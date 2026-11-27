Missione completata con successo per Rocket Lab, che ha portato in orbita un nuovo satellite della costellazione giapponese Strix, sviluppata dalla società Synspective, con sede a Tokyo. Il lancio è stato effettuato dalla base neozelandese dell’azienda aerospaziale, utilizzando un razzo Electron incaricato di trasportare il satellite dedicato all’osservazione della Terra. Il nuovo veicolo è equipaggiato con un sistema radar ad apertura sintetica (SAR), una tecnologia che consente di acquisire immagini dettagliate della superficie terrestre indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e dalla copertura nuvolosa. A differenza dei tradizionali strumenti ottici, infatti, i radar SAR utilizzano onde radio per osservare il nostro pianeta sia di giorno sia di notte, garantendo la continuità delle attività di monitoraggio anche in presenza di nubi.

Per Rocket Lab si tratta della 14ª missione realizzata per Synspective, ma la collaborazione tra le 2 aziende è destinata a proseguire ancora a lungo. Alla fine di settembre, infatti, è stato annunciato un nuovo accordo commerciale che prevede ulteriori 20 lanci di Electron tra il 2028 e il 2031. Si tratta del più grande contratto commerciale mai sottoscritto per questo vettore, che porta a 47 il numero complessivo delle missioni Electron commissionate da Synspective.

L’obiettivo dell’azienda giapponese è costruire una costellazione satellitare sempre più estesa, capace di acquisire immagini di qualsiasi area del pianeta con intervalli di appena poche ore. Una rete di questo tipo potrebbe offrire un contributo significativo nel monitoraggio del territorio, nell’analisi dei cambiamenti ambientali e nell’osservazione di fenomeni naturali.

Dopo il lancio, il kick stage del razzo Electron ha avuto il compito di collocare il satellite in orbita terrestre bassa, a un’altitudine di circa 569 km dalla superficie del nostro pianeta. La missione, denominata “Night Owl Never Sleeps“, rappresenta inoltre un traguardo importante per Rocket Lab: è infatti il 101° lancio complessivo nella storia dell’azienda. Di questi, 92 sono stati voli orbitali effettuati con Electron, mentre i restanti 9 hanno riguardato HASTE, la versione suborbitale del vettore, progettata per consentire ai clienti di testare sensori e altre apparecchiature in condizioni di volo ipersonico.