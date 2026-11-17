Rocket Lab ha tagliato il traguardo dei cento lanci. Sabato 14 novembre, alle 06:30 (ora italiana), un razzo Electron – che trasportava un satellite privato giapponese destinato all’osservazione della Terra – è decollato dal sito di lancio di Rocket Lab in Nuova Zelanda. La missione, battezzata da Rocket Lab “The Mountain God Rises” (Il dio della montagna sorge), ha segnato un momento fondamentale: si è trattato del centesimo lancio effettuato finora dall’azienda con sede in California. Il primo lancio di Rocket Lab risale al maggio 2017, quando il nuovo razzo Electron fu impiegato per un volo di prova dalla Nuova Zelanda. Sebbene quel tentativo non abbia avuto successo, l’Electron si è prontamente riscattato al suo secondo volo, portando diversi cubesat nell’orbita terrestre bassa (LEO) nel gennaio 2018. Negli anni successivi, l’Electron – alto 18 metri – è diventato uno dei razzi più prolifici e affidabili al mondo, trasportando piccoli carichi utili verso la “l’ultima frontiera” per conto di svariati clienti.

Record di 100 lanci

Sabato, l’azienda ha raggiunto quota cento stabilendo un record: secondo Peter Beck, fondatore e CEO di Rocket Lab, nessun altro razzo di concezione commerciale ha mai raggiunto questo traguardo così rapidamente, nemmeno il Falcon 9 di SpaceX, vero cavallo di battaglia dell’azienda. “Si tratta di un traguardo senza precedenti per un razzo orbitale commerciale di piccola portata, una soglia raramente raggiunta nell’era spaziale moderna“, ha dichiarato Beck lunedì 9 novembre, durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre agli investitori. “Ma ciò che conta di più per noi e per i nostri clienti è aver raggiunto un tasso di affidabilità del 96% su 99 lanci”.

Va precisato che non tutte le missioni di Rocket Lab hanno raggiunto l’orbita: una variante suborbitale dell’Electron, denominata HASTE – utilizzata dai clienti per testare tecnologie in condizioni di volo ipersonico – ha all’attivo, a oggi, nove missioni.

Il centesimo lancio avvenuto con successo

“The Mountain God Rises” ha rappresentato l’undicesimo lancio effettuato da Rocket Lab per conto di iQPS, azienda con sede a Tokyo che sta realizzando una costellazione di trentasei satelliti dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) in orbita terrestre bassa (LEO). La missione si è svolta esattamente come previsto: il “kick stage” (stadio superiore) dell’Electron ha rilasciato un satellite iQPS a 575 chilometri di altitudine sopra la Terra. I satelliti SAR sono in grado di “vedere” attraverso la copertura nuvolosa e di riprendere immagini del nostro pianeta sia di giorno che di notte, offrendo vantaggi fondamentali rispetto ai satelliti ottimizzati per operare nello spettro ottico.

Rocket Lab sta ora sviluppando Neutron, un razzo di classe media e progettato per il trasporto di esseri umani, parzialmente riutilizzabile, a due stadi e alto 40 metri. Primo volo previsto non prima del 2027.