Riscaldamento a legna e pellet, in Italia 8,8 milioni di impianti: quelli più vecchi producono il 95% delle emissioni, il rapporto

In Italia ci sono 8,8 milioni di impianti di riscaldamento a legna, pellet e altre biomasse, ma la stragrande maggioranza utilizza tecnologie ormai superate, responsabili di quasi tutte le emissioni di particolato del settore. È quanto emerge dal Rapporto Statistico AIEL 2026, presentato il 9 novembre dall’Associazione Italiana Energia dal Legno, che individua nella sostituzione delle vecchie stufe e caldaie una delle principali opportunità per migliorare la qualità dell’aria e rafforzare contemporaneamente la produzione nazionale di energia rinnovabile. Il dato più significativo riguarda la distribuzione delle emissioni: gli apparecchi appartenenti alle classi ambientali fino a 3 stelle rappresentano l’86% del parco installato, ma producono oltre il 95% del particolato primario. Al contrario, i generatori più moderni, classificati 4 e 5 stelle, costituiscono il 14% degli impianti e sono responsabili di meno del 5% delle emissioni. Secondo le elaborazioni dell’associazione, accelerare il ricambio tecnologico permetterebbe di più che dimezzare le emissioni specifiche di particolato entro il 2040, aumentando nello stesso periodo del 6% l’energia utile prodotta dalle biomasse e mantenendo le emissioni complessive significativamente inferiori ai livelli attuali.

Stufe e caldaie a biomassa, il 78% degli impianti italiani è di classe 2 stelle o inferiore

Il Rapporto fotografa un settore caratterizzato da un parco tecnologico ancora fortemente sbilanciato verso gli apparecchi meno efficienti dal punto di vista ambientale. Nel 2025, dei complessivi 8,8 milioni di generatori a biomassa presenti in Italia, il 78% apparteneva alla classe 2 stelle o a categorie inferiori. La concentrazione delle emissioni negli impianti più datati evidenzia l’importanza della loro sostituzione con generatori di nuova generazione. Le differenze tra le classi ambientali dimostrano infatti come le tecnologie moderne possano garantire prestazioni sensibilmente migliori, riducendo l’impatto del riscaldamento domestico sulla qualità dell’aria. Il percorso di ammodernamento ha già prodotto risultati concreti. Tra il 2010 e il 2025 le emissioni di particolato del settore si sono ridotte del 38%, nonostante il numero complessivo degli impianti attivi sia rimasto sostanzialmente stabile. Un andamento che, secondo AIEL, conferma il contributo dell’innovazione tecnologica alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Emissioni di particolato, il ricambio tecnologico potrebbe più che dimezzarle entro il 2040

Uno degli aspetti centrali dell’analisi riguarda la velocità con cui vengono sostituiti i vecchi generatori. Attualmente, in Italia, il tasso annuo di turnover tecnologico è pari al 2,75%, un ritmo che l’associazione ritiene necessario accelerare per sfruttare pienamente i benefici delle tecnologie più avanzate. Portando la percentuale di sostituzione annua a circa il 5%, le elaborazioni AIEL delineano uno scenario nel quale, entro il 2040, sarebbe possibile ottenere una riduzione superiore alla metà delle emissioni specifiche di particolato primario. Il miglioramento ambientale potrebbe essere accompagnato da un incremento della produzione energetica. Nello stesso orizzonte temporale, infatti, l’energia utile generata dalle biomasse potrebbe aumentare del 6%, senza compromettere i risultati sul fronte dell’inquinamento, grazie al mantenimento delle emissioni complessive su livelli significativamente inferiori a quelli attuali. La strategia individuata punta quindi a concentrare gli interventi sugli apparecchi maggiormente inquinanti, ottenendo il massimo beneficio ambientale dalla sostituzione degli impianti esistenti.

Riscaldamento a biomassa in calo, persa energia equivalente a circa 2 miliardi di metri cubi di metano

Accanto alla questione delle emissioni, il Rapporto evidenzia un’altra tendenza significativa per il sistema energetico nazionale. Tra il 2021 e il 2025 i consumi finali lordi di energia termica da biomassa in Italia sono diminuiti del 26,1%, allontanandosi dalla traiettoria prevista dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). La contrazione corrisponde a 1.914 ktep di energia termica, una quantità che, secondo le elaborazioni dell’Associazione Italiana Energia dal Legno, equivale a circa 2 miliardi di metri cubi standard di metano. Il ridimensionamento del contributo delle biomasse al riscaldamento assume particolare rilievo nel contesto della sicurezza energetica, considerando il ruolo che questa fonte rinnovabile può svolgere nella diversificazione degli approvvigionamenti e nella riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Per AIEL, il rilancio del settore deve quindi procedere insieme al miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti, evitando che la necessaria riduzione delle emissioni si traduca in un ulteriore arretramento della produzione di calore da fonti rinnovabili.

