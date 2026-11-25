Il riscaldamento globale potrebbe più che raddoppiare entro la fine del secolo la frequenza dei fulmini che colpiscono il suolo, con incrementi fino al 594% nelle regioni alle alte latitudini, come l’Alaska. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Earth’s Future dell’American Geophysical Union, condotto da ricercatori dell’Università Tecnica di Monaco, della Vrije Universiteit di Amsterdam e dell’Università dell’East Anglia. Il fenomeno, già responsabile ogni anno di migliaia di vittime nel mondo e di ingenti danni a foreste, linee elettriche, turbine eoliche e impianti energetici, rischia di intensificarsi ben oltre le stime precedenti, che ipotizzavano un incremento compreso tra l’8% e il 17% per ogni grado di riscaldamento globale.

I risultati

Gli scienziati, guidati da Andreas Krause, hanno sviluppato un modello di apprendimento automatico utilizzando dati relativi a fulmini, temperature, precipitazioni, umidità, pressione atmosferica, velocità del vento e radiazione solare. Secondo le simulazioni, nel corso del Novecento la frequenza dei fulmini che raggiungono il suolo è aumentata dell’11%, pari a circa il 12% per ogni grado di riscaldamento. In uno scenario futuro caratterizzato da elevate emissioni di gas serra, questa sensibilità potrebbe salire al 30% per ogni grado di aumento della temperatura globale. Entro il 2100, rispetto al periodo 1995-2014, l’incremento globale potrebbe quindi oscillare tra il 76% e il 140%.

Gli aumenti maggiori in termini assoluti sono previsti nelle regioni tropicali, soprattutto in Amazzonia, nel Sud-Est asiatico e in Oceania, sebbene le proiezioni per l’Amazzonia siano particolarmente incerte. Le variazioni relative più marcate riguarderanno invece le alte latitudini, dove oggi il fenomeno è raro: in molte regioni la densità delle scariche potrebbe raddoppiare e in Alaska si stima un aumento compreso tra il 116% e il 594%.

Gli impatti

I risultati superano sensibilmente le precedenti stime e potrebbero avere implicazioni per il rischio di incendi boschivi, la sicurezza delle persone e la protezione delle infrastrutture energetiche. Resta da valutare l’impatto concreto su popolazione ed ecosistemi. Secondo Krause, il rischio per le persone dipenderà soprattutto dall’eventuale aumento dei fulmini nelle fasi iniziali dei temporali, quando ci si trova più facilmente all’aperto senza riparo. Sul fronte ambientale, sebbene lo studio non abbia analizzato nel dettaglio la risposta della vegetazione, il ricercatore ha ricordato che le conifere subiscono in genere danni più evidenti rispetto alle latifoglie. “Gli alberi si sono evoluti per adattarsi alla frequenza locale dei fulmini, ma non ci sono molte informazioni su quali specie siano più resistenti e abbiano maggiori probabilità di sopravvivere“, ha concluso Krause.