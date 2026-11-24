Ridurre il costo delle bollette, rafforzare la sicurezza energetica nazionale e recuperare competitività sui mercati internazionali attraverso un’accelerazione degli investimenti nelle energie rinnovabili. È l’obiettivo della rete Rinnovabili per l’Italia, che riunisce circa 70 organizzazioni del mondo delle imprese, della ricerca e della società civile e ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di essere convocata con urgenza per affrontare e risolvere lo stallo del settore in Italia. Attraverso la lettera “Liberare l’energia italiana”, la rete assicura al Governo la propria disponibilità a collaborare e propone un articolato programma di interventi fondato su impegni immediati e verificabili. Al centro dell’iniziativa vi è la necessità di superare gli ostacoli amministrativi e normativi che frenano lo sviluppo di un settore considerato strategico per il futuro economico, industriale e sociale del Paese.

Secondo le organizzazioni firmatarie, le tecnologie disponibili sono ormai mature, efficienti e in grado di trasformare il sistema energetico nazionale. La capacità progettuale e lo spirito di iniziativa di cittadini, imprese e organizzazioni hanno consentito di sviluppare numerosi progetti, la cui realizzazione è tuttavia ostacolata dai ritardi autorizzativi e dalle continue incertezze normative. Una situazione che, secondo la rete, contribuisce a mantenere elevati i costi energetici sostenuti da famiglie e aziende, penalizzando la competitività italiana rispetto ai Paesi che investono maggiormente nelle fonti rinnovabili.

Rinnovabili per l’Italia: una rete che rappresenta 8 milioni di soci e 14mila imprese

L’iniziativa coinvolge una rappresentanza ampia e trasversale del tessuto economico e sociale italiano. Tra le organizzazioni firmatarie figurano realtà della cooperazione, dell’artigianato e della piccola impresa, associazioni di promozione sociale e dei consumatori, comunità energetiche, fondazioni e soggetti impegnati nei settori della ricerca e dell’informazione. Complessivamente, le realtà aderenti possono contare su una rappresentanza di circa 8 milioni di soci, 14.000 imprese, 10.000 volontari e 5.000 sedi territoriali. Una partecipazione che attraversa diversi settori produttivi e sociali, accomunati dalla richiesta di rimuovere gli ostacoli che rallentano la diffusione delle energie rinnovabili.

Autonomia energetica e bollette più basse: perché accelerare sulle rinnovabili

Uno dei principali argomenti sollevati dalla rete riguarda la necessità di rafforzare l’autonomia energetica dell’Italia. Sostituire progressivamente il gas e il petrolio importati con risorse energetiche nazionali consentirebbe, secondo le organizzazioni, di trattenere una maggiore quota di valore economico all’interno del Paese e di consolidarne la sicurezza energetica. Una minore dipendenza dalle fonti fossili provenienti dall’estero permetterebbe inoltre di ridurre l’esposizione agli shock energetici internazionali e alle crisi geopolitiche, le cui conseguenze si ripercuotono sulle bollette, sui costi di produzione delle imprese e sull’inflazione. Un altro elemento centrale riguarda la possibilità di ottenere un’energia strutturalmente meno costosa. Gli impianti fotovoltaici ed eolici, non richiedendo il consumo di combustibili, possono contribuire a diminuire il numero di ore in cui è il gas naturale a determinare il prezzo dell’elettricità. Alla dimensione economica e strategica si aggiunge quella ambientale. La riduzione delle emissioni derivanti dall’utilizzo dei combustibili fossili rappresenta, secondo la rete, una misura di precauzione climatica rispetto all’aggravamento di fenomeni quali siccità, alluvioni, ondate di calore e rischio idrogeologico.

Autorizzazioni lente e burocrazia: gli ostacoli allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia

La lettera indirizzata al Governo individua una serie di criticità che continuano a rallentare la realizzazione degli impianti. Tra queste figurano la lentezza e la frammentazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle autorizzazioni, oltre ai conflitti tra Stato, Regioni e Soprintendenze. A complicare il quadro contribuiscono anche la complessità delle procedure del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soprattutto per le comunità energetiche, la congestione delle reti elettriche, l’insufficiente disponibilità di sistemi di accumulo e l’instabilità del quadro normativo. “La tutela ambientale esige controlli rigorosi, ma non tempi indefiniti”, si legge nella lettera. Secondo le organizzazioni, rimuovere questi ostacoli “costa allo Stato una minima frazione delle risorse necessarie per rincorrere ogni crisi con bonus, tagli temporanei delle accise e sussidi emergenziali”.

Tempi certi per le autorizzazioni e rafforzamento delle pubbliche amministrazioni

La prima delle sei aree di intervento individuate dalla rete riguarda l’efficienza delle amministrazioni coinvolte nei procedimenti autorizzativi. La proposta prevede un rafforzamento stabile degli organici e delle competenze delle Commissioni VIA, degli uffici regionali e del GSE, affinché dispongano delle risorse necessarie per gestire le procedure. Le organizzazioni chiedono inoltre l’introduzione di termini vincolanti per la conclusione dei procedimenti e di poteri sostitutivi automatici, in modo da evitare che i ritardi amministrativi blocchino a tempo indefinito la realizzazione dei progetti. Gli interventi dovrebbero essere accompagnati da una strategia di Giusta Transizione, capace di tutelare i lavoratori dei settori energetici tradizionali durante il processo di trasformazione del sistema produttivo.

