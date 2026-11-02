Rivoluzione nell’Oil & Gas: ADNOC è la prima compagnia energetica al mondo ad adottare l’AI avanzata di OpenAI

Una nuova frontiera per l’intelligenza artificiale applicata al settore energetico. ADNOC ha annunciato una partnership strategica pluriennale con OpenAI e G42, diventando la prima compagnia energetica a implementare la piattaforma avanzata di OpenAI per coordinare e connettere agenti di intelligenza artificiale di frontiera all’interno di operazioni aziendali complesse. L’accordo segna un passaggio significativo nell’evoluzione tecnologica dell’industria Oil & Gas, introducendo un sistema capace di integrare attività operative, valutazioni commerciali e decisioni finanziarie attraverso modelli avanzati di AI. L’intesa è stata siglata durante una conferenza ad Abu Dhabi, alla presenza di Sam Altman, CEO di OpenAI. Al centro della collaborazione si trova l’adozione di OpenAI Frontier, la piattaforma attraverso cui ADNOC intende collegare le informazioni e i processi distribuiti nelle diverse aree del proprio business, superando la gestione separata delle singole attività e consentendo un coordinamento simultaneo delle decisioni lungo l’intera filiera energetica.

OpenAI Frontier rivoluziona la gestione dei giacimenti e delle operazioni energetiche

Il principale elemento innovativo dell’accordo riguarda la possibilità di utilizzare agenti di intelligenza artificiale interconnessi per analizzare contemporaneamente una molteplicità di variabili industriali, economiche e commerciali. Attraverso OpenAI Frontier, ADNOC punta a integrare il proprio patrimonio informativo in un sistema capace di supportare in modo coordinato le decisioni operative, commerciali e di allocazione del capitale. L’architettura tecnologica consentirà di valutare gli effetti delle scelte effettuate nelle diverse attività aziendali, mettendo in relazione le esigenze produttive con le condizioni di mercato e con le risorse economiche disponibili. Le informazioni provenienti dai giacimenti, dagli impianti industriali e dalle attività commerciali potranno così essere elaborate all’interno di un unico processo decisionale. ADNOC descrive il funzionamento del sistema sottolineando l’estensione delle attività interessate: “gli agenti di intelligenza artificiale interconnessi valuteranno l’impatto commerciale delle decisioni operative e l’impatto delle opportunità di mercato in tutte le fasi: produzione, lavorazione, raffinazione, logistica, vendite e trading”. L’applicazione dell’AI avanzata alla catena del valore del petrolio e del gas permetterà quindi di esaminare le conseguenze economiche di una decisione industriale e, allo stesso tempo, di considerare come le opportunità commerciali possano influenzare la programmazione delle operazioni.

Migliaia di pozzi e centinaia di impianti: come l’AI ottimizzerà la produzione petrolifera

Una delle applicazioni più rilevanti della collaborazione riguarda la pianificazione dello sviluppo dei giacimenti petroliferi. I modelli avanzati di ragionamento di OpenAI saranno utilizzati per integrare e analizzare decenni di informazioni industriali raccolte da ADNOC, comprendenti dati relativi a migliaia di pozzi, molteplici reservoir sovrapposti e centinaia di impianti di superficie. Questa base informativa sarà collegata alle valutazioni riguardanti la spesa, i costi e gli aspetti commerciali, con l’obiettivo di predisporre e ottimizzare i piani di sviluppo. La tecnologia consentirà di affrontare la gestione delle risorse energetiche considerando simultaneamente le diverse componenti operative, anziché elaborare strategie indipendenti per ogni singola infrastruttura. Il cambiamento riguarda soprattutto il metodo di ottimizzazione dei campi petroliferi. L’approccio tradizionale basato sulla valutazione separata dei singoli giacimenti o impianti lascia spazio a una pianificazione integrata, nella quale le variabili tecniche ed economiche vengono considerate contemporaneamente per l’intero campo. In questo modo, il sistema potrà mettere in relazione le caratteristiche dei reservoir, le condizioni di produzione, le infrastrutture disponibili e le valutazioni finanziarie necessarie alla definizione dei programmi di sviluppo.

