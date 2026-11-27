Un enorme relitto spaziale da 5 tonnellate sta per fare il suo ingresso incontrollato nell’atmosfera terrestre e l’Europa è compresa nella traiettoria. Si tratta dello stadio superiore del razzo cinese ZQ-2E R/B, identificato con il codice catalogo NORAD 69095 e designazione internazionale COSPAR 2026-105A. Il vettore era stato lanciato lo scorso 13 maggio 2026 dalla base di Jiuquan, situata nel deserto del Gobi in Cina. Secondo gli ultimi calcoli diffusi dal Centro Operativo SSA dell’Agenzia Spaziale Polacca (POLSA), la finestra temporale stimata per l’impatto con gli strati densi dell’atmosfera è estremamente ampia e si estende dalle ore 13:54 del 29 novembre fino alle 08:34 del 1° dicembre 2026. Data la notevole massa del corpo metallico e la sua particolare configurazione strutturale ancora non del tutto nota agli analisti, gli esperti avvertono che il relitto potrebbe non disintegrarsi completamente durante la discesa infuocata, lasciando sopravvivere frammenti potenzialmente pericolosi fino al suolo.

La traiettoria del razzo e le incognite sul punto di caduta

L’allerta diramata dagli specialisti della sorveglianza spaziale polacca nasce dalle caratteristiche orbitali del relitto. L’oggetto ZQ-2E R/B viaggia infatti su un’orbita quasi polare con un’inclinazione di 88,93°, una geometria che porta la sua proiezione al suolo a sorvolare ciclicamente gran parte della superficie terrestre, inclusa una vasta porzione del continente europeo e l’intero territorio della Polonia. La fisica dei rientri incontrollati, però impedisce al momento di prevedere con precisione millimetrica il punto esatto in cui eventuali detriti toccheranno terra o cadranno in mare.

Gli analisti hanno individuato il punto nominale di rientro, ovvero il centro matematico dell’attuale finestra di incertezza, intorno alle ore 10:14 UTC del 30 novembre 2026, corrispondenti alle 11:14 ora italiana e polacca. La posizione geografica stimata per questo evento centrale si colloca sopra l’Artico, ma il margine di errore resta molto elevato, attestandosi a più o meno 21 ore e 20 minuti. Poiché il relitto sfreccia a migliaia di km/h, anche una minima variazione nella densità dell’alta atmosfera può anticipare o ritardare la caduta di diverse orbite, spostando l’area interessata di migliaia di km.

Perché i detriti potrebbero sopravvivere all’impatto atmosferico

Quando un oggetto artificiale rientra dallo Spazio, l’attrito con le molecole d’aria genera temperature estreme che solitamente vaporizzano la quasi totalità della struttura. Nel caso dello stadio ZQ-2E R/B, tuttavia, entrano in gioco 2 fattori critici che riducono la probabilità di una distruzione totale. Il primo è la massa stimata in 5mila kg, un valore molto elevato che garantisce un’enorme inerzia termica. Il secondo elemento è legato alle incertezze progettuali del vettore cinese, poiché componenti interni molto densi, come i serbatoi di carburante in leghe metalliche pesanti o gli ugelli dei motori, tendono a resistere al calore e a raggiungere la superficie terrestre.

Con l’avvicinarsi della finestra critica, i radar e i telescopi delle reti di sorveglianza affineranno progressivamente i calcoli orbitali, permettendo di restringere l’area geografica esposta al rischio e di fornire comunicazioni più precise alla popolazione.