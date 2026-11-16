La filosofia incontra il cinema e la letteratura di fantascienza a Reggio Calabria. Prenderà il via venerdì 20 novembre, alle ore 21:00, al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la rassegna culturale “Postmodernismi”, un ciclo di dodici incontri dedicati al pensiero contemporaneo e alle grandi trasformazioni che hanno segnato il passaggio dalla modernità all’epoca attuale. L’iniziativa, curata dal professor Gianfranco Cordì, filosofo della scienza, accompagnerà il pubblico fino a giugno 2027 attraverso un percorso che mette in dialogo le riflessioni dei grandi filosofi con alcune delle opere più rappresentative della cinematografia e della letteratura fantascientifica. Al centro della rassegna ci saranno questioni che attraversano profondamente la società contemporanea, dal rapporto tra uomo e macchina all’impatto dell’intelligenza artificiale, dalla rivoluzione dei mezzi di comunicazione alla diffusione dei mondi virtuali. Temi affrontati attraverso un confronto tra teorie filosofiche e opere capaci di interrogarsi sul rapporto tra tecnologia, identità e percezione della realtà.

Reggio Calabria, il 20 novembre il primo incontro di Postmodernismi dedicato a Videodrome

Il debutto della rassegna sarà dedicato a “Videodrome”, il film visionario di David Cronenberg che già negli anni Ottanta aveva anticipato alcune delle trasformazioni più profonde del rapporto tra esseri umani, immagini e mezzi di comunicazione. L’opera rappresenta il punto di partenza di un itinerario culturale che intende esplorare il modo in cui i media influenzano la percezione del mondo. Attraverso il linguaggio cinematografico di Cronenberg, l’appuntamento inaugurale affronterà una delle questioni centrali del pensiero contemporaneo: la capacità delle immagini e degli strumenti di comunicazione di modificare la nostra esperienza della realtà. La scelta di aprire il programma con “Videodrome” si inserisce nella prospettiva generale della rassegna, che utilizza il cinema e la fantascienza come strumenti di confronto con le grandi questioni filosofiche del presente.

Dal tramonto della modernità all’intelligenza artificiale: il viaggio nella filosofia contemporanea

Il progetto culturale nasce dalla constatazione che la modernità ha progressivamente lasciato spazio a una nuova epoca, caratterizzata dalla crisi delle grandi narrazioni e dalla frammentazione dei riferimenti attraverso i quali gli individui interpretano il mondo. È proprio in questo scenario che si colloca il concetto di postmodernismo, al centro del percorso proposto da Gianfranco Cordì. La rassegna intende offrire strumenti di interpretazione dei cambiamenti culturali, tecnologici e sociali attraverso il pensiero di autori che hanno contribuito a definire alcune delle principali questioni della contemporaneità. Il programma attraverserà le riflessioni di Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Sigmund Freud e Marshall McLuhan, intrecciando differenti prospettive filosofiche con le rappresentazioni dell’immaginario fantascientifico. Il confronto tra queste elaborazioni teoriche e le opere cinematografiche e letterarie permetterà di affrontare argomenti come il rapporto tra essere umano e tecnologia, la trasformazione della comunicazione, la costruzione dell’identità e l’emergere di nuove dimensioni virtuali. Un percorso nel quale filosofia, cinema e letteratura diventano linguaggi complementari per comprendere le trasformazioni del presente.

Da Blade Runner a Matrix: il cinema di fantascienza incontra i grandi filosofi

Uno degli elementi caratterizzanti di “Postmodernismi” è la scelta di affiancare le riflessioni filosofiche ad alcune opere che hanno contribuito a costruire l’immaginario culturale degli ultimi decenni. Tra i titoli selezionati figurano “Blade Runner” e “Matrix”, due riferimenti fondamentali della fantascienza cinematografica, insieme a “Crash”, “Strange Days” e al film inaugurale “Videodrome”. La rassegna estenderà il confronto anche alla letteratura, attraverso opere come “Neuromante” e “Guida galattica per autostoppisti”, inserite in un programma che alterna titoli cinematografici, testi filosofici e riflessioni sulle trasformazioni tecnologiche. La scelta di queste opere consente di sviluppare un dialogo tra le intuizioni della fantascienza e le analisi del pensiero contemporaneo, facendo emergere interrogativi legati alla relazione tra realtà e rappresentazione, all’evoluzione dei media e ai cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie.

Postmodernismi al Planetarium Pythagoras: il calendario degli incontri fino a giugno 2027

Il programma della rassegna si articolerà in dodici appuntamenti distribuiti tra novembre 2026 e giugno 2027, tutti ospitati dal Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria. Dopo l’inaugurazione di venerdì 20 novembre 2026 con “Videodrome”, il secondo incontro si svolgerà il 15 dicembre 2026 e sarà dedicato a “Crash”. Il calendario riprenderà nel nuovo anno con due appuntamenti a gennaio: il 12 gennaio 2027 sarà affrontato il tema della “Cyberfilosofia”, mentre il 29 gennaio 2027 sarà la volta di “Blade Runner”. Il 9 febbraio 2027 l’attenzione si concentrerà su “L’Anti-Edipo”, mentre il 2 marzo 2027 sarà dedicato a “Mille Piani”. Il successivo appuntamento, fissato per il 16 marzo 2027, avrà come protagonista “Matrix”. Ad aprile sono previsti altri due incontri: il 13 aprile 2027 con “Galassia Gutenberg” e il 27 aprile 2027 con “Strange Days”. Il percorso proseguirà a maggio con “Das Unheimliche”, in programma l’11 maggio 2027, e “Neuromante”, previsto per il 25 maggio 2027. La conclusione della rassegna è fissata per l’8 giugno 2027, quando l’ultimo incontro sarà dedicato a “Guida galattica per autostoppisti”, chiudendo un percorso culturale sviluppato nell’arco di otto mesi.

Ingresso gratuito al Planetarium Pythagoras per tutti gli appuntamenti

Tutti gli incontri di “Postmodernismi” si svolgeranno al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con inizio fissato alle ore 21:00. La partecipazione sarà gratuita per tutti i dodici appuntamenti, dal primo incontro del 20 novembre 2026 fino alla conclusione dell’8 giugno 2027. Con la rassegna curata da Gianfranco Cordì, il Planetarium Pythagoras ospiterà così un percorso culturale dedicato alle connessioni tra pensiero filosofico, cinema, letteratura di fantascienza e trasformazioni tecnologiche, attraverso opere e autori che hanno contribuito a interrogare e rappresentare i cambiamenti della società contemporanea.