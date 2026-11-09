Ricerca, esplode la protesta dei precari: mobilitazione nazionale a Roma contro i tagli e per le stabilizzazioni

Il futuro di migliaia di lavoratori della ricerca pubblica e la salvaguardia delle competenze scientifiche maturate negli anni tornano al centro del confronto politico. La Rete Stabilizzandi INAF aderisce alla manifestazione nazionale dei precari degli Enti Pubblici di Ricerca, in programma mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 11:00 in Piazza Capranica a Roma, davanti alla Camera dei Deputati. Una mobilitazione che arriva mentre il Parlamento si prepara a discutere la legge di bilancio 2027, contestata dalla Rete per l’assenza di stanziamenti destinati alla ricerca e per i tagli previsti alle assunzioni. Al centro della protesta c’è soprattutto una scadenza che rischia di compromettere le prospettive occupazionali di numerosi ricercatori e lavoratori precari: il 31 dicembre 2026 terminerà infatti la possibilità di ricorrere alle procedure previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 75/2017, noto come legge Madia. Senza una proroga e senza finanziamenti specifici, chi ha maturato i requisiti richiesti rischia di perdere uno degli strumenti fondamentali per ottenere un contratto stabile e superare una condizione di precarietà che, in molti casi, dura da oltre un decennio.

Precari della ricerca, la scadenza della legge Madia e il rischio per le stabilizzazioni

La principale preoccupazione della Rete Stabilizzandi INAF riguarda la possibilità che la scadenza normativa interrompa definitivamente il percorso di stabilizzazione dei lavoratori che hanno già accumulato anni di servizio negli enti di ricerca. L’articolo 20 del d.lgs. 75/2017, attraverso i commi 1 e 2, rappresenta lo strumento normativo sul quale si fondano le richieste di stabilizzazione. La Rete chiede che la sua applicazione venga prorogata oltre il 31 dicembre 2026 e che siano individuati fondi dedicati all’avvio delle procedure. La questione si inserisce nel dibattito sulla legge di bilancio 2027, che secondo quanto denunciato dai lavoratori non prevede nuove risorse per la ricerca e introduce ulteriori limitazioni alle assunzioni. Una situazione che rende ancora più incerto il futuro professionale di chi, pur avendo contribuito per anni alle attività scientifiche degli enti pubblici, continua a lavorare attraverso contratti a termine.

INAF, ricercatori precari con 40 anni di età e dieci anni di contratti a termine

La situazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) viene descritta dalla Rete Stabilizzandi come la più grave crisi di precariato nella storia dell’ente. Una condizione che coinvolge lavoratori con percorsi di formazione particolarmente lunghi e un’esperienza professionale consolidata. I precari storici dell’INAF hanno mediamente 40 anni di età e dieci anni di precariato, ai quali si aggiungono tre anni di dottorato. Si tratta quindi di figure che hanno dedicato una parte significativa della propria vita alla formazione scientifica e alla ricerca, senza raggiungere una condizione di stabilità lavorativa. Il problema assume particolare rilevanza anche in considerazione del ruolo internazionale dell’istituto. L’INAF è infatti coinvolto, con funzioni di primo piano, in alcune delle maggiori infrastrutture astronomiche mondiali, tra cui E-ELT, SKA ed Einstein Telescope, oltre che nelle missioni spaziali. La continuità di queste attività scientifiche si confronta con l’incertezza professionale di una parte dei lavoratori che vi contribuiscono, alimentando il rischio di disperdere competenze ed esperienze sviluppate nel corso degli anni attraverso importanti investimenti pubblici nella formazione.

Le conseguenze del precariato sulla vita dei ricercatori: mutui, famiglia e salute

La mobilitazione non riguarda soltanto il futuro dei programmi scientifici e delle istituzioni di ricerca, ma anche le conseguenze concrete dell’instabilità occupazionale sulla vita personale dei lavoratori. La Rete Stabilizzandi richiama l’attenzione sulle difficoltà incontrate da persone che, nonostante l’età adulta e un lungo percorso professionale, non riescono ad accedere a un mutuo o a stipulare contratti di affitto di lunga durata senza il sostegno di garanti. La mancanza di certezze lavorative condiziona inoltre le scelte familiari, portando a rimandare o escludere la possibilità di avere figli. A queste difficoltà si aggiungono le conseguenze sulla salute, con la segnalazione di gravi sintomi fisici legati allo stress determinato dalla precarietà prolungata. Secondo la Rete, lo Stato rischia così di non garantire un’adeguata tutela ai lavoratori e al sistema della ricerca pubblica, compromettendo la conservazione di un patrimonio di conoscenze costruito in decenni di attività e sostenuto da risorse pubbliche.

