centri urbani, e volgere lo sguardo verso Est, dove avviene il sorgere dell’astro. I momenti migliori coincidono con le prime ore della sera, quando la luce attraversa uno strato maggiore di atmosfera assumendo calde sfumature dorate o rossastre. Sperando in cieli sereni, questo meraviglioso ciclo ci accompagnerà fino alle porte del prossimo Equinozio, rendendo le fredde notti invernali decisamente più luminose e affascinanti del consueto.