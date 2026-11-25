La situazione delle riserve idriche nel bacino del Po mostra segnali di miglioramento grazie alle precipitazioni di novembre, ma il quadro resta disomogeneo e permangono criticità soprattutto nella parte occidentale del Distretto, in particolare in Piemonte e Lombardia. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, che ha ridotto il livello di severità idrica distrettuale a “bassa con precipitazioni”.

Le piogge hanno favorito il recupero in alcune delle aree maggiormente in difficoltà nei mesi scorsi, tra cui l’Emilia-Romagna orientale, il Delta veneto e le Marche. Più complessa la situazione in Piemonte, dove a novembre si è registrato un deficit di precipitazioni del 45%, con un calo delle riserve idriche del 22% rispetto ai valori storici. Alcuni comuni risultano ancora serviti attraverso autobotti. Anche in Lombardia i livelli dei laghi sono inferiori alla media, con un deficit delle riserve pari al 42%.

A preoccupare sono soprattutto le condizioni dei Grandi Laghi regolati, tutti al di sotto dei livelli medi stagionali. Al 23 novembre, il Lago Maggiore registra un riempimento del 26%, il Lago di Como del 27,53%, l’Iseo del 12,39%, l’Idro del 6% e il Garda del 36,32%. Per il terzo autunno consecutivo, inoltre, il Lago di Como non ha registrato la consueta piena stagionale. Segnali più incoraggianti arrivano invece dall’Emilia-Romagna, dove il bacino di Ridracoli è uscito dalla fase di attenzione, e dalle Marche, che mostrano un quadro in recupero. Nessuna criticità particolare viene segnalata in Valle d’Aosta, Liguria, Veneto e Toscana.

L’attenzione è ora rivolta alle montagne del Nord Italia, dove sono iniziate le prime nevicate anche a quote relativamente basse. La risorsa nivale sarà infatti fondamentale per alimentare i corsi d’acqua e contribuire alla ricarica delle riserve in vista della prossima stagione irrigua, che potrebbe altrimenti iniziare in condizioni difficili. Le previsioni per i prossimi mesi indicano, pur con le incertezze del caso, precipitazioni e temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali. Nessuna criticità viene invece segnalata per il comparto elettrico. Il monitoraggio proseguirà nelle prossime settimane: l’Osservatorio permanente tornerà a riunirsi il 18 dicembre, per valutare l’evoluzione delle riserve idriche e delle condizioni del bacino del Po.