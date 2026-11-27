La sicurezza energetica del Regno Unito torna al centro del dibattito politico ed economico, mentre il futuro delle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento nazionale appare sempre più incerto. Il principale impianto britannico di stoccaggio del gas naturale, quello di Rough, nell’East Yorkshire, rischia di cessare le proprie attività entro la fine di marzo 2027, mettendo in pericolo circa 400 posti di lavoro tra dipendenti diretti e collaboratori esterni. A lanciare l’allarme è Chris O’Shea, amministratore delegato di Centrica, società proprietaria di British Gas, che ha annunciato l’intenzione di avviare colloqui urgenti con il primo ministro britannico Andy Burnham per scongiurare la chiusura della struttura. La vicenda assume una particolare rilevanza alla luce delle crescenti preoccupazioni sulla capacità del Regno Unito di garantire la continuità delle forniture energetiche, in un contesto caratterizzato dalla progressiva diminuzione della produzione di gas nel Mare del Nord e dalle conseguenze economiche delle ripetute crisi energetiche degli ultimi anni.

Gas nel Regno Unito, il governo respinge la richiesta di sostegno per l’impianto di Rough

Secondo quanto riportato dal Guardian, O’Shea ha informato centinaia di dipendenti dell’impianto di Rough che il governo britannico ha respinto la richiesta avanzata da Centrica per ottenere un sostegno economico a breve termine, necessario a garantire la gestione della struttura durante l’inverno. La decisione sarebbe stata notificata alla società nelle scorse settimane, aggravando le incertezze sul futuro dell’infrastruttura. In una nota interna destinata ad aggiornare il personale sull’andamento delle trattative, l’amministratore delegato avrebbe inoltre espresso il proprio disappunto per il ritardo dell’esecutivo nel rispondere a una consultazione relativa alla possibilità di introdurre misure di sostegno a lungo termine per gli impianti sotterranei di stoccaggio del gas più datati. La questione riguarda la sostenibilità economica di infrastrutture che necessitano di interventi di ammodernamento per continuare a operare.

Rough rischia la chiusura: circa 400 posti di lavoro in pericolo

In assenza di un intervento governativo, la chiusura dell’impianto di Rough è prevista per la fine di marzo 2027. La gestione della struttura è infatti diventata economicamente insostenibile, con conseguenze potenzialmente significative sul piano occupazionale. Il sito garantisce complessivamente circa 400 posti di lavoro, considerando sia il personale direttamente impiegato da Centrica sia i collaboratori esterni. “Non è stata ancora presa alcuna decisione riguardo ai posti di lavoro”, ha scritto O’Shea nella nota indirizzata ai dipendenti. Il numero uno di Centrica avrebbe inoltre assicurato che l’azienda “sta facendo tutto il possibile per salvare i vostri posti di lavoro”, annunciando l’intenzione di sollecitare un confronto urgente con i sindacati, i funzionari governativi e il primo ministro Andy Burnham. L’iniziativa rappresenta l’ultimo di una serie di avvertimenti lanciati dalla società energetica sul futuro del sito, la cui sopravvivenza è strettamente legata alla possibilità di individuare condizioni economiche favorevoli alla prosecuzione delle attività.

Perché lo stoccaggio del gas è diventato economicamente insostenibile

Il funzionamento economico degli impianti di stoccaggio del gas naturale si basa tradizionalmente sulle differenze stagionali dei prezzi dell’energia. Durante i mesi estivi, quando la domanda è generalmente inferiore e i prezzi di mercato tendono a diminuire, gli operatori acquistano gas da accumulare nelle strutture di stoccaggio. Le riserve vengono successivamente immesse sul mercato durante l’inverno, quando l’aumento dei consumi determina normalmente una crescita delle quotazioni. La differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita costituisce una componente fondamentale della redditività di queste infrastrutture. Le ripetute crisi energetiche degli ultimi anni hanno tuttavia alterato profondamente questo meccanismo, compromettendo la capacità degli operatori di generare margini sufficienti a sostenere le spese di gestione e finanziare gli investimenti necessari. Per gli impianti più datati, come quello di Rough, la necessità di effettuare interventi di ammodernamento rende ancora più complesso il raggiungimento dell’equilibrio economico. Si determina così una crescente divergenza tra il valore strategico delle infrastrutture per il sistema energetico nazionale e la loro effettiva sostenibilità finanziaria secondo le attuali condizioni di mercato.

Non solo Rough: anche SSE minaccia la chiusura dell’impianto di Atwick

Le difficoltà di Centrica non rappresentano un caso isolato nel panorama energetico britannico. Meno di due settimane prima dell’allarme lanciato da O’Shea, la società energetica SSE aveva informato gli investitori dell’intenzione di chiudere durante l’estate del 2027 il proprio impianto di stoccaggio del gas di Atwick, anch’esso situato nell’East Yorkshire, qualora il governo non intervenisse attraverso misure di sostegno. La società ha sottolineato come il sito continui a rivestire “un’importanza strategica” per il sistema energetico britannico, soprattutto considerando il progressivo declino della produzione nazionale di gas nel Mare del Nord. Allo stesso tempo, secondo SSE, appare “sempre più chiaro” che il mercato non sia in grado di garantire le condizioni economiche necessarie alla prosecuzione delle attività dell’impianto. La prospettiva della cessazione delle attività di due infrastrutture di stoccaggio nello stesso territorio evidenzia la portata delle difficoltà che interessano il settore britannico e pone il governo di fronte alla questione della sostenibilità economica delle riserve strategiche di gas naturale.

Il declino del Mare del Nord e il rischio di una crisi degli approvvigionamenti

Le preoccupazioni sul futuro degli impianti di Rough e Atwick si inseriscono in un quadro energetico nazionale già caratterizzato da importanti criticità. All’inizio di novembre, il National Energy System Operator (NESO) ha avvertito, per il secondo anno consecutivo attraverso il proprio rapporto annuale, che il Regno Unito rischia di andare incontro a una crisi nell’approvvigionamento di gas naturale a causa della progressiva riduzione della produzione nel Mare del Nord. Il calo dell’estrazione nazionale accresce infatti l’importanza delle infrastrutture in grado di accumulare riserve energetiche e renderle disponibili nei periodi di maggiore domanda. Lo stoccaggio costituisce uno strumento di flessibilità del sistema, consentendo di separare temporalmente l’acquisto del gas dal suo effettivo consumo e contribuendo alla gestione delle variazioni stagionali del fabbisogno. La sfida per il governo britannico riguarda quindi la possibilità di conciliare le esigenze di sicurezza energetica nazionale con le condizioni economiche di un mercato che, secondo gli operatori, non riesce più a garantire autonomamente la sopravvivenza di alcune delle infrastrutture considerate strategiche per il Paese.