Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria conquista un prestigioso riconoscimento nazionale grazie a un progetto che mette al centro le persone più fragili e le loro esigenze assistenziali. Il GOM ha vinto il Lean Healthcare Award 2026, il premio dedicato ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo della sanità, distinguendosi per un modello di assistenza che punta a superare i percorsi standardizzati e a garantire cure personalizzate ai pazienti con disabilità. A ottenere il riconoscimento è stato “Tobia-Dama: Stairway to health. Il percorso che mancava per chi ne ha più bisogno”, il progetto del GOM premiato nella categoria “Lean Ideas” come migliore idea progettuale nell’ambito “Impatto sul paziente”. Un risultato importante per la sanità reggina, che vede riconosciuto a livello nazionale il valore di un servizio pensato per accompagnare le persone con particolari necessità assistenziali lungo tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico, attraverso un’organizzazione capace di adattarsi alle esigenze individuali.

Il GOM di Reggio Calabria premiato a Roma: la commozione di Tiziana Frittelli

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 19 novembre a Roma, presso lo Spazio “Field” di Palazzo Brancaccio. A rappresentare il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stata la Commissaria Straordinaria, dott.ssa Tiziana Frittelli, che ha ritirato il riconoscimento visibilmente commossa. Il premio assume un significato particolare per la direzione dell’Azienda ospedaliera, considerando la natura del progetto e le sue ricadute sull’assistenza alle persone con disabilità. “Sono molto orgogliosa di questo riconoscimento perché riguarda un progetto al quale tengo particolarmente. Il Tobia-Dama è un servizio dedicato alle persone fragili e che sta generando un forte impatto positivo sui pazienti e su tutti i professionisti dell’Azienda che hanno partecipato con entusiasmo al percorso. Con questo servizio superiamo il modello basato su una presa in carico unica e standardizzata del paziente a favore di un modello “su misura” per i più fragili”, ha dichiarato Tiziana Frittelli. Le parole della Commissaria Straordinaria evidenziano uno degli aspetti centrali dell’iniziativa: il passaggio da un’organizzazione sanitaria fondata su procedure uguali per tutti a un modello di presa in carico personalizzata, costruito intorno alle condizioni e alle necessità delle persone più vulnerabili.

Cos’è Tobia-Dama: il percorso sanitario dedicato alle persone con disabilità

Il progetto TOBIA-DAMA nasce con l’obiettivo di garantire un’assistenza sanitaria specifica alle persone con disabilità cognitivo-comportamentale e/o neuromotoria, attraverso un percorso diagnostico-terapeutico dedicato. TOBIA è l’acronimo di “Team Operativo Bisogni Individuali Assistenziali”, una denominazione che esprime il principio alla base del servizio: organizzare le attività sanitarie tenendo conto dei bisogni individuali del paziente. Il modello prevede il coinvolgimento di un team dedicato, incaricato di seguire la persona fin dal primo contatto con la struttura ospedaliera e di accompagnarla durante le diverse fasi dell’assistenza. L’attenzione non riguarda soltanto le prestazioni mediche, ma anche le condizioni nelle quali vengono erogate. Il percorso è infatti organizzato per offrire un ambiente il più confortevole possibile, con il supporto costante del personale sanitario e la presenza del caregiver.

Come accedere al servizio Tobia-Dama del GOM di Reggio Calabria

L’accesso al servizio è stato organizzato attraverso una procedura che consente di avviare direttamente la richiesta di assistenza. Per usufruire del percorso Tobia-Dama è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo tobia@ospedalerc.it, allegando la prescrizione medica. Una volta ricevuta la documentazione, la richiesta viene presa in carico entro 24-48 ore, consentendo al team di avviare la gestione del percorso assistenziale. La modalità di accesso rappresenta il primo passaggio di un sistema che prevede un accompagnamento continuativo, dalla ricezione della richiesta fino alle prestazioni sanitarie necessarie.

Dalle visite al Pronto Soccorso e ai ricoveri: tutte le prestazioni previste

Uno degli elementi caratterizzanti del progetto è la possibilità di garantire un’assistenza articolata nei diversi ambiti dell’attività ospedaliera. Il servizio Tobia-Dama del Grande Ospedale Metropolitano comprende infatti percorsi ambulatoriali, prestazioni di Pronto Soccorso e ricoveri, con una presa in carico che accompagna il paziente nelle varie fasi del percorso di cura. La gestione è affidata a personale dedicato, che segue la richiesta iniziale e assicura il supporto necessario durante l’assistenza sanitaria. Particolare attenzione viene riservata anche alla presenza del caregiver, figura che può accompagnare il paziente durante il percorso e contribuire a rendere più confortevole l’esperienza all’interno della struttura. L’obiettivo organizzativo è garantire una risposta sanitaria che tenga conto delle specifiche difficoltà legate alla disabilità, evitando di ricondurre esigenze differenti a un unico modello assistenziale.

La Stanza del Sorriso: un ambiente protetto per i pazienti più fragili

Tra gli aspetti più significativi del progetto figura la “Stanza del Sorriso”, uno spazio dedicato alle persone che accedono al servizio Tobia-Dama. È qui che vengono effettuate le prestazioni ambulatoriali e le pre-ospedalizzazioni, in un ambiente concepito per essere protetto, sicuro e accogliente. All’interno della Stanza del Sorriso il paziente viene assistito da personale sanitario qualificato, che costituisce anche un punto di riferimento per i familiari e per il caregiver durante l’intero percorso di cura. La disponibilità di uno spazio specificamente dedicato risponde alla necessità di creare condizioni assistenziali adeguate alle persone con disabilità cognitivo-comportamentale e neuromotoria, valorizzando non soltanto gli aspetti clinici, ma anche quelli legati all’accoglienza e al comfort. Proprio questa impostazione, che integra personalizzazione delle cure, organizzazione dei servizi e attenzione alla fragilità, costituisce il principio fondamentale del progetto premiato con il Lean Healthcare Award 2026, portando il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria a distinguersi nell’ambito dell’innovazione organizzativa sanitaria.