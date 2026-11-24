Un fenomeno mai documentato prima dalle osservazioni satellitari si è verificato nella Rift Valley dell’Africa orientale, a circa 100 km da Addis Abeba, in Etiopia, dove il vulcano Fentale ha rilasciato nell’atmosfera oltre 38mila tonnellate di metano accompagnate da quasi 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica. L’evento si è consumato tra la fine di dicembre 2024 e marzo 2025 ed è al centro dello studio “Methane outburst driven by magma–sediment interactions at Fentale Volcano detected by satellite”, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Geoscience. La ricerca, coordinata dall’Università di Bristol, ha visto la partecipazione di un ampio consorzio internazionale che include l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Università di Torino, la Columbia University, la University of Michigan, la Addis Ababa University, SRON Netherlands Institute for Space Research, GHGSat, Carbon Mapper e l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP).

L’origine termogenica del gas nel sottosuolo etiope

L’analisi dei dati raccolti ha permesso agli scienziati di distinguere con precisione la diversa provenienza dei due gas emessi durante l’episodio. Se l’anidride carbonica proviene principalmente dal magma in risalita, il metano ha invece un’origine termogenica e deriva direttamente dai sedimenti con cui il magma stesso è entrato in contatto nel sottosuolo. “I bacini sedimentari mesozoici della Main Ethiopian Rift contengono depositi di idrocarburi e riserve di metano termogenico preesistenti – spiega Giuseppe Etiope, Dirigente di Ricerca dell’INGV – L’intrusione magmatica ha agito rompendo la copertura impermeabile (cap-rock) e mobilitando rapidamente i volumi di gas già accumulati nel sottosuolo. In genere i vulcani non emettono metano, ma questo evento ha mostrato che in certe condizioni geologiche, ovvero se il vulcano si è formato all’interno di un bacino petrolifero, il metano (che non è prettamente legato al vulcano di per sé) può essere rilasciato in grandi quantità. Questo evento fornisce un prezioso analogo moderno, seppur in miniatura, dei colossali rilasci di gas associati alle grandi province ignee (LIPs) del passato geologico della Terra, capaci di innescare rapide alterazioni climatiche”.

Il ruolo decisivo dei satelliti e delle anomalie termiche

Per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi, il team internazionale ha incrociato un set di dati multi-sensore che unisce osservazioni termiche, ottiche, radar (SAR) e misure dirette dei gas. Tutto ha avuto inizio con l’intrusione di circa 1 km3 di magma all’interno di un dicco lungo circa 50 km, che tuttavia si è arrestato nel sottosuolo prima di dar luogo a un’eruzione vera e propria. Le anomalie termiche captate dallo Spazio hanno rappresentato la prima manifestazione superficiale localizzata del fenomeno, permettendo ai ricercatori di puntare immediatamente gli strumenti sull’area interessata.

“L’analisi dei dati di radiazione termica infrarossa ci ha permesso di individuare l’anomalia iniziale all’interno della caldera prima di ogni altra evidenza visibile – spiega Simone Aveni, ricercatore presso l’Osservatorio Etneo dell’INGV – Integrare il telerilevamento termico con la geodesia e le osservazioni gassose ci ha consentito di seguire quasi in tempo reale la risposta del sistema superficiale alle dinamiche magmatiche profonde, dimostrando come la comparsa di anomalie o variazioni nel regime termico superficiale possa rappresentare la prima evidenza di una ripresa di attività vulcanica che, in alcuni casi, può anticipare la liberazione violenta dei gas intrappolati”.

Impatti sul clima e nuove prospettive per la sicurezza

Sebbene i volumi di metano e anidride carbonica liberati dal Fentale risultino trascurabili rispetto alle emissioni globali annuali e non producano effetti sul clima attuale, la scoperta accende i riflettori su un meccanismo naturale di degassamento finora poco considerato nei bilanci planetari del metano e nella valutazione della pericolosità vulcanica. Entrambi i gas sono infatti inodori e incolori e possono costituire una minaccia concreta per la popolazione, anche se in questa circostanza la particolare conformazione della caldera ha confinato le emissioni, limitando l’esposizione delle persone. I continui progressi tecnologici e lo sviluppo di sistemi automatici di rilevamento confermano così come il monitoraggio continuo dallo Spazio sia ormai indispensabile per individuare tempestivamente ogni variazione rispetto ai livelli ordinari e mitigare i rischi per le comunità che vivono a ridosso dei sistemi vulcanici.