Il 12 novembre all’Auditorium Parco della Musica: il futuro della ricerca oltre il PNRR

La mobilitazione proseguirà giovedì 12 novembre 2026 alle ore 10:00, quando la Rete Stabilizzandi INAF sarà presente all’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione dell’iniziativa “Oltre il PNRR, il futuro che abbiamo costruito”. La partecipazione all’evento intende richiamare l’attenzione sul contributo dei ricercatori precari alla costruzione del patrimonio scientifico nazionale, sottolineando come il lavoro svolto dagli enti pubblici non sia iniziato con l’arrivo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Accanto ai lavoratori impegnati nella realizzazione dei progetti PNRR operano infatti da anni numerosi precari storici, coinvolti in attività finanziate attraverso progetti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), programmi europei e collaborazioni internazionali. La posizione della Rete è che un percorso di stabilizzazione non possa considerarsi credibile senza partire anche da questi lavoratori, evitando di trascurare chi ha contribuito alla ricerca pubblica ben prima dell’avvio dei programmi finanziati dal PNRR.

Le richieste al Parlamento: proroga dei contratti, assunzioni e nuove risorse per la ricerca

La Rete Stabilizzandi INAF porta alla mobilitazione nazionale quattro richieste, finalizzate a garantire continuità occupazionale e maggiori prospettive di stabilizzazione nel settore della ricerca pubblica. La prima riguarda la proroga dell’articolo 20 del decreto legislativo 75/2017, con riferimento a entrambi i commi 1 e 2, oltre il termine del 31 dicembre 2026. Alla proroga normativa dovrà accompagnarsi l’individuazione di finanziamenti specifici per consentire l’effettivo avvio delle procedure di stabilizzazione. La seconda richiesta punta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro attraverso il prolungamento dei contratti attualmente in essere per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle procedure. L’obiettivo indicato è quello di ridurre sensibilmente il precariato entro il 2028. Un ulteriore punto riguarda l’eliminazione del turnover al 75% previsto per gli anni 2027 e 2028, una limitazione alle assunzioni che la Rete chiede di superare per evitare ulteriori ostacoli al reclutamento del personale. Infine, viene sollecitata l’adozione di un piano pluriennale di reclutamento capace di riallineare il fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca alla crescita dei progetti scientifici. La richiesta nasce dall’esigenza di rendere coerenti le risorse disponibili per il personale con l’espansione delle attività svolte dagli istituti.

Manifestazione nazionale a Roma l’11 novembre: l’appello della Rete Stabilizzandi INAF

La mobilitazione dell’11 novembre in Piazza Capranica rappresenta quindi un’occasione di confronto sulle prospettive della ricerca pubblica italiana, in una fase caratterizzata dalla discussione parlamentare sulla legge di bilancio e dall’avvicinarsi della scadenza delle disposizioni per le stabilizzazioni. La Rete ribadisce la necessità di intervenire per evitare la perdita di professionalità formate grazie agli investimenti dello Stato, sostenendo che “Stabilizzare oggi è l’unico modo per non disperdere competenze costruite con risorse pubbliche”. L’appello alla partecipazione è rivolto ai lavoratori precari, al personale strutturato degli enti di ricerca, alle associazioni, alle forze politiche e a tutti coloro che intendono sostenere il futuro della ricerca in Italia. I due appuntamenti sono fissati per mercoledì 11 novembre alle ore 11:00 in Piazza Capranica, davanti alla Camera dei Deputati, e per giovedì 12 novembre alle ore 10:00 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove la Rete Stabilizzandi INAF porterà nuovamente al centro dell’attenzione la necessità di garantire un futuro lavorativo stabile alle professionalità impegnate nella ricerca scientifica.