Prezzi del petrolio, domanda e offerta: agenti AI per anticipare gli scenari di mercato

La partnership tra ADNOC, OpenAI e G42 si estende anche alle attività di analisi dei mercati energetici. Gli agenti di intelligenza artificiale interconnessi elaboreranno continuamente previsioni sull’offerta, sulla domanda, sulle quotazioni del greggio e sui margini, con l’obiettivo di individuare anticipatamente le possibili conseguenze dei cambiamenti di mercato sulle operazioni aziendali. Le informazioni previsionali saranno integrate con le valutazioni industriali e commerciali, consentendo di esaminare l’impatto delle diverse scelte prima che gli effetti previsti si manifestino. Le decisioni relative alla produzione potranno così essere considerate insieme agli scenari di domanda, all’andamento dei prezzi e alle opportunità presenti nelle attività di raffinazione, logistica, vendita e trading. L’elemento centrale di questa applicazione è la connessione tra previsioni di mercato e programmazione operativa. Le analisi non saranno limitate all’individuazione di possibili evoluzioni delle quotazioni petrolifere, ma contribuiranno alla valutazione delle relative implicazioni economiche e industriali, all’interno di un processo che coinvolge le diverse aree del gruppo.

G42 e i data center sovrani negli Emirati Arabi Uniti: l’infrastruttura tecnologica dell’accordo

Un ruolo fondamentale nell’attuazione della partnership sarà svolto da G42, attraverso la propria infrastruttura di data center sovrani situati negli Emirati Arabi Uniti. I modelli GPT di OpenAI saranno infatti implementati utilizzando queste strutture, che costituiranno la base tecnologica per l’impiego dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale nelle attività di ADNOC. La collaborazione riunisce così tre componenti: i modelli di AI di frontiera sviluppati da OpenAI, le infrastrutture tecnologiche sovrane messe a disposizione da G42 e il patrimonio di competenze e informazioni industriali di ADNOC. L’integrazione di questi elementi rappresenta il fondamento del progetto per introdurre agenti intelligenti in grado di operare in connessione con i processi energetici e commerciali dell’azienda.

ChatGPT Enterprise già utilizzato da oltre 40mila dipendenti ADNOC

L’adozione di OpenAI Frontier si inserisce in un percorso di trasformazione digitale già avviato da ADNOC attraverso la diffusione di ChatGPT Enterprise all’interno della propria organizzazione. Il sistema è stato distribuito a oltre 40.000 dipendenti, dando vita alla più ampia implementazione aziendale di ChatGPT Enterprise nell’area del Medio Oriente e del Nord Africa. Il progetto ha registrato un tasso di adozione superiore al 97%, un dato che evidenzia l’ampiezza della diffusione della tecnologia tra il personale coinvolto. La nuova partnership introduce un ulteriore livello di applicazione dell’intelligenza artificiale, affiancando all’utilizzo aziendale di ChatGPT un sistema di agenti avanzati destinato a operare sui processi industriali, sulle attività commerciali e sulla pianificazione strategica. Il passaggio da strumenti di AI utilizzati dai dipendenti a una piattaforma capace di collegare informazioni e decisioni nelle diverse funzioni aziendali costituisce uno degli aspetti distintivi dell’iniziativa. ADNOC punta così a estendere l’impiego dell’intelligenza artificiale dalla dimensione organizzativa alla gestione integrata delle proprie attività energetiche.

Sam Altman: la partnership con ADNOC delinea il futuro dell’energia abilitata dall’AI

Il valore strategico dell’accordo è stato sottolineato direttamente da Sam Altman, che ha evidenziato il potenziale dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale nell’affrontare le sfide industriali e tecnologiche del settore energetico. “Un’AI più avanzata può aiutarci ad affrontare alcune delle sfide più complesse a livello globale, in particolare nel settore energetico. Combinando frontier AI, infrastrutture sovrane ed expertise di settore, questa partnership pionieristica aiuterà ADNOC ad accelerare i processi, operare con maggiore efficienza e prendere decisioni migliori lungo l’intera catena del valore dell’energia. Insieme, stiamo delineando il futuro dell’energia abilitata dall’AI”, ha affermato il CEO di OpenAI.

La dichiarazione mette in evidenza l’ambizione di applicare i modelli di intelligenza artificiale più avanzati non soltanto all’elaborazione delle informazioni, ma anche al supporto di decisioni industriali complesse, nelle quali convergono esigenze tecniche, valutazioni finanziarie e dinamiche commerciali. Con l’accordo siglato ad Abu Dhabi, ADNOC diventa la prima compagnia energetica ad adottare OpenAI Frontier per coordinare agenti di intelligenza artificiale in operazioni aziendali complesse. La collaborazione con OpenAI e G42 introduce un modello di gestione in cui produzione, infrastrutture, mercati e investimenti vengono analizzati attraverso sistemi interconnessi, con l’obiettivo di rendere più efficienti i processi e migliorare la qualità delle decisioni lungo l’intera filiera dell’Oil & Gas.