Il Ministero dell’Università e della Ricerca finanzia con 366 milioni di euro 268 progetti presentati da università, enti di ricerca e imprese. Le risorse riguardano i primi 3 bandi del nuovo Piano triennale della Ricerca: Prin 2026, Prin Hybrid e Synergy Grant. A renderlo noto è lo stesso MUR, che ha comunicato i risultati delle procedure di selezione. L’iniziativa segna l’avvio operativo del nuovo modello di programmazione dei finanziamenti alla ricerca, articolato su un orizzonte temporale di tre anni. Un’impostazione che, secondo il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, punta a garantire maggiore continuità alle attività scientifiche e a superare le incertezze legate alla frammentazione dei precedenti interventi.

“Il Piano triennale ha introdotto una novità sostanziale nel sostegno alla Ricerca: una strategia che guarda oltre le singole scadenze e mette a disposizione della comunità scientifica risorse e opportunità definite su un orizzonte di tre anni superando le incertezze del passato“, rileva in una nota il Ministro. “Con il nuovo sistema programmare significa poter contare su prospettive più solide e investire con maggiore continuità“. Nel dettaglio, il bando Prin 2026 concentra la quota più consistente delle risorse: 260 milioni di euro per finanziare 219 progetti, selezionati tra le 4.279 domande presentate. Al Prin Hybrid sono invece destinati 56,6 milioni di euro, che consentiranno di sostenere 39 progetti scelti fra 395 proposte. Il terzo filone di intervento, il Synergy Grant, mette a disposizione 50 milioni di euro per 10 progetti di ricerca applicata. La misura è rivolta a iniziative sviluppate attraverso collaborazioni tra università, enti di ricerca e imprese, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra competenze scientifiche e mondo produttivo. Per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti complessivi assegnati attraverso i tre bandi, i maggiori importi sono destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche, con 22 milioni di euro, alla Sapienza Università di Roma, che riceve 19 milioni, e all’Università di Padova, con 15 milioni di euro.