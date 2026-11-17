Uno spettacolo della natura ha caratterizzato il cielo di Reggio Calabria nel pomeriggio di ieri, 16 novembre. A documentarlo sono le splendide fotografie inviate alla redazione di MeteoWeb dal nostro affezionato lettore Giuseppe Daniele Canale, che ha immortalato uno scenario particolarmente suggestivo sullo Stretto di Messina. Nel corso del pomeriggio, il cielo è stato attraversato da formazioni nuvolose di forme e dimensioni differenti, che si sono alternate creando un panorama in continua evoluzione. È stato però soprattutto al tramonto che lo spettacolo ha raggiunto il suo momento più affascinante, quando le nubi si sono colorate di intense sfumature, regalando un’atmosfera davvero suggestiva.

A rendere ancora più spettacolare il quadro, lo scenario dello Stretto di Messina e dell’Etna sullo sfondo, in una cornice paesaggistica di straordinaria bellezza. La Redazione MeteoWeb ringrazia Giuseppe Daniele Canale per la gentile condivisione delle fotografie e per aver voluto regalare ai nostri lettori questo bellissimo scorcio di Calabria.