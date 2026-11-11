Risveglio suggestivo a Zafferana Etnea: nuvole rosa e viola annunciano l’alba | FOTO

Un risveglio davvero suggestivo quello immortalato alle prime luci del giorno a Zafferana Etnea, dove il cielo si è trasformato in una straordinaria tavolozza di colori. A regalarci queste immagini è la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, che ha voluto condividere con i lettori uno spettacolo naturale di rara bellezza. A catturare subito lo sguardo è la particolare conformazione delle nuvole, distribuite come un immenso mosaico dalle forme irregolari e ondulate. Si tratta di formazioni nuvolose dall’aspetto tipico degli altocumuli.

È però soprattutto la luce a rendere queste immagini così affascinanti. Nella fase che precede il sorgere del sole, le nuvole si tingono di delicate sfumature rosa, lilla, viola e azzurro, con pennellate color malva e tonalità più intense verso l’orizzonte. Sono gli effetti della luce solare radente: attraversando un maggiore spessore dell’atmosfera, i raggi del sole diffondono le componenti blu della luce, lasciando emergere le tonalità rosse, arancioni e rosate che si riflettono sulle nubi. Con il progressivo arrivo dell’alba, lo spettacolo cambia ancora. Le nuvole sembrano fondersi con la luce del sole nascente, che illumina il cielo con sfumature sempre più calde: il rosa lascia gradualmente spazio al giallo, all’oro e all’arancione, regalando un’atmosfera luminosa e avvolgente.

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