Bioenergie e Made in Italy, oltre il 90% delle tecnologie proviene dall’Europa

Il settore delle bioenergie rappresenta anche una componente importante del sistema industriale europeo. A differenza di altre filiere energetiche, quella del riscaldamento a biomassa presenta un grado di approvvigionamento europeo delle tecnologie superiore al 90%, con una presenza significativa anche nella produzione dei componenti, nello sviluppo del know-how e nella disponibilità dei biocombustibili. Un ulteriore elemento riguarda il pellet: la produzione europea copre oltre l’80% dei consumi dell’Unione Europea, contribuendo a contenere la dipendenza da forniture esterne. Questa struttura produttiva costituisce, secondo l’associazione, un elemento di competitività industriale e di autonomia energetica. La disponibilità di tecnologie e combustibili di provenienza europea permette infatti di diversificare il mix energetico, limitando il ricorso alle importazioni sia di fonti fossili sia di apparecchiature provenienti da Paesi terzi. In questo contesto, l’Italia dispone di competenze altamente specializzate nella progettazione e nella produzione di stufe, apparecchi domestici e caldaie a biomassa. Una filiera che genera occupazione e valore economico, con ricadute particolarmente significative nelle aree rurali e montane. La valorizzazione della filiera legno-energia è inoltre collegata alla gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale, attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili sul territorio e lo sviluppo di attività economiche legate alla loro trasformazione energetica.

Marco Bussone (AIEL): “non possiamo perdere energia prodotta sul territorio e capacità industriale nazionale”

Sulla necessità di accelerare la modernizzazione del settore interviene Marco Bussone, presidente dell’Associazione Italiana Energia dal Legno, che richiama l’attenzione sulle opportunità economiche, energetiche e ambientali connesse alla valorizzazione sostenibile delle risorse forestali italiane. “L’Italia dispone di oltre 11 milioni di ettari di foreste e di una filiera industriale capace di trasformare questa risorsa, attraverso una gestione sostenibile, in energia rinnovabile, occupazione e tecnologie esportate in tutto il mondo”, dichiara Bussone. “Eppure, mentre il contributo delle biomasse al riscaldamento si sta riducendo, milioni di vecchi impianti continuano a pesare sulla qualità dell’aria. Non possiamo permetterci di perdere, insieme, energia prodotta sul territorio e capacità industriale nazionale. Dobbiamo accelerare il ricambio tecnologico, accompagnando le famiglie nella sostituzione dei generatori obsoleti e garantendo alle imprese le condizioni per continuare a investire e innovare. È questa la strada per ridurre le emissioni e rafforzare la sicurezza energetica del Paese creando ricchezza e lavoro”.

Incentivi per sostituire le vecchie stufe, le cinque priorità individuate da AIEL

Per accelerare il rinnovamento degli impianti di riscaldamento, il Rapporto Statistico AIEL 2026 individua cinque condizioni considerate prioritarie, che coinvolgono le politiche pubbliche, la regolamentazione del settore, i controlli e il sostegno economico alle famiglie. La prima riguarda la necessità di un maggiore coordinamento delle politiche regionali sulla qualità dell’aria, così da rendere più efficace e coerente l’azione sul territorio. A questa si affianca la definizione di un quadro regolatorio con obiettivi ambientali ambiziosi ma raggiungibili, caratterizzato da disposizioni chiare e stabili nel tempo. Un altro elemento è il rafforzamento dei controlli sugli impianti esistenti, accompagnando i cittadini nei percorsi di regolarizzazione e riqualificazione. L’obiettivo è intervenire sul parco installato, favorendo il progressivo superamento delle tecnologie che presentano le prestazioni ambientali peggiori. Il Rapporto sottolinea inoltre l’importanza di una comunicazione coordinata sulle corrette pratiche di installazione, manutenzione e utilizzo degli apparecchi, aspetti che contribuiscono al funzionamento del sistema di riscaldamento e alla sua gestione. La quinta priorità riguarda gli strumenti di sostegno economico, attraverso incentivi semplici e stabili, a partire dal Conto Termico, per facilitare la sostituzione dei generatori obsoleti e accompagnare il processo di modernizzazione tecnologica.

Conto Termico e nuove tecnologie, la strategia per ridurre l’inquinamento senza penalizzare le biomasse

Il principio alla base delle indicazioni contenute nel Rapporto è quello di destinare prioritariamente le risorse disponibili agli interventi che possono determinare i maggiori miglioramenti ambientali. Secondo AIEL, la sostituzione delle tecnologie obsolete rappresenta l’ambito nel quale ogni intervento può produrre il beneficio più significativo in termini di riduzione delle emissioni, proprio per l’elevata concentrazione del particolato generato dagli apparecchi appartenenti alle classi ambientali inferiori. Per questo motivo, l’associazione richiama l’esigenza di evitare che l’introduzione di requisiti progressivamente più restrittivi sui nuovi generatori finisca per rallentare il ricambio degli impianti già installati. Il percorso delineato punta a conciliare qualità dell’aria, crescita della produzione di calore rinnovabile e sicurezza energetica, valorizzando contemporaneamente le capacità produttive della filiera italiana del legno-energia e il suo contributo all’economia nazionale.