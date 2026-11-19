Negli ultimi tre mesi il pianeta ha messo in fila una sequenza di record di umidità atmosferica che fa davvero riflettere, perché la quantità totale di vapore acqueo sospesa nell’aria ha superato i massimi osservati in precedenza e lascia intravedere la possibilità concreta che questa striscia possa proseguire per un anno o anche di più. Osservando il grafico sull’acqua precipitabile confrontata con i livelli storici si vede con immediatezza come la media dal 1940 al 2022 disegni un percorso stagionale ben riconoscibile che sale verso l’estate e scende nell’autunno, mentre gli anni più recenti e in particolare la rilevazione di ottobre 2026 si collocano ben al di sopra della norma e rompono il tetto che ci si aspetterebbe in questa fase dell’anno.

L’acqua precipitabile indica quanta pioggia cadrebbe al suolo se tutto il vapore contenuto in una colonna d’aria si condensasse e precipitasse in un colpo solo, quindi non è un dettaglio tecnico marginale ma la misura diretta di quanto carburante idrico l’atmosfera abbia a disposizione prima ancora che si formi una perturbazione. Quando questo serbatoio invisibile rimane insolitamente colmo mese dopo mese il cielo non crea da solo le alluvioni ma sposta con forza l’ago della bilancia verso eventi di precipitazione più abbondanti e intensi ogni volta che un fronte, una depressione o un flusso umido trova le condizioni giuste per scaricare al suolo ciò che trasporta.

Il legame tra oceani roventi, El Niño e piogge estreme

Dietro questo accumulo di umidità nell’aria agiscono due forze che si alimentano a vicenda e che oggi mostrano un dinamismo particolarmente marcato, vale a dire il riscaldamento di fondo degli oceani e l’azione di un episodio di El Niño molto pronunciato che ridisegna le temperature superficiali del Pacifico equatoriale. Nel grafico dedicato alla temperatura superficiale del mare nella regione Niño 1+2 dal 1982 al 2026 si nota come questa fascia costiera a ridosso del Sud America segua di norma un ciclo annuale che scende nella seconda metà dell’anno, mentre la linea rossa del 2026 fino al 17 novembre compie un balzo fuori scala fino a sfiorare i ventotto gradi centigradi.

Un’anomalia termica così ampia e tardiva racconta di un mare che cede calore e umidità all’atmosfera in misura superiore all’ordinario e che partecipa a modificare la circolazione dei venti e delle correnti a getto su scala emisferica, amplificando i contrasti che alimentano le perturbazioni. Un’atmosfera più calda trattiene naturalmente più vapore acqueo e accelera l’evaporazione dalle superfici oceaniche già su livelli record, cosicché le tempeste che attraversano regioni come la California o la Florida possono attingere a un bacino di umidità più ricco del solito anche quando l’innesco meteorologico resta legato alle dinamiche sinottiche tipiche di quelle aree.

Cosa può significare il 2027 per il clima e per i territori

Guardando verso il 2027 la prospettiva che il prossimo anno risulti particolarmente impegnativo sul fronte delle piogge torrenziali e delle inondazioni in varie parti del globo nasce proprio dall’inerzia termica degli oceani e dalla persistenza di un’atmosfera carica di vapore acqueo che fatica a tornare su valori ordinari in tempi brevi. Anche quando la fase più acuta di un’anomalia oceanica inizia a modulare la propria intensità, il calore accumulato nelle acque superficiali e in profondità continua a sostenere l’evaporazione e a influenzare i flussi atmosferici per molti mesi, mantenendo elevata la probabilità di episodi concentrati e violenti in cui cade in poche ore o pochi giorni una frazione importante della pioggia prevista per un’intera stagione.

In un contesto simile la differenza tra una pioggia gestibile e un’alluvione severa si gioca spesso sulla saturazione dei suoli, sulla rapidità con cui i fiumi raccolgono l’acqua dai bacini montani e sulla tenuta di reti di drenaggio e infrastrutture urbane pensate per un regime pluviometrico meno estremo. Comprendere questa connessione tra temperatura dei mari, umidità atmosferica e probabilità degli eventi estremi aiuta a leggere le cronache meteorologiche non come una semplice sfilza di coincidenze sfortunate ma come il segnale coerente di un sistema climatico che sta operando su livelli energetici più alti e che richiede maggiore attenzione nella prevenzione e nella gestione del territorio.