Aree idonee, regole stabili e pianificazione dell’eolico offshore

Un secondo capitolo riguarda la necessità di assicurare un quadro normativo stabile e di ridurre le controversie tra le istituzioni coinvolte nella realizzazione degli impianti. Rinnovabili per l’Italia chiede di superare le moratorie e i divieti territoriali generalizzati, prevedendo che gli eventuali dinieghi siano fondati sulla valutazione degli impatti specifici dei singoli progetti. La proposta comprende anche l’introduzione di strumenti di conciliazione preventiva tra le istituzioni, finalizzati a rendere più rapida la risoluzione delle controversie. Particolare attenzione viene riservata all’eolico offshore, per il quale la rete sollecita una pianificazione statale delle aree marine idonee alla realizzazione degli impianti.

Aste per le rinnovabili e riforma del mercato elettrico: le misure per ridurre le bollette

Il programma dedica ampio spazio agli strumenti necessari per garantire maggiore stabilità ai prezzi dell’energia. Le organizzazioni chiedono lo svolgimento regolare delle aste per le fonti rinnovabili e il pieno recepimento della direttiva europea 2024/1711. L’obiettivo è favorire la condivisione dell’energia e fare in modo che i benefici economici derivanti dalla produzione elettrica attraverso fonti rinnovabili diventino concretamente visibili nelle bollette di cittadini e imprese. La rete sottolinea, parallelamente, la necessità di garantire adeguate forme di protezione agli utenti vulnerabili, affinché la trasformazione del mercato energetico tenga conto anche delle esigenze delle fasce più fragili della popolazione.

Reti elettriche e sistemi di accumulo: servono 71,5 GWh entro il 2030

La crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere accompagnata da un adeguamento delle infrastrutture elettriche nazionali. Per questo motivo, Rinnovabili per l’Italia propone di accelerare le autorizzazioni per gli interventi sulle reti e di garantire la piena attuazione del MACSE, il Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico, e della riforma delle connessioni. Particolare rilevanza assume lo sviluppo dei sistemi di accumulo energetico e degli strumenti di flessibilità, necessari per accompagnare la diffusione delle fonti rinnovabili. La rete chiede l’introduzione di obiettivi territoriali vincolanti per la realizzazione di nuovi sistemi di stoccaggio, a fronte di un fabbisogno stimato da Terna in circa 71,5 GWh di nuovi accumuli entro il 2030.

Comunità energetiche rinnovabili: procedure più semplici e incentivi oltre il 2027

Un’altra delle priorità individuate nella lettera riguarda le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), per le quali viene richiesto un intervento organico di semplificazione amministrativa. Le proposte comprendono l’introduzione di una modulistica unica, strumenti digitali di pre-verifica delle pratiche e la definizione di tempi massimi per il riconoscimento delle comunità energetiche e l’accesso agli incentivi. La rete propone inoltre di garantire un servizio gratuito di assistenza tecnica e operativa destinato ai piccoli Comuni, alle parrocchie, alle cooperative, ai condomini e agli enti del Terzo settore, rendendo più accessibili le opportunità offerte dalla produzione e dalla condivisione dell’energia. Sul fronte degli incentivi, le organizzazioni chiedono il pieno utilizzo del contingente di 5 GW e la conferma delle misure di sostegno oltre la scadenza del 31 dicembre 2027. Viene inoltre sollecitata la prosecuzione del tavolo di confronto tra il GSE e il Coordinamento delle CER/CERS.

Royalty, sconti energetici e azionariato popolare per i territori che ospitano gli impianti

Il coinvolgimento delle comunità locali rappresenta un ulteriore elemento del programma presentato al Governo. La rete chiede l’introduzione di una disciplina nazionale trasparente in materia di royalty, compensazioni economiche e sconti energetici a favore dei territori che ospitano grandi impianti di produzione da fonti rinnovabili. La proposta comprende anche la promozione di forme di azionariato popolare, attraverso le quali favorire la partecipazione delle comunità locali agli investimenti energetici. Al coinvolgimento diretto dei territori dovrebbe affiancarsi una campagna pubblica pluriennale di informazione sulle energie rinnovabili, affidata a una struttura scientificamente indipendente.

La richiesta al Governo: un tavolo permanente per monitorare la transizione energetica

Rinnovabili per l’Italia chiede infine all’Esecutivo di assumere il programma presentato come una priorità di politica economica, industriale e sociale, individuando tempi di attuazione, responsabilità e risultati verificabili per ciascuna delle misure proposte. Le organizzazioni avanzano anche la proposta di istituire un tavolo permanente di confronto, aperto a tutti i soggetti sociali, sindacali, economici e ambientali interessati. L’organismo avrebbe il compito di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi e la diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio nazionale, secondo il paradigma dell’economia civile.