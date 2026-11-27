Il Regno Unito si prepara ad affrontare altri giorni di freddo e instabilità atmosferica. Anche nel fine settimana il tempo resterà perturbato su gran parte del Paese, con piogge intense, temperature invernali e possibili nevicate soprattutto nelle aree più elevate dell’Inghilterra settentrionale e della Scozia. La giornata di oggi, venerdì, sarà caratterizzata dal passaggio di un fronte di pioggia diretto verso Est. Le precipitazioni potrebbero trasformarsi in neve sulle zone collinari, in particolare tra il nord dell’Inghilterra e la Scozia. Proprio per la possibilità di formazione di ghiaccio, il Met Office ha diramato un’allerta gialla che interessa alcune aree dell’Inghilterra settentrionale e delle Midlands, in vigore dalle 4 alle 14.

Il rischio maggiore riguarda le strade e i marciapiedi, dove la pioggia gelata potrebbe creare superfici particolarmente scivolose. Sui rilievi dei Pennini sono possibili anche accumuli di neve fino a 3 cm. Non si escludono chiusure stradali, disagi al trasporto pubblico e incidenti causati dalle cadute. Le basse temperature accompagneranno il Paese anche nei prossimi giorni, in un contesto caratterizzato da condizioni atmosferiche spesso instabili, piogge abbondanti e possibili nevicate in collina.

Temperature sottozero e gelate diffuse

Il freddo si farà sentire in maniera ancora più marcata durante la notte tra venerdì e sabato. In alcune zone della Scozia i termometri potrebbero precipitare fino a -10°C, mentre diffuse gelate sono attese anche in Irlanda del Nord. Domani il quadro meteorologico resterà prevalentemente perturbato. Piogge intense e nuove nevicate sulle aree collinari interesseranno soprattutto il nord dell’Inghilterra e la Scozia. Le temperature si manterranno generalmente su valori a una sola cifra, confermando il carattere decisamente freddo di questa fase. Farà eccezione il Sud-Ovest del Regno Unito, dove localmente si potrebbero raggiungere i +14°C, valori insolitamente miti rispetto al resto del territorio nazionale.

Domenica qualche schiarita, ma lunedì torna la pioggia

Per domenica è previsto un temporaneo miglioramento, con un’alternanza di schiarite e rovesci che potrebbe regalare qualche pausa asciutta dopo le precipitazioni del fine settimana. La tregua, tuttavia, potrebbe durare poco. Secondo le previsioni del Met Office, nuove bande di pioggia sono attese in transito sul Regno Unito nella giornata di lunedì, riportando condizioni di instabilità su diverse aree del Paese.