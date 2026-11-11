Reggio Calabria, il GOM protagonista della ricerca cardiologica nazionale: due studi innovativi per il trattamento delle coronarie

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si distingue nel panorama nazionale della ricerca cardiologica grazie a due importanti contributi scientifici dedicati alle tecnologie più innovative per il trattamento delle malattie coronariche. A presentarli è stato il dottor Rodolfo Caminiti, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC del GOM, in occasione del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), svoltosi a Milano dal 13 al 16 ottobre 2026. Al centro dei lavori, sviluppati attraverso collaborazioni scientifiche con importanti istituzioni ospedaliere e universitarie, figurano due ambiti particolarmente rilevanti per l’evoluzione dell’angioplastica coronarica: l’efficacia dei palloni medicati e l’impiego di una nuova tecnologia per affrontare le calcificazioni più severe delle arterie coronarie.

Dal GOM di Reggio Calabria al Congresso GISE: il contributo del cardiologo Rodolfo Caminiti

Il dottor Rodolfo Caminiti opera presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretta dal dottor Stefano Postorino, ed è anche dottorando di ricerca presso l’Università di Messina. In occasione del Congresso nazionale GISE, uno degli appuntamenti scientifici di riferimento per la cardiologia interventistica italiana, Caminiti ha presentato due ricerche delle quali è primo autore, realizzate nell’ambito di collaborazioni con l’Università di Messina e con l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano. I contributi affrontano problematiche differenti ma strettamente collegate alla necessità di migliorare le strategie di trattamento della malattia coronarica, attraverso lo studio delle caratteristiche dei dispositivi utilizzati durante le procedure di angioplastica e la valutazione di nuove soluzioni tecnologiche per le lesioni più complesse.

Palloni medicati per le coronarie: lo studio accettato dalla rivista EuroIntervention

La prima ricerca, accettata per la pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale EuroIntervention, approfondisce uno degli aspetti più interessanti nell’evoluzione dei palloni coronarici medicati, dispositivi impiegati nel trattamento dei restringimenti delle arterie coronarie. Questa tecnologia consente di intervenire sulle stenosi coronariche attraverso il rilascio locale di un farmaco direttamente nella zona interessata dal restringimento. Una modalità terapeutica che, in casi selezionati, permette di evitare l’impianto di uno stent metallico permanente. Lo studio presentato dal cardiologo reggino si è concentrato in particolare sul paclitaxel, il farmaco utilizzato nei dispositivi oggetto della ricerca, con l’obiettivo di comprendere se le differenti formulazioni possano influenzare l’efficacia del trattamento. Il lavoro affronta quindi una questione rilevante per la pratica clinica: stabilire quanto le caratteristiche del rivestimento farmacologico possano incidere sulle prestazioni complessive dei palloni medicati e sulla valutazione della loro efficacia. I risultati suggeriscono che, nella scelta e nella valutazione di questi dispositivi, sia necessario considerare l’intera tecnologia del pallone medicato e le evidenze scientifiche disponibili a sostegno del suo utilizzo, senza limitarsi alle singole caratteristiche della formulazione farmacologica. Un contributo che si inserisce nel percorso di approfondimento scientifico delle tecnologie utilizzate nell’angioplastica e che pone l’attenzione sull’importanza di una valutazione complessiva dei dispositivi destinati al trattamento della patologia coronarica.

Calcificazioni coronariche severe: la nuova tecnologia LithiX studiata su 16 pazienti

Il secondo lavoro scientifico presentato al Congresso GISE riguarda un’altra delle principali sfide della cardiologia interventistica: il trattamento delle calcificazioni coronariche severe, che possono rendere particolarmente complesse le procedure di angioplastica. La ricerca, già pubblicata su JACC: Advances, rivista scientifica dell’American College of Cardiology, ha analizzato l’impiego dell’innovativo pallone LithiX, una tecnologia studiata per affrontare le lesioni coronariche caratterizzate da calcificazioni importanti. Lo studio è stato condotto su 16 pazienti in due centri italiani e ha permesso di documentare gli effetti del trattamento attraverso la tomografia a coerenza ottica (OCT), una tecnica avanzata di imaging intracoronarico che consente di esaminare le strutture interne delle arterie coronarie. Attraverso questa metodica, i ricercatori hanno osservato e documentato la modificazione delle calcificazioni coronariche conseguente all’impiego del dispositivo, valutando contemporaneamente la fattibilità della strategia terapeutica. I risultati ottenuti sono stati definiti preliminari ma promettenti per il trattamento delle lesioni coronariche complesse. Il lavoro fornisce quindi nuove informazioni scientifiche sull’utilizzo del pallone LithiX, contribuendo allo studio delle possibili applicazioni di questa tecnologia nelle procedure interventistiche.

Cardiologia interventistica, il ruolo della ricerca e delle collaborazioni scientifiche

La partecipazione del dottor Caminiti al 47° Congresso Nazionale GISE non si è limitata alla presentazione dei due studi. Il cardiologo del GOM ha preso parte anche a diverse sessioni scientifiche nelle vesti di discussant ed expert, contribuendo al confronto tra specialisti sulle strategie terapeutiche e sulle più recenti innovazioni tecnologiche applicate alla cardiologia interventistica. La presenza del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in questo contesto scientifico evidenzia il ruolo delle collaborazioni tra strutture ospedaliere e universitarie nella produzione di nuove conoscenze e nell’approfondimento delle tecniche per il trattamento delle patologie cardiovascolari. In particolare, il percorso di ricerca sviluppato insieme all’Università di Messina e all’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano rappresenta un esempio di cooperazione scientifica tra istituzioni impegnate nello studio e nell’evoluzione delle procedure di angioplastica coronarica. Con la presentazione dei due lavori al congresso nazionale e il loro percorso di pubblicazione su EuroIntervention e JACC: Advances, il contributo scientifico del dottor Rodolfo Caminiti si inserisce nel confronto nazionale e internazionale sulle nuove tecnologie per la cura della malattia coronarica, valorizzando anche l’attività di ricerca dei professionisti della Cardiologia del GOM di Reggio Calabria.