Reggio Calabria, spettacolo mozzafiato sullo Stretto: il tramonto infiamma il cielo di Gallico Marina | FOTO e VIDEO

Uno spettacolo di colori straordinario ha illuminato il cielo dello Stretto di Messina nel tramonto di oggi, domenica 8 novembre. Da Gallico Marina il panorama si è trasformato in un’immensa distesa di sfumature calde, con il cielo e il mare avvolti da tonalità che spaziano dal rosa all’arancione, fino al rosso intenso. A immortalare questo suggestivo scenario è stato Renzo Pellicano, autore di una serie di fotografie che raccontano la bellezza del tramonto sullo Stretto. Le immagini mostrano uno scenario particolarmente affascinante: le nuvole colorate dalla luce del tramonto, il profilo montuoso che si staglia all’orizzonte e la superficie del mare che riflette le sfumature del cielo, creando un suggestivo gioco di luci e colori.

Tramonto spettacolare a Reggio Calabria: il cielo dello Stretto si tinge di rosso e arancione

Il protagonista assoluto delle fotografie è il cielo sopra lo Stretto di Messina, attraversato da estese formazioni nuvolose illuminate dalle ultime luci del giorno. Le tonalità più intense si concentrano in prossimità dell’orizzonte, dove una fascia luminosa di colore giallo e arancione separa il profilo scuro delle montagne dalle nuvole sovrastanti. Più in alto, il cielo assume sfumature rosate e violacee, dando vita a un contrasto cromatico particolarmente evidente. La presenza delle nuvole contribuisce a rendere ancora più suggestivo il paesaggio, con la luce che ne evidenzia forme e consistenze. Lo spettacolo non riguarda soltanto il cielo. Anche le acque dello Stretto partecipano a questa straordinaria combinazione di colori, riflettendo le tonalità calde del tramonto. Il mare appare relativamente calmo nelle fotografie, con leggere increspature che moltiplicano i riflessi arancioni e rosati sulla superficie.

Il fascino del tramonto sullo Stretto

Il tramonto sullo Stretto di Messina offre una prospettiva paesaggistica particolare, grazie alla presenza ravvicinata delle due coste. Quando il Sole si avvicina all’orizzonte, la luce attraversa uno strato più esteso di atmosfera rispetto alle ore centrali della giornata. La diffusione della componente blu della luce solare favorisce la predominanza delle tonalità calde, dal giallo al rosso. La disposizione delle nuvole può contribuire a rendere ancora più evidenti questi colori, illuminando ampie porzioni della volta celeste. È proprio questo gioco di luci a caratterizzare le fotografie scattate oggi a Gallico Marina. Il cielo sembra quasi fondersi con il mare. Le immagini di Renzo Pellicano documentano così uno dei momenti più suggestivi della giornata sul litorale di Reggio Calabria: un tramonto dai colori particolarmente intensi, con il rosso e l’arancione che dominano il panorama e si riflettono sulle acque dello Stretto, regalando uno scenario di grande bellezza